Dialog tensionat SUA-China, la prima întâlnire a şefilor diplomaţiilor sub noua administraţie Biden

Dialogul direct la nivel înalt între China şi SUA sub noua administraţie a preşedintelui american Joe Biden a început furtunos joi în Alaska, fiecare dintre părţi criticând vehement politicile celeilalte, într-o imagine rar vizibilă a nivelului la care se află tensiunile bilaterale, comentează vineri Reuters, potrivit AGERPRES.

În preludiul reuniunii din Anchorage, care a fost precedată de vizite ale oficialilor americani în Japonia şi Coreea de sud - aliaţi ai SUA -, Washingtonul a semnalat că va adopta o poziţie dură, iar Beijingul a adoptat un stil direct.

"Vom discuta despre cele mai profunde preocupări ale noastre faţă de acţiunile Chinei, incluzându-le pe cele din Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, atacurile informatice împotriva SUA, coerciţia economică asupra aliaţilor noştri", le-a comunicat secretarul de stat american Antony Blinken omologilor chinezi, într-un schimb de formalităţi în faţa camerelor care a durat mai mult decât de regulă.

"Fiecare din aceste acţiuni ameninţă ordinea bazată pe lege care menţine stabilitatea globală", a adăugat Blinken.

Administraţia Biden a subliniat că doreşte o schimbare de conduită din partea Chinei, care şi-a exprimat la rândul ei speranţa într-o resetare a relaţiilor, serios deteriorate în timpul preşedintelui Donald Trump.

Şeful diplomaţiei chineze Yang Jiechi a răspuns cu un discurs de 15 minute în chineză - timp în care partea americană aştepta traducerea -, în care a criticat ceea ce a numit democraţia fragilă a SUA, tratamentul inadecvat aplicat minorităţilor şi politicile lor externă şi comerciale.

"Statele Unite îşi folosesc forţa militară şi hegemonia financiară pentru a exercita jurisdicţie extrateritorială şi a ţine sub control alte ţări", a spus Yang.

SUA "abuzează de aşa-numita noţiune de securitate naţională pentru a obstrucţiona schimburile comerciale normale şi a incita unele ţări să atace China", a adăugat oficialul chinez.

În timpul monologului lui Yang, consilierul pentru securitate naţională al SUA Jake Sullivan şi alţi membri ai delegaţiei americane făceau schimb de notiţe, iar la final Blinken le-a cerut jurnaliştilor să rămână în interior pentru a putea răspunde.

Declaraţiile de presă dinaintea discuţiilor, care durează de obicei câteva minute în cazul întâlnirilor la nivel înalt cum a fost cea din Anchorage, au ţinut mai mult de o oră, iar cele două delegaţii s-au contrat apoi în legătură cu momentul când ar trebui să invite presa să iasă din sală.

Ulterior, SUA au acuzat China de "grandomanie", iar media de stat chineze le-a reproşat oficialilor americani că au vorbit prea mult şi au dat dovadă de lipsă de ospitalitate.

Cele două părţi s-au acuzat de asemenea reciproc de încălcarea protocolului diplomatic. Potrivit unui oficial american, iniţial se convenise ca remarcile de deschidere să dureze câte două minute pentru fiecare.

"Delegaţia chineză ... pare să fi venit cu abordare grandomană, centrată pe teatru şi dramatism în detrimentul substanţei", a declarat presei oficialul respectiv, la hotelul din Anchorage unde avea loc întâlnirea.

"Prezentările diplomatice exagerate se adresează frecvent audienţei interne", a precizat acesta.

Mulţi utilizatori ai social media din China au apreciat în schimb că oficialii chinezi fac treabă bună în Alaska, în timp ce partea americană a demonstrat sinceritate zero.

Unii au comparat chiar discuţiile de joi cu "banchetul de la Hongmen", de acum circa 2000 de ani, când un lider rebel l-a invitat pe un altul la o petrecere cu intenţia de a-l ucide.

Totuşi, cele două părţi s-au reîntâlnit pentru o a doua rundă de discuţii joi seara, iar un înalt oficial al administraţiei Biden a asigurat că prima sesiune a fost "substanţială, serioasă şi directă" şi a durat cu mult peste cele două ore alocate iniţial.

"Am folosit această sesiune, aşa cum am planificat, pentru a ne expune interesele şi priorităţile şi am ascultat acelaşi lucru din partea omologilor chinezi", a declarat oficialul citat.

O a treia rundă de discuţii era prevăzută pentru vineri dimineaţa.

Deşi politica administraţiei Biden faţă de China este încă în curs de elaborare, inclusiv în ce priveşte tarifele impuse bunurilor chinezeşti în epoca Trump, noua administraţie americană a pus, până acum, un accent mai puternic pe valorile democratice şi pe alegaţiile privind abuzuri împotriva drepturilor omului comise în China; la rândul ei, China se opune ferm interferenţei Statelor Unite în ceea ce consideră a fi afacerile sale interne.

Washingtonul susţine că turneul lui Blinken în Asia dinaintea întâlnirii de la Anchorage a arătat că SUA şi-au întărit poziţia în confruntarea Chinei, de la instalarea la preşedinţie a lui Biden, în ianuarie.

Totuşi, cele două părţi nu au părut presate să ajungă la acord, la discuţiile de joi.

Însuşi statutul întâlnirii a creat divergenţe, China insistând că face parte din "dialogul strategic" purtat în cadrul mecanismelor bilaterale în anii trecuţi, în timp ce SUA au respins această idee, afirmând că este vorba doar de o sesiune de discuţii de sine stătătoare.

Chiar în ajunul discuţiilor, SUA au iniţiat o serie de acţiuni la adresa Chinei, vizând retragerea licenţelor unor companii de telecomunicaţii chineze, lansarea de urmăriri împotriva unor companii de IT din considerente de securitate naţională şi noi sancţiuni împotriva Beijingului în legătură cu politica faţă de Hong Kong. Yang l-a întrebat joi pe Blinken dacă noile sancţiuni au fost anunţate intenţionat înaintea reuniunii.

Washingtonul a indicat că este dispus să coopereze cu China atunci când este în interesul SUA, de exemplu în ce priveşte clima sau pandemia de coronavirus, iar Blinken a afirmat că speră ca Beijingul să-şi folosească influenţa asupra Coreei de Nord pentru a o convinge să renunţe la armele nucleare.

Bonnie Glaser, expertă în Asia la Centrul de studii strategice şi internaţionale, a apreciat că declaraţiile dure ale ambelor părţi dinaintea reuniunii riscă să genereze un schimb de acuzaţii şi solicitări.

"Niciuna dintre părţi nu are de câştigat dacă această întâlnire va rămâne ca un eşec total", a atenţionat Glaser.