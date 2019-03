Dezvăluiri The New York Times - Prinţul moştenitor saudit ar fi autorizat o campanie pentru reducerea la tăcere a disidenţilor

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a "autorizat" o campanie secretă pentru reducerea la tăcere a disidenţilor, care includea supravegheri, răpiri, arestări şi acte de tortură a unor cetăţeni saudiţi, cu un an înainte de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a scris luni, în ediţia sa digitală, ziarul The New York Times, preluat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Publicaţia menţionată citează oficiali americani care au avut acces la rapoarte clasificate referitoare la această campanie.Unele dintre operaţiunile clandestine au fost executate de către aceiaşi membri ai grupului suspectat de asasinarea şi dezmembrarea lui Khashoggi, în octombrie, la consulatul saudit din Istanbul, acţiune pe care acei oficiali şi persoane apropiate de unele dintre victimele saudite o consideră parte a campaniei de intimidare.Respectiva echipă, denumită de oficialii nord-americani Grupul Saudit de Intervenţie Rapidă, a fost implicată în mai multe operaţiuni începând cu 2017, potrivit surselor citate de ziarul new-yorkez.Printre acestea, operaţiuni de repatriere forţată din ţări arabe a unor cetăţeni saudiţi, torturarea celor reţinuţi în palate aparţinând prinţului moştenitor şi tatălui său, regele Salman, adaugă sursele.O profesoară saudită de lingvistică, autoarea unui blog despre femei în Arabia Saudită, a încercat să se sinucidă după tortura psihologică suferită, conform unor rapoarte ale serviciului american de spionaj.Au fost atât de multe operaţiuni ale grupului de intervenţie rapidă încât unul dintre membrii acestuia i-a cerut prinţului moştenitor o primă cu prilejul Eid al-Fitr, sărbătoarea care marchează finalul Ramadanului, a mai scris The New York Times.