Diego Fabbrini a semnat cu Dinamo şi va purta numărul 31

FC Dinamo a anunţat, joi, că l-a transferat pe mijlocaşul italian Diego Fabbrini, ultima dată component al echipei ŢSKA Sofia. Fabbrini va purta la formaţia bucureşteană numărul 31, scrie news.ro.

Născut la San Giuliano Terme, pe 31 iulie 1990, Diego Fabbrini a evoluat în acest sezon competiţional la ŢSKA Sofia şi a adunat cinci meciuri în campionat şi şase în tururile preliminare ale Ligii Europa pentru clubul bulgar. Empoli, Udinese, Palermo, Watford, Siena, Millwall, Birmingham City, Middlesbrough, Spezia, Oviedo, FC Botoşani şi ŢSKA Sofia sunt echipele la care a evoluat Diego Fabbrini.

O selecţie are Fabbrini pentru prima reprezentativă a Italiei în urmă cu şapte ani, în mandatul lui Cesare Prandelli, când a evoluat în meciul amical contra Angliei. 12 meciuri şi un gol are Fabbrini pentru naţionala sub 21 de ani a Italiei.

29 de partide a jucat Fabbrini în prima ligă a campionatului italian (3 goluri şi două pase decisive) pentru Palermo şi Udinese. În Serie B, pentru Empoli, Siena şi Spezia, a evoluat 85 de meciuri şi 5 goluri.

83 de meciuri, 6 goluri şi 6 pase decisive a adunat Fabbrini în Championship, liga secundă a campionatului englez, pentru Watford, Millwall, Birmingham City şi Middlesbrough. 17 partide şi un gol are Fabbrini pentru Oviedo în liga a două spaniolă.

Cinci goluri şi cinci pase decisive are Fabbrini în 31 de meciuri disputate în Liga I, sezonul trecut, pentru FC Botoşani.