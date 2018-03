Dezvăluiri HALUCINANTE despre Dan Diaconescu: de ce ar fi fost încarcerat fostul șef PP-DD

Fostul șef al PP-DD, jurnalistul Dan Diaconescu, a fost eliberat în noiembrie 2017, după ce și-a ispășit parte din pedeapsa de cinci ani și șase luni de închisoare. În ciuda faptului că a fost eliberat, Diaconescu are interdicția de a face declarații publice, așa că el comunică prin intermediari.

Radu Popa, fost prim-vicepreședinte al PP-DD și un om apropiat de Dan Diaconescu, explică faptul că jurnalistul a fost supus unor presiuni uriașe de către Gabriel Oprea, care l-ar fi amenințat că dacă nu predă partidul către UNPR îl bagă la pușcărie.

„Au fost mai multe momente în care Dan Diaconescu a fost forțat să intre în UNPR, de fiecare dată, pentru că mi-a spus asta, ne spunea să nu-l lăsăm să facă greșeala asta pentru că ne va fi fatala nouă ca partid. Eu cred sincer că Diaconescu a ajuns la pușcărie pentru că nu a vrut să facă alianța cu UNPR și pentru că nu a vrut să intre în UNPR. Acea întâlnire de la Ministerul Apărării a avut loc. Am vorbit în această dimineață cu el și mi-a spus că am fost invitat de dumneavoastră și mi-a spus să mă duc să vorbesc. Eu am văzut oameni trimiși de Gabriel Oprea la Dan Diaconescu, cu presiuni din ce în ce mai mari, din ce în ce mai agresive pentru ca el să intre în UNPR și la unele am participat direct”, a declarat Popa în emisiunea „Esențial”, moderată de Ana Maria Roman, la Antena 3.

Totul pornește de la declarațiile publice ale lui Marian Vanghelie, care a spus că Oprea este cel care l-a înfundat pe Dan Diaconescu.

„Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politică niște oameni și a închide unele trusturi de presă. (...) Ponta și cu această gașcă l-au arestat pe Sârbu. Tot ei l-au arestat pe Dan Diaconescu, ei au făcut aceste nenorociri. Ăla, săracul... Dan Diaconescu este viu, trebuie să-l căutați și să-l întrebați. A fost chemat la Oprea în birou, ca să facă fuziunea, l-a pus să discute cu procurorul de caz la telefon și i-a spus că-l cheamă în zece minute la el și dă cu el de pământ și-i închide dosarul dacă face fuziunea. Nu a vrut Dan Dianconescu să facă fuziunea(...). Domnul Oprea l-a sunat pe procurorul de caz al lui Dan Diaconescu, care i-a făcut dosarul și i-a spus dacă face fuziunea, eu îl chem pe ăsta aici și dau cu el de pământ. A spus mai grav, dar nu pot să spun exact toate cuvintele”.