Dezvăluirile lui Rareș Bogdan despre candidatura sa la europarlamentare: Cuvântul decisiv l-a avut o doamnă

Jurnalistul Rareș Bogdan a declarat, joi, după ședința Biroului Permanent al PNL, vizibil emoționat, că decizia de a candida la alegerile pentru Parlamentul European a luat-o în urma unei discuții cu soția fostului președinte liberal Mircea Ionescu Quintus, informează mediafax.

“Îi mulțumesc președintelui Ludovic Orban pentru propunerea pe care mi-a făcut-o și pentru răbdarea și rațiunea strategică pe care a abordat-o. Cuvântul decisiv în decizia mea l-a avut o doamnă pe care o salut. Știu că se uită la noi iar din ceruri se uită soțul ei. Ultimul telefon dat înainte de a lua decizia și de a o face publică a fost cu soția fostului președinte al PNL Mircea Ionescu Quintus”, a spus Rareș Bogdan.

Acesta a anunțat că părăsește presa, unde a ajuns “în topul jurnaliștilor din România ca încredere”, și că îi va reprezenta pe cei care nu vor ca ”PSD să acapareze România”.

“Nu putem abandona România în brațele PSD. Am făcut tot ce mi-a stat în putință de la măsuța mea în studio. Nu-i abandonez nici pe telespectatori, nici pe români, nici pe ascultăroi, nici pe cititori. Îi voi reprezenta. Nu cer nimic de la PNL. Am venit să aduc un plus și ei să evalueze pe data de 26 mai dacă au făcut un lucru bun sau nu. Toți militanții, membrii, activiștii, simpatizanții PNL trebuie să știe că este pentru prima dată în istoria ultimilor 29 de ani de la Revoluție încoace când PNL poate ocupa primul loc în seara zilei de 26 mai. Totul este ca fiecare dintre membrii partidului să înțeleagă acest lucru împreună cu oamenii care nu doresc ca România să nu fie acaparată total de caracatița lui Liviu Dragnea și a celor din PSD”, a spus acesta.

Totodată, el a mai spus că decizia de a candida a fost cea mai grea din viața sa.

“Vreau să le mulțumesc colegilor mei din mass media și să-i asigur că voi rămâne același și mă voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvântului. (...) Eu părăsesc presa cu durere. A fost cea mai grea decizie a mea din această viață. Bunul Dumnezeu mi-a dat totul în presă, pornind de la presă locală, la regională și apoi în topul jurnaliștilor din România ca încredere”, a afirmat Rareș Bogdan.