DIICOT a dezvăluit elemente noi din cazul Caracal: Butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă este, de fapt, un arzător improvizat

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat miercuri, ca butoiul în care au fost găsite oase calcinate și dinți este un „arzător improvizat” ceea ce ar putea să răstoarne teoriile specialiștilor.

„Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili in materie. Dansii nu au stiut dar este esential un lucru: admitand ca ar fi fost arsa in acel butoi metalic, am fost la Craiova si m-am edificat si am constatat ca nu este un butoi in adevaratul sens al cuvantului, este un arzator improvizat, un suport metalic realizat artizanal de inculpat ca să ardă diverse lucruri. Partea inferioara nu are fund si focul se pune dedesubt, functioneaza ca un arzator”, a zis seful DIICOT.

Danila a zis ca nu s-a facut un experiment sa se vada daca in acel arzator poate fi incenerat un corp in asa fel incat sa nu mai poata fi posibila identificarea de probe ADN de pe oase. „Pana acum nu s-a facut acest experiment judiciar. Poate fi facut oricand. Lucram etapizat”, a zis seful DIICOT.

Fostul şef al crematoriului „Vitan-Bârzeşti”, Gheorghe Ionel, a declarat, marţi seara, că incinerarea unui corp nu se poate face într-un butoi, pentru că este nevoie de o temperatură de 1.400 de grade.

