Diana Șoșoacă s-a dezlănțuit la Antena 3: 'Domnul Coarnă de la PSD nu a purtat mască. Domnul Kelemen Hunor nu a purtat mască'

Diana Șoșoacă, senatoare AUR, a refuzat să poarte mască, luni, în prima zi de plen a noului Parlament. Șoșoacă a prezentat o adeverință medicală potrivit căreia ar fi scutită să poarte mască din cauza afecțiunilor de care suferă.

Senatoarea AUR acuză angajații Senatului și DSP București că au făcut publice informații confidențiale despre starea sa de sănătate.

”Mi-a fost cerută adeverința, am înmânat-o, așa cum am făcut la Administrația Prezidențială. S-a trimis adresă către DSP de către doamne Scânteie (n.r. Laura Scântei, senatoare PNL). Eu am primit o scrisoare medicală după ce am fost internată. Adeverința nu este falsă. Toți colegii mei lucrează la plângeri penale. Adeverința mea a devenit publică, CNP-ul a devenit public, adresa mea a devenit publică.

DSP nu avea voie să spună Senatului bolile de care sufăr. Voi formula plângere penală împotriva lor.

Domnul Coarnă de la PSD nu a purtat mască. Domnul Kelemen Hunor nu a purtat mască. Ei au avut parte de același ”tratament” din partea Parlamentului cum am primit eu? Am fost avertizată că vor să mă infecteze.”, a spus Diana Șoșoacă la Antena 3.

