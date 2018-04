Dezvăluiri RISE PROJECT: Compania-mamă a Cambridge Analytica, IMPLICATĂ în vizita lui Meleşcanu la Washington. Reacţie TRANŞANTĂ a ministrului român

Dezvăluiri neaşteptate apar în scandalul momentului. Charles Andreae, de la firma Andreae & Associates, spune că a fost angajat în 2017 de SCL pentru a contribui la organizarea vizitei ministrului de externe al României, Teodor Meleșcanu, la Washington, scrie Rise Project .

„În februarie 2018, Charles Andreae a devenit oficial angajat al SCL și a declarat pentru Politico, referindu-se la același contract, că a fost angajat anul trecut de SCL pentru a contribui la organizarea vizitei ministrului de externe al României la Washington. A mai spus că a fost rugat să ajute datorită practicii îndelungate pe care o are în politica externă, inclusiv în România și că vizita ministrului român s-a axat pe probleme legate de NATO, Uniunea Europeană și anti-corupție”, arată site-ul de investigații.



Reamintim că în 2017 firma Andreae & Associates a încheiat un contract care viza "educarea membrilor Congresului SUA şi membrilor Administraţiei SUA în problemele legate de corupţia din România" și “lupta anti-corupție din România” cu SCL. Un amendament la contractul incheiat intre SCL si firma de consultanta americana Andreae& Associates si care viza lupta anticoruptie din Romania a fost depus in urma cu cateva saptamani la Departamentul de Justitie al SUA/ Divizia de Securitate Nationala/Unitatea de Inregistrare a Agentilor Straini (FARA), după cum scria în martie Sorina Matei, pe blogul ei.

Firma de marketing Strategic Communication Laboratories (SCL) se afla in prezent in centrul unui scandal cu ramificații globale, dupa ce filiala sa Cambridge Analytica a fost acuzată de mai multe mari ziare ca a influențat alegerile prezidențiale americane și votul pentru Brexit folosind date private obțtinute de la zeci de milioane de utilizatori Facebook.



RISE Project arată miercuri că atât SCL cât și firma din Washington, DC, Andreae & Associates, au refuzat să divulge numele celor care au finanțat și au beneficiat de operațiunea de lobby de la Washington.



„Reprezentantul Andreae & Associates, Charles Andreae, ne-a spus că, din motive de confidențialitate, nu poate să comunice numele clienților, adăugând că munca sa sub acel contract s-a terminat pe 1 iunie 2017 și că a derulat cea mai mare parte din activități în martie anul trecut”, potrivit sursei citate.

Contactat de RISE, Andreae și-a susținut declarația dată Politico și a spus că deși contractul inițial era centrat pe lupta anti-corupție din România, “după cum se întâmplă în multe cazuri cu clienții, am sfârșit prin a sprijini doar vizita ministrului de externe, după cum ne-a fost cerut. Nicio altă sarcină nu a fost dusă la capăt”.



Contactat de RISE, Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al României, a negat orice fel de implicare a SCL, respectiv Andreae & Associates, în organizarea vizitei sale din SUA, în martie anul trecut. Ministrul de externe spune că a participat la întrunirea coaliției internaționale anti-Daesh (Statul Islamic), la care a fost invitat de către Departamentul de Stat al SUA.



“Nu avea cum să fie implicat în organizarea vizitei pentru că am participat la o reuniune internațională”, a declarat ministrul de externe. El spune că nu știe nimic despre contractul SCL legat de România și nici de legăturile ginerelui său, Peter Imre, cu SCL. “Nu știu să existe o filială SCL în România. Dacă știți dumneavoastră e bine să aveți probele. Dacă dumnealui are o colaborare cu cineva e problema lui nu e problema mea”, a mai menționat Meleșcanu.

Peter Imre a spus pentru RISE că nu poate face niciun fel de declarație pe tema contractului de lobby al lui Charles Andreae: “Mulțumesc frumos pentru interes. Vă rog să vă adresați biroului de presă de la Londra”, unde se află sediul principal al grupului SCL.



Imre este șeful biroului SCL Group de la București. A fost Corporate Affairs Director la producătorul de țigări Philip Morris Romania și director general la Adevărul Holding, când trustul media era condus de Dinu Patriciu .