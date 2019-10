Dezvăluiri ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE despre momentul în care fata din Buzău a fost incendiată de iubit: Amănunte tulburătoare la 8 luni de la tragedie

După aproape opt luni de la incidentul grav din Buzău, ies la iveală detalii neştiute. Martorii din apartamentul Valentinei Nica şi-au făcut curaj abia acum să povestească tot ce au văzut, anunță Spynews.

Potrivit acestora, Valentina Nica ar fi consumat destul de mult alcool în seara respectivă. "Valentina a mers la magazinul de jos și a cumpărat o sticlă de vodcă. Ea a băut cel mai mult dintre cei veniți la petrecere. Când s-a terminat prima sticlă a coborât și a mai cumpărat una. Ca Valentina să nu mai bea, „Morsă” i-a pus sticla sus, pe un raft. După ce „Morsă” a plecat, Valentina a luat din nou sticla", a spus un martor.

De asemenea, analizele au scos la iveală faptul că Valentina Nica avea alcool în sânge, spun procurorii. Prietenii ei au declarat că fata obişnuia des să dea petreceri în apartamentul ei.

Anisia ar fi fost acasă la Valentina Nica şi cu o zi înainte, însă a revenit în seara incidentului atunci când a aflat ceea ce se întâmpla între Cosmin Dan şi fosta iubită. Atunci a izbucnit scandalul. Cosmin Dan a venit nervos din club, fiind sub influenţa alcoolului şi a substanţelor interzise, şi a incendiat-o pe Valentina.

Cosmin Dan a susţinut în faţa instanţei că totul a fost o joacă şi nu a vrut să o ucidă, ci doar să o sperie pe Valentina Nica. Tânărul este judecat acum şi urmează să primească pedeapsa.

"Era nervos, a început să ţipe, strigând la Valentina: de ce te bagi în relaţia mea? Îţi dau foc, te omor! Am văzut că era băut şi drogat. A intrat în dormitor, a luat-o la bătaie, dându-i palme în cap, a lovit-o şi cu pumnii, aplicându-i o lovitură în zona ficatului. A continua să o lovească. La un moment dat a luat masa pe care erau paharele şi sticla şi a aruncat-o spre ea. S-a ferit, dar masa a atins-o pe spate. A luat-o de păr. Am încercat cât am putut să îl îndepărtez. A încercat şi Anisia, dar nu a avut prea multă forţă, fiind operată la coloană. Valentina ţipa, că va chema Poliţie. A luat un scaun şi l-a aruncat spre ea, dar a agăţat un alt scaun şi s-a lovit singur la cap. Striga la mine că eu l-am lovit. am reuşit să îl îndepărtez până la uşa de la intrare. L-a sunat pe Clonţ şi i-a zis "adu-mi o sticlă cu benzină, că eu pe asta o omor, îi dau foc". Valentina urla de spaimă şi striga la el să termine că nu a făcut nimic. După zece minute a apărut Clonţ: ia, dă-i foc!". Am auzit clar că am fost lângă.

A început să stropească cu benzină, arucând spre Valentina. A dat cu benzină pe alte lucruri din cameră. El era la marginea patului şi a aprins bricheta, imediat totul a luat foc, inclusiv Valentina. Ardea tot, s-a făcut un fum dens. Şi Clonţ şi Anisia au văzut când inculpatul a aprins bricheta şi a luat foc. Naum a pătruns foarte puţin după care s-a retras. Am sunat la 112 şi am spus că a luat foc cineva. După ne-a deschis Cosmin Dan uşa şi ne-a spus să ieşim. Nu mai ştiu dacă Valentina a ţipat. (...) Cosmin a încercat să se întoarcă după victimă, dar nu a mai apucat din cauza fumului. Am văzut că era negru la faţă", a declarat Antonio Măcelaru.