Dezvoltatorul CTP se listează pe Bursa din Amsterdam şi se aşteaptă să atragă între 800 de milioane şi 1 miliard de euro din încasări brute

Dezvoltatorul european de spaţii logistice CTP a anunţat joi că va lansa o ofertă iniţială şi va solicita admiterea la listarea şi tranzacţionarea acţiunilor sale pe Euronext Amsterdam, o piaţă reglementată a Euronext Amsterdam NV, şi se aşteaptă să atragă între 800 de milioane şi 1 miliard de euro din încasări brute.

"CTP BV, proprietar şi dezvoltator major european de spaţii logistice integrat pe verticală, îşi anunţă intenţia de a lansa o ofertă iniţială şi de a solicita admiterea la listarea şi tranzacţionarea acţiunilor sale pe Euronext Amsterdam, o piaţă reglementată a Euronext Amsterdam NV", a informat compania.

CTP este una dintre primele cinci companii europene de spaţii logistice şi cel mai mare proprietar-dezvoltator de spaţii logistice din Europa Centrală şi de Est, în funcţie de suprafaţa brută închiriabilă.

CTP a intrat pe pieţele internaţionale de obligaţiuni în 2020. CTP a lansat primul său Green Bond de 650 milioane de euro în octombrie 2020, urmat de două obligaţiuni verzi suplimentare, emisiunile cumulate totalizând peste 1,5 miliarde euro până în prezent. După ce a accesat pieţele datoriilor cu rating de recomandare pentru investiţii, CTP intenţionează acum să acceseze pieţele de capital pentru a-şi finanţa creşterea.

"Motivul ofertei avute în vedere este de a permite CTP să-şi accelereze strategia de creştere prin finanţarea proiectelor de dezvoltare şi a activităţilor de construcţii ale grupului, a achiziţiilor selective de proprietăţi şi rambursarea datoriilor. Oferta va fi făcută investitorilor instituţionali şi este de aşteptat să cuprindă o ofertă primară de acţiuni nou emise care să atragă între 800 de milioane şi 1 miliard de euro din încasări brute şi o opţiune de supra-alocare a acţiunilor secundare", prcizează compania.

Se aşteaptă ca oferta să aibă loc în următoarele săptămâni, în functie de condiţiile pieţei şi de alte considerente relevante.

"Am început primul nostru proiect în împrejurimile oraşului Praga şi suntem acum, douăzeci şi doi de ani mai târziu, cel mai mare proprietar şi dezvoltator de spaţii logistice din regiunea ECE. Regiunea beneficiază foarte mult de tendinţele macro favorabile, care determină o creştere structurală. Perspectivele pentru parcurile logistice la nivel global sunt extrem de atractive, cu o multitudine de catalizatori acceleraţi de COVID-19. Creşterea penetrării comerţului electronic determină o schimbare radicală pe termen lung în cererea de spaţii şi servicii logistice. Am depăşit semnificativ cota de piaţă din regiune şi am intrat pe noi pieţe. De-a lungul anilor, misiunea noastră a rămas să construim, să deţinem şi să operăm cea mai durabilă reţea de parcuri logistice de înaltă calitate din Europa. Prin modelul nostru de afaceri integrat pe verticală, nu numai că am reuşit să generăm un randament superior, de peste 10% din costurile de dezvoltare, dar, de asemenea, rămânem un proprietar dedicat proprietăţilor noastre pe termen lung. Activele noastre sunt 100% certificate BREEAM, sunt pregătite pentru utilizarea energiei solare, iar operaţiunile noastre vor fi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până la sfârşitul acestui an. După 22 de ani de proprietate privată, suntem acum pregătiţi pentru următoarea fază a dezvoltării noastre. Prin listarea pe Euronext Amsterdam putem valorifica dinamica pozitivă pe care am generat-o până acum, continuând să ne extindem, având acces la o gamă mai largă de opţiuni de atragere de capital”, spune Remon Vos, fondator şi CEO al CTP.

CTP are o cotă de piaţă în creştere în Republica Cehă, România, Ungaria şi Slovacia, este dezvoltatorul de spaţii logistice cu cea mai rapidă creştere din Serbia şi este în proces de extindere în Austria, Polonia şi Bulgaria.

"În 2020, am făcut progrese semnificative: am înregistrat o nouă creştere în ceea ce priveşte dimensiunea portofoliului, veniturile din chirii şi profit. Ne-am majorat semnificativ cota de piaţă în regiune şi ne-am consolidat prezenţa în Europa Centrală şi de Est prin extinderea în Bulgaria şi Austria. Viziunea Parkmakers a companiei noastre se sincronizează perfect cu factorii de creştere de pe pieţele unde operăm: cele mai mari 10 parcuri ale noastre reprezintă acum 58% din suprafaţa totală închiriabilă (GLA), sunt bine amplasate pentru a deservi capitalele şi centrele logistice strategice. În ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare, rămânem ambiţioşi: începând cu martie 2021 avem aproximativ 1 milion de metri pătraţi în dezvoltare, din care 62% sunt deja pre-închiriaţi şi mergem în direcţia bună pentru a ne atinge ţinta de 10-23: să deţinem peste 10 milioane de mp de suprafaţă totală închiriabilă (GLA) până în 2023”, afirmă Richard Wilkinson, director financiar al CTP.