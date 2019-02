Digi Communications caută investitori: a oferit un număr suplimentar de obligaţiuni senioare garantate de 125 de milioane de euro

Digi Communications a decis miercuri să ofere un număr suplimentar de obligaţiuni senioare garantate de 125 de milioane de euro, la o dobândă de 5%, cu scadenţă în 2023, pe lângă cele emise în ultimii trei ani, potrivit unui anunţ publicat pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), informează economica.net.

Citește și: Cum se schimbă schemele de ajutor european pentru fermieri

"Societatea doreste sa isi informeze actionarii si investitorii ca, pe data de 6 februarie 2019, a decis sa ofere un numar suplimentar de obligatiuni senioare garantate de 125.000.000 Euro la o dobanda de 5% cu scadenta in 2023, ce urmeaza a fi consolidate si incadrate in aceeasi clasa cu obligatiunile senioare garantate existente in valoare de 350.000.000 Euro la o dobandă de 5% cu scadenta in 2023, emise de Societate in baza Contractului de tip Indenture din 26 octombrie 2016, astfel cum a fost amendat pe 8 iunie 2017 si pe 28 iunie 2018, respectiv care sunt in prezent listate spre tranzactionare pe lista oficială a Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin)", se arată în anunţul companiei.

Obligaţiunile Suplimentare vor fi oferite doar investitorilor instituţionali calificaţi.

Citigroup va acţiona în calitate de Coordonator Global Unic (Sole Globan Coordinator) şi administrator al ofertei (Physical Bookrunner), precum şi de agent de stabilizare.

Citește și: Efectele Brexitului: ING se gândește să-și mute echipe din Londra în Europa

Compania va înainta la Euronext Dublin solicitarea ca Obligaţiunile Suplimentare să fie admise la tranzacţionare pe Lista Oficială a Pieţei Principale de Titluri a Bursei de Valori din Irlanda.

În comunicarea privind obligațiunile, compania operează ajustări în sens potzitiv ale rezultatului financiar pentru primele 3 trimestre ale anului trecut. Astfel, profitul net la 9 luni de 20,42 milioane euro este cu 8,27% mai mare decât cel de 18,86 milioane euro raportat pentru același interval pe data de 14 noiembrie. De asemenea, veniturile de 756,37 miliuoane euro sunt cu 0,57% peste cele de 752,04 milioane euro prinse în bilanțul publicat în urmă cu aproape 3 luni.