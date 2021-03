INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat în România, dezvoltat în Germania - 'Rămânem în cărţi, dacă Guvernul se va mişca măcar în al 12-lea ceas'

Spitalul Universitar din Tübingen, Germania, se află în cercetări avansate pentru un vaccin anti-COVID de generaţia a doua, bazat pe o altă tehnologie faţă de vaccinurile existente pe piaţă în prezent. Tehnologia folosită de nemţi nu este una total nouă, Institutul OncoGen din Timișoara fiind la începutul anului trecut în acelaşi stadiu de cercetare. Guvernul României a refuzat însă să susţină continuarea cercetărilor, astfel că Germania şi, posibil, Rusia ne-au luat faţa. Profesorul Virgil Păunescu, coordonatorul Institutului OncoGen, vorbeşte într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre cele întâmplate în ultimul an cu cercetarea sa şi şansele ca România să revină totuşi şi să ajungă să producă un vaccin modern anti-COVID.

Reporter: - Spitalul Universitar din Tübingen lucrează la un vaccin pe aceeaşi tehnologice folosită de Institutul OncoGen. Ce s-a întâmplat cu vaccinul pe care îl anunţaţi anul trecut?

Virgil Păunescu: - România a pierdut o şansă istorică. Să ajungi să te freci în domeniul tehnologiilor avansate cu Germania, cu Israelul, cu SUA, trebuie să fii la locul potrivit în momentul potrivit, adică să ai ai şi un pic de noroc. Dacă nu venea pandemia asta, doamna aceea din Ungaria, care probabil că va lua Premiul Nobel pentru ARN mesager modificat, ar fi ieşit la pensie şi ar fi rămas 100 de ani necunoscută. Dar a venit pandemia şi tehnologia pe care ea a publicat-o în 2015 şi nu a patentat-o a fost fructificată de cele două firme, de Moderna şi BioNTech. În cercetare trebuie să fii pe fază şi să ai şi un pic de noroc. România a ratat acum sau e pe cale să rateze. Dacă noi eram finanţaţi de când am început, de când am anunţat tehnologia, la ora asta pe piaţă ar fi fost într-un fel sau altul un vaccin românesc de a doua generaţia. Ceea ce spunem noi şi spun şi cei de la Tübingen este de fapt a doua generaţie de vaccinuri, mult mai bun decât prima. Nu se bazează pe anticorpi, pentru că s-a văzut cât că în aceste infecţii virale nu merg anticorpii, ci merg limfocitele T. Aceeaşi argumentaţie am găsit-o şi noi. Noi am aflat de ei acum o lună. Şi anul trecut cei de la Tübingen lucrau, nu ştiu dacă înaintea noastră, după noi. Noi am mai primit întrebarea de ce nu am patentat. Păi dacă patentam trebuia să ţinem secret un an de zile sau doi şi după aia să zicem că şi noi am vrut să facem, dar ne-au luat-o nemţii înainte. Nu ne mai credea nimeni.

Reporter: - Există posibilitatea ca nemţii să fi construit pe cercetarea făcută publică de dvs.?

Virgil Păunescu: - N-am spus asta, că n-am nicio dovadă. Eu spun că noi puteam, dacă eram finanţaţi, să avem pe piaţă, în momentul acesta, pe lângă vaccinurile de la nemţi, de la americani, de la chinezi, de la americani, de la ruşi, de la englezi, un vaccin românesc mult mai avansat decât cele care sunt acum pe piaţă?

Reporter: - Unde s-au împotmolit lucrurile, pentru că anul trecut lucrurile păreau destul de avansate?

Virgil Păunescu: - Lucrurile s-au împotmolit la Guvernul României de anul trecut, care n-a prezentat niciun fel de interes, în afară de banii de cercetare. Eu am spus de la început că banii ăia nu sunt suficienţi. Cei care ne-au ajutat atunci cu banii de cercetare, Ministerul Cercetării, sigur că ne-au făcut un serviciu. Nici măcar cei de la Armată. Mă aşteptam să le dea celor de la Cantacuzino, pentru că noi, eu şi cei de la Cantacuzino, ne-am întâlnit cu toţi directorii din Ministerul Sănătăţii să le cerem cele 5 milioane, să ajungem în faza a doua, în care sunt nemţii acum, să validăm vaccinul sau nu. Nu ştii niciodată în cercetare care va fi rezultatul. Un vaccin poate să fie retras şi după ce e lansat. Nu asta e problema, ci problema e să fii acolo în prima ligă.

Reporter: - Concret, cine putea să facă ceva şi nu a făcut? Cine ar putea să acţioneze măcar acum?

Virgil Păunescu: - Noi putem primi bani de la prim-ministru, de la Ministerul Cercetării, cel mai uşpr de la Armată, pentru că am făcut un acord cu Cantacuzino şi am spus că nu vrem să primim noi banii ăştia dacă e vreo problemă legală, că noi nu ţinem de Armată.

Reporter: - Deci aţi fi dispuşi să transferaţi tot procesul la Institutul Cantacuziono.

Virgil Păunescu: - Da. Toată lumea plânge după Cantacuzino şi varsă lacrimi de crocodil, dar când e să-i ajuţi şi ai ocazia să-i ajuţi să iasă din nou la nivel mondial, tu atunci începi să te scarpini de 5 milioane de euro? România a primit un miliard şi jumătate la începutul anului trecut de la UE pentru problema asta şi puteau să dirijeze 5 milioane Canzacuzino.

Reporter: - Şi acum e târziu?

Virgil Păunescu: - Nu e târziu. Tehnologia de la Tübingen nu este 100% identică cu a noastră. Este aceeaşi premisă, aşa cum este Moderna cu Pfizer, care folosesc aceeaşi tehnologie, dar nu este identică. Încă noi rămânem în cărţi, dacă Guvernul se va mişca măcar acum, în al 12-lea ceas. Nu am niciun fel de înţelegere faţă de neîncrederea în cercetarea românească, faţă de neîncrederea în noi. Trebuie tot timpul să ne confirme unii din străinătate. Asta spune ceva: că toată lumea ştiinţifică românească care este în zonă a tăcut din gură. Ori sunt incompetenţi şi nu au înţeles, ori sunt invidioşi. Factorul politic de acolo şi-a luat informaţia, de la oamenii din consiliul ăsta care se ocupă de pandemie.

Reporter: - Anul trecut, când aţi anunţat cercetarea, erau oameni care vă priveau mai degrabă ca pe un excentric.

Virgil Păunescu: - Ca pe un escroc, să o spunem pe aia dreaptă. Ca pe un impostor, ca pe un escroc, ca pe unul care vrea să-şi facă reclamă, să scrie lumea de el, să primească bani ca să-i fure, tot felul de lucruri de-astea. Eu am o bănuială că şi acele articole au fost induse de lumea medicală, de fapt. De invidia din lumea medicală.

Reporter: - Din informaţiile dvs., dacă s-ar lua decizia de a se finanţa cercetarea aceasta, România ar avea capacitatea de a produce ulterior vaccinul?

Virgil Păunescu: - Anul trecut, UE a anunţat că pune la dispoziţia ţărilor membre peste 2,7 miliarde de euro pentru cine vrea să facă fabrici de vaccinuri, prin Banca Europeană de Investiţii, cu condiţia să aibă un contract sau un centru care este în lista OMS şi are în studiu un vaccin COVID. Singurii eram noi. Cel mai îndreptăţit să se înscrie pentru aceşti bani ar fi fost Institutul Cantacuzino. Din motive pe care nu le înţeles, nu s-au înscris. Atunci ne-am înscris noi. Noi, ora ora actuală, suntem în negocieri. Ni s-au repartizat doi experţi de la Banca de Investiţii, cu care stăm de vorbă şi care sunt dispuşi să ne finanţeze cu sute de milioane de euro, pentru că au nevoie de producţie mare, numai să le spunem în ce formulă şi cu cine mergem. Este condiţia să fi trecut de prima fază, adică de cele două milioane pe care le cerem. Le-am spus că noi avem probleme cu finanţare şi au spus că pot să ne finanţeze nu numai fabrica de vaccinuri, ci şi studiul de fază 3. Faza 1 şi faza 2, primele 5 milioane, să le dea şi ţara care vrea milioanele astea. Ei fac un business plan, pentru că nu este un grant, este un credit care trebuie returnat în condiţii foarte avantajoase. Avantajul este că banca îţi face gratuit toată consultanţa. Dacă face toată consultanţa, de la zero până la punerea în producţie, înseamnă că îşi asumă toate riscurile. E posibil ca vaccinul anti-COVID să nu reuşească. Nu e o problemă. Singura condiţie e ca fabrica să poată fi convertită în producţie de alte vaccinuri, de exemplu de vaccin antigripal. Numai să nu abandonezi facilităţile. Condiţii mai avantajoase nu vor fi niciodată ca să construieşti o fabrică de vaccinuri. Fac ungurii acum lângă noi. De ce o fac? Pentru că dacă nu ai propria fabrică stai la coadă şi aştepţi cu mâna înainsă. Pericolul cel mai mare e să te trezeşti cu o tulpină mutantă, prin ţări de prin Africa, care nu primesc acum vaccin, care nu mai răspunde la vaccinurile actuale. Atunci să vezi distracţie, că nu ai de unde lua vaccin.

Reporter: - Posibilitatea unei mutaţii a virusului nu este mai mare acolo unde există vaccinul?

Virgil Păunescu: - Există şi acolo. Vaccinul pune şi el presiune pe virus, să scape cumva. Dacă noi ne vaccinăm o parte din populaţie, virusul se va muta spre populaţie nevaccinată, cu forme mai severe. Se şi vede, că se mută deja de la cei peste 65 de ani, la grupele mai tinere. Noi suntem într-o competiţie mondială cu acest virus, iar problema noastră este dacă putem să ne apărăm singuri şi ne creăm condiţii. Lângă noi, Ungaria şi Serbia vor începe să producă vaccin. Toată lumea se asigură şi nu se mai lasă la voia întâmplării. Noi aveam de anul trecut din ianuarie tehnologia celui mai avansat vaccin, pe care o să-l facă acum nemţii, probabil şi ruşii şi urmează şi americanii. Lumea nu stă pe loc să ne aştepte.