Dezvăluirile Gabrielei Firea produc efecte în PSD. Dragnea: 'Viorica Dăncilă luni îl va suna pe președintele Juncker. O sun şi eu pe Corina Creţu'

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbătă, la Neptun, că premierul Viorica Dăncilă îl va suna luni pe președintele CE, Jean Claude Juncker, după ce Gabriela Firea a spus că a cerut demisia ministrului de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Crețu, informează Mediafax.

”Dna Viorica Dăncilă luni îl va suna pe președintele Juncker ca să discute această problemă. O s-o sun și pe dna Corina Crețu. Cred că trebuia să vorbească în primul rând cu dna prim-ministru, din câte știu eu”, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea.

Primarul Gabriela Firea spune că a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Crețu.

"Trebuie să vă explic contextul. Eu am luat cuvântul și le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu Corina Crețu, comisar european, care mi-a relatat o discuție cu domnul Juncker și colegii săi, faptul că aceștia și-au exprimat îngrijorarea față de situația politică din România și situația din 10 august, faptul că nu e apreciat de alte state europene, apreciind că intervenția jandarmilor a fost corecta paână la un punct în are avea loc apărarea clădirii Guvernului. Nu au fost de acord ca manifestanții care nu au fost violenți au suportat gaze lacrimogene și erau de ajuns alte măsuri mai blânde. Practic extragerea celor care aruncau în jandarmi", a spus Gabriela Firea.

Aceasta spune că a avut aprobarea Corinei Crețu să discute în ședința Comitetului Executiv al PSD de la Neptun.

"În 18 septembrie, în discursul său, Juncker este posibil să facă referiri la situația referiri la situatia din România și la protestele din 10 august și să nu fie o situație confortabilă. Nu e ușor să vezi cum se transmite pe plan extern o percepție negativă. Am exprimat aceste îngrijorări, ca primar general am subliniat că ce s-a întamplat în 10 august a fost și o vinovăție a persoanei care coordonează Ministerul de Interne și care a încercat să paseze răspunderea către prefectul Capitalei. Ca presa să speculeze ca e apropiat al primarului ca a lucrat cu mine ca si consilier", a mai spus Firea.

