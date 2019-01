DEZVĂLURI din dosarul creditelor cu acte false - Băncile, păgubite cu peste 500.000 de lei. 14 persoane sunt cercetate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunta ca 13 persoane sunt cercetate in dosarul pagubirii unor banci prin obtinerea unor credite pe baza unor documente false. In cazul unei persoane, procurorii au cerut arestarea preventiva, alte 13 fiind cercetate sub control judiciar. Prejudiciul depaseste 500.000 lei.

"Prin ordonanţa procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 30.01.2019 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii M.C.M., M.V.A., J.S., S.A., Z.M.M., M.F., C.F., M.D., I.A., C.I.G., M.I., C.G., E.F.V. şi D.D., referitor la participarea, în calitate de complice sau autor, la comiterea a 22 de infracţiuni de înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.p., unele rămase în faza tentativei, iar altele consumate, persoane vătămate fiind opt instituţii financiare din România.

Faţă de primul inculpat s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi pentru participarea în calitate de instigator la comiterea a patru infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 al. 1 C.p., iar faţă de unii dintre ceilalţi inculpaţi şi pentru participarea în calitate de autori la comiterea infracţiunii de uz de fals. prev. de art. 323 C.p.

În sarcina inculpaţilor M.V.A., J.S., S.A., Z.M.M., M.F., C.F., M.D., I.A., C.I.G., M.I., C.G., E.F.V. şi D.D. s-a reţinut că, în perioada aprilie – iulie 2018, au solicitat de la diferite instituţii financiare acordarea unor credite de nevoi persoanele ori a unor credite imobiliare ori emiterea unor carduri de credit, unele solicitări fiind admise, altele respinse de persoanele vătămate.

În susţinerea cererilor de creditare, inculpaţii M.V.A., J.S., S.A., Z.M.M., M.F., C.F., M.D., I.A., C.I.G., M.I., C.G., E.F.V. şi D.D. au folosit înscrisuri (adeverinţe de salarii, fluturaşi de salariu etc.) care atestau mincinos calitatea lor de angajaţi la diferite societăţi comerciale şi, implicit, capacitatea lor financiară de a restitui creditele.

Mai mult, pentru a preveni descoperirea de către reprezentanţii instituţiilor de credit a adevărului cu prilejul analizării cererilor de creditare, au beneficiat de sprijinul inculpatului M.C.M., care a determinat persoane, a căror identitate nu a fost încă stabilită, să completeze şi să depună la administraţiile financiare din diferite sectoare ale Municipiului Bucureşti declaraţii fiscale D112 (declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) în numele societăţilor ce urmau să fie menţionate în documentele ataşate cererilor de creditare, creând astfel aparenţa că ceilalţi inculpaţi sunt angajaţi la aceste societăţi.

Sumele obţinute de către inculpaţi în urma inducerii în eroare a persoanelor vătămate sunt în cuantum de 589.000 lei", transmite Parchetul Capitalei.