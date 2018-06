Diego Maradona a oferit IMAGINILE MONDIALULUI: A fumat trabuc pe stadion, deși e interzis, și a purtat două ceasuri - VIDEO

Fosta legendă a fotbalului argentinian Diego Maradona a urmărit din tribune meciul Argentina - Islanda, din grupa D de la Cupa Mondială, el fumând un trabuc, deşi fumatul este interzis pe stadioanele de la competiţia din Rusia.

Maradona a fumat un trabuc în ciuda avertizărilor privind interzicerea fumatului pe stadioane la Cupa Mondială din Rusia.

El a purtat şi două ceasuri, unul la mâna stângă şi altul la dreapta, unul fiind setat pe ora locală din Rusia şi altul pe ora din Argentina.

Diego Maradona a few yards away from us smoking a lit cigar while posing for snaps with fans. It smells quite nice. #geezer