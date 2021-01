Dezvoltatorii de spaţii industriale şi de logistică au livrat circa 600.000 mp de spaţii industriale în 2020

Dezvoltatorii de spaţii industriale şi de logistică au finalizat anul trecut proiecte noi cu o suprafaţă de circa 600.000 metri pătraţi, menţinându-şi astfel planurile de investiţii anunţate la începutul anului, în pofida crizei COVID-19, conform unui comunicat al JLL remis, marţi, AGERPRES.

"Aproape toate proiectele pe care dezvoltatorii au anunţat că le vor construi în 2020 au fost livrate. Este îmbucurător faptul că dezvoltatorii nu au întrerupt sau încetinit ritmul construcţiilor, chiar dacă decizia acestora a presupus adoptarea unor măsuri de securitate sporită pe şantiere. Dinamica dezvoltărilor noi a fost susţinută de o cerere record de 670.000 metri pătraţi, în creştere cu 15% faţă de 2019", a declarat Costin Bănică, head of Industrial Department JLL Romania.

În 2020, cele mai mai multe proiecte au fost dezvoltate în Bucureşti şi zona limitrofă, care a cumulat aproape 80% din suprafaţa nou construită, respectiv 465.000 metri pătraţi.Astfel, stocul de spaţii industriale şi logistice din România a depăşit pragul de 5 milioane de metri pătraţi, ajungând la 5,05 milioane de metri pătraţi, de la 4,46 milioane de metri pătraţi la sfârşitul anului 2019.Potrivit JLL, în profil regional, de departe cele mai multe spaţii se regăsesc în zona extinsă a Bucureştiului (peste 54% din stocul naţional), urmată de Vest - Nord-Vest (17%), Centru (15%) şi Sud (aproape 11%). Restul zonelor însumează doar 3% din stocul total, dar oferă oportunităţi de creştere pe viitor."În pofida pandemiei, 2020 a fost un an record în privinţa tranzacţiilor cu spaţii industriale. La nivel naţional peste 670.000 de metri pătraţi de spaţii industriale au fost tranzacţionaţi, în creştere cu aproximativ 15% faţă de volumul înregistrat în 2019, la rândul său un an record", se menţionează în comunicat.JLL a a realizat anul trecut tranzacţii de închiriere de peste 200.000 metri pătraţi, menţinându-se astfel liderul pieţei pentru al 4-lea an consecutiv, cu o cotă de 32,5% din suprafaţa tranzacţionată prin intermediul agenţilor imobiliari (640.000 metri pătraţi)."Piaţa de spaţii industriale şi-a păstrat dinamismul din anii anteriori, iar în 2020 chiar am văzut mai multă activitate. Recordul pe care cererea l-a înregistrat anul trecut a încurajat dezvoltatorii să continue investiţiile, astfel că pentru 2021 proiectele anunţate de către aceştia se menţin la un nivel comparabil cu cel din 2020, respectiv aproape 590.000 metri pătraţi, ceea ce ne încurajează să spunem că şi acest an va fi unul bun pentru acest segment al pieţei imobiliare", a spus Viorel Opaiţ, Business Development director, JLL Romania.JLL este o firmă specializată în servicii profesionale şi de management al investiţiilor, dedicată domeniului imobiliar. JLL este o companie parte a Fortune 500 cu venituri anuale globale de 18 miliarde de dolari SUA, 300 de sucursale în 80 de ţări şi o echipă globală de mai mult de 93.000 de angajaţi, la finele lunii decembrie 2019.