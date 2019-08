Diana Tușa, deputat PSD, propune desființarea pensiilor speciale și de serviciu

Deputatul PSD Diana Tușa consideră că trebuie desființate pensiile speciale și de serviciu, în contextul în care PSD pregătește supraimpozitarea pensiilor speciale.

„Aceeasi Marie, cu alta palarie! Desfiintarea pensiilor speciale si de serviciu, singura baza de calcul -contributivitatea!

PS. Si (pt ca tot e moda referendumurilor) #referendum pt modificarea Constitutiei in sensul inscrierii principiului #contributivitatii ca unic reper in calcularea unei pensii... ca sa nu mai zica cineva ca modificarea in vreun fel a actualei legislatii ar fi neconstitutionala, dimpotriva, ar fi obligatorie punerea in acord cu noua prevedere constitutionala a actualei legislatii”, a scris Diana Tușa pe Facebook.

