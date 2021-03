Dezvăluirile șefei Colegiului Medicilor Bihor - Medicul Flavia Groșan nu a avut nicio plângere de malpraxis. Comisia nu are rolul de a ancheta medicul

Dr. Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor a declarat într-un interviu acordat News.ro că medicul pneumolog Flavia Groşan nu are pe numele său nicio plângere de malpraxis din partea vreunuia dintre cei 1000 de pacienţi pe care i-a tratat. În acelaşi timp dr. Pantiş a explicat că medicul pneumolog a enumerat în faţa membrilor Comisiei de etică şi deontologie medicală care au audiat-o luni o parte a medicamentelor pe care le foloseşte în tratamentul pacienţilor săi care au forme uşoare şi medii de COVID-19. Specialistul a vorbit despre Claritromicină, şi a spus că inclusiv profesorul Streinu Crecel a vorbit despre efectul imunomodulator al acestuia, dar şi despre anumite bronhodilatatoare şi corticoizi, medicamente folosite şi în spitale în cadrul diferitelor etape ale bolii COVID-19. Întrebată dacă au existat pacienţi cărora li s-a agravat starea după ce au fost trataţi de pneumologul Flavia Groşan, dr. Carmen Pantiş a explicat că nu cunoaşte astfel de situaţii, şi că este foarte greu de urmărit continuitatea stării acestor pacienţi în spital. Preşedintele Colegiului Medicilor a declarat pentru news.ro că membrii Comisiei de etică i-au sugerat chiar dr. Groşan să facă un studiu clinic în care să-şi publice cercetările.

"Această Comisie nu are rolul de a ancheta medicul Flavia Groşan şi nu poate să dea niciun fel de sancţiune. Afirmaţiile făcute de d-na doctor în spaţiul public, faţă de protocoalele COVID-19 folosite în spitalele de stat şi acţiunile dânsei de a îndemna pacienţii să se trateze mai mult acasă sau în ambulator ne-a dus la această situaţie în care Colegiul Medicilor s-a autosesizat , repet, nu este vorba despre o plângere a unui medic, am primit mai multe sesizări pe mail, dar niciuna nu întrunea condiţiile unei plângeri. Dacă ar fi fost o plângere de malpraxis din partea unui pacient, atunci drumul era spre Comisia de Jurisdicţie, respectiv Comisia de Disciplină.

Această Comisie s-a întrunit, a fost condusă de vicepreşedintele Colegiului Medicilor Bihor, eu nu am participat la audieri.

Concluzia Comisiei a fost că întâlnirea a fost realmente constructivă, doamna doctor şi-a prezentat succesul tratamentelor formelor medii şi formelor uşoare de Sars Cov 2, a înţeles că există această situaţie în care în spital sunt pacienţi foarte gravi. În afară de membrii titulari ai Comisiei de Etică şi Deontologie Medicală, noi am invitat trei colegi pe specialităţi diferite, anestezie terapie intensivă, pneumologie şi infecţioase, considerând că ei luptă în prima linie cu COVID 19 de aproape un an, discuţiile au fost constructivë", a explicat pentru News.ro preşedintele Colegiului Medicilor Bihor.

Medicul Carmen Pantiş spune că, în urma discuţiilor de luni, Comsia de Etică a înţeles că medicul Flavia Groşan nu are motive de neîncredere în protocolul oficial aplicat pacienţilor cu COVID în spitalele de stat, dar că le-a vorbit membrilor Comisiei despre empatia şi comunicarea atât de necesare pacienţilor bolnavi.

"S-a concluzionat că nu ar fi elemente de neîncredere ale doamnei doctor faţă de activitatea existentă în spitalul de stat şi nu este bună o generalizare la nivelul întregului sistem sanitar a unor cazuri particulare care nu provoacă decât o stare de anxietate şi de neîncredere a tuturor celor care sunt în diferite forme ale acestei boli.

Suntem în continuare în stare de alertă, în pandemie, şi cel mai bine este să existe un echilibru între privat, stat, între ambulator, structură de spital. Noi beneficiem în Oradea de trei spitale care tratează COVID, şi am dorit ca prin aceste declaraţii publice să subliniem încă o dată că acei pacienţi care sunt în stare gravă este obligatoriu să ajungă în sistemul de spital, unde vor fi trataţi aşa cum cere protocolul naţional, oxigenul este absolut necesar pentru tratamentul acestor pacienţi, la fel ca şi anticoagulantul, ca şi heparina.

Opiniile faţă de diferite medicamente sunt diferite în lumea medicală, fiecare îşi are locul şi rolul lui, şi aspectele legate de o mai bună comunicare şi empatie faţă de pacient au fost discutate punctual cu doamna doctor.

Eu nu am fost de faţă, dar mesajul doctoriţei a fost de o mai mare empatie şi comunicare faţă de pacientul aflat în sructura de stat", a declarat medicul Carmen Pantiş pentru News.ro

Preşedintele Colegiului Medicilor Bihor a explicat că în spital sunt folosite o serie întreagă de medicamente ce nu pot fi administrate sub nicio formă în ambulator, dar şi că medicamentul Kaletra menţionat de dr Groşan în spaţiul public referitor la efectele adverse grave nu mai este folosit de ceva vreme în tratamentul pacienţilor cu COVID-19.

"Medicamentele existente pentru tratamentul pacienţilor cu forme grave, de genul Remdesivir, Favipiravir şi cele care implică replicarea virală , medicamentele imunomodulatoare Tocilizumab, Anakinra, de pe protocolul naţional de tratament COVID19 nu sunt medicamente care se pot administra ambulator, iar despre acel mult trâmbiţat medicament care, între ghilimele, ar omorî pacienţii nu se mai foloseşte, Kaletra este scoasă de foarte mult timp din protocolul naţional.

Specialistul a vorbit şi despre neîncrederea oamenilor în tratamentele sau procedurile aplicate în unităţile sanitare, fapt care întristează corpul medical.Despre suspendarea dreptului de liberă practică a medicului Flavia Groşan nici nu poate fi vorba, spune dr. Pantiş.

"Noi nu facem altceva decât să căutăm ca pacienţii noştri să fie foarte bine trataţi, actul medical să fie de calitate şi încrederea pacienţilor în medicii care luptă pentru viaţa lor să fie la cote ameliorate. Este o neîncredere foarte mare a populaţiei , trăim acest fenomen care pur şi simplu ne întristează foarte mult.

Discuţia a fost foarte elegantă, nu avem nicio plângere de malpraxis, nicunul dintre pacienţii trataţi de doamna doctor nu a depus vreo plângere de malpraxis la Colegiul Medicilor Bihor, doamna doctor nu are cum să trateze un pacient extrem de grav care are nevoie de o ventilaţie non-invazivă sau care are nevoie de cantităţi foarte mari de oxigen şi o anumită medicaţie pe care nu poate nici să o prescrie, nici să o primească din afara spitalului, în acest context, noi sperăm ca doamna doctor să înţeleagă că nimeni nu a dorit sancţionarea ei, nu am vrut să-i dăm suspendarea dreptului de liberă practică, cum s-a vehiculat în grupul de susţinători, pur şi simplu am dorit o discuţie sinceră, clară, onestă, de specialitate şi pe câteva probleme punctuale pe care doamna doctor le-a atins în mass media", spune dr. Carmen Pantiş.

Dr. Carmen Pantiş a relatat pentru News.ro şi că medicul Flavia Groşan a enumerat o serie de medicamente cu care îşi tratează pacienţii. Unele dintre ele sunt folosite şi în spitalele de stat. Membrii Comisiei de Etică i-au sugerat dr. Groşan să publice rezultatele tratamentelor aplicate pe cei 1000 de pacienţi cu covid pe care i-a tratat.

"Ştiu doar cât a descris în spaţiul public, doamna doctor discută despre Claritromicină care are un efect imunomodulator, şi profesorul Streinu Cercel a confirmat acest efect imunomodulator, dar nu antiviral, deci nu este un antiviral, am repetat, singurele antivirale pe care le avem la ora actuală în România sunt Remdesivir şi Favipiravir, medicaţie existentă doar în spital.

Dânsa a mai discutat despre bronhodilatatoare şi despre corticoizi, folosim şi noi în spital, deci această reţetă de succes clară nu a fost publicată.

Ceea ce au sugerat colegii mei în această discuţie a fost realizarea unui studiu clinic bazat pe argumente ştiinţifice, prin care să-şi publice aceste cercetări, pentru că, la urma urmei, sunt foarte mulţi colegi, medici de familie din Oradea şi din alte oraşe din România, şi în Bucureşti, care au monitorizat şi urmărit poate 500, poate 700, nu ştiu exact câţi pacienţi, şi mulţi au mers cu rezultate foarte bune, ameliorate.Doamna doctor ne-a spus că acest tratament îl foloseşte de peste 10 ani, noi sperăm să avem o colaborare bună în viitor şi regretăm că nu am avut o întâlnire anterioară cu doamna doctor legat de anumite nemulţumiri pe care le-ar fi avut în ceea ce priveşte protocolul de tratament existent la nivel naţional sau în spitale, noi nu am avuut nicio sesizare scrisă de la doamna doctor că ar fi nemulţumită legat de acest protocol", a spus dr. Carmen Pantiş.

Întrebată dacă au ajuns în spital cu forme agravate de boală pacienţi cu COVID-19 trataţi de dr. Flavia Groşan, preşedintele Colegiului Medicilor din Bihor a explicat că nu are cunoştinţă de situaţii concrete legate de acest aspect.

"Personal nu cunosc, este foarte foarte greu de verificat, dar, din informaţiile pneumologilor şi infecţioniştilor din Municipal, au existat situaţii în care pacienţii d-nei doctor au discutat cu dânsa poate online, poate telefonic, nu ştiu dacă au fost face to face pentru că, vedeţi, doamna dr consultă foarte mult online şi telefonic. Clar media de vârstă a pacienţilor domniei sale este mai mică, pentru că au acces la aceste posibilităţi de face time, de online şi aşa mai departe, pe de altă parte este vorba despre protecţia datelor personale şi este foarte greu să putem identifica pacienţi care au fost pe listele doamnei doctor şi continuitatea situaţiilor în spital.

Chiar doamna doctor a recunoscut că este posibil ca unii dintre pacienţii dânsei să aibă evoluţie spre agravare, pe de altă parte d-na doctor consultă şi pacienţii post-COVID, există o foarte mare patologie a pacientului după infecţia COVID, patologie care poate să fie cu sechele la nivel cerebral, o miocardită, o fibroză pulmonară, astenie, fatigabilitate , sunt foarte multe probleme legate de această boală pe care încă nu o cunoaştem aşa cum ne-am dori.

Nu am cunoştinţă dacă cineva din Ministerul Sănătăţii a încercat să ia legătura cu doamna doctor faţă de această abordare a dumneaei, aici ar fi clar rolul Societăţii Române de Pneumologie într-o discuţie strict specifică pe specialitatea doamnei doctor", a precizat dr. Carmen Pantiş pentru News.ro.