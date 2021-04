Din 14 aprilie te poti testa pentru calatorie in aer liber in parcarea Aeroportului Otopeni

Revive Health deschide un nou centru de testare pentru COVID-19 in conditii de testare dovedite a fi cele mai sigure, in aer liber, in parcarea aeroportului Otopeni.

Testarea pentru COVID-19 s-a dovedit a fi mult mai in siguranta atunci cand este efectuata in exterior. Deoarece urmeaza un flux de calatorii mult mai mare pentru sezonul estival, centrul de testare a fost gandit sa suporte un flux mare de persoane fara sa se creeze inghesuiala si risc de infectare precum ar putea aparea in spatiile inchise atunci cand lumea este nerabdatoare sa primeasca rezultatul pentru calatorie.

Urmeaza debutul sezonului estival si cu totii ne dorim sa calatorim din nou, liber si in siguranta. Pentru a facilita calatoria prin intermediul avionului catre destinatiile preferate, desigur ca avem nevoie de un test negativ fie RT-PCR, fie test ANTIGEN RAPID, fie ambele in functie de tara in care calatorim.

Revive Health - centrul de analize medicale in aer liber deschide pe 14 aprilie in zona exterioara a aeroportului, vizavi de terminalul PLECARI un punct de recoltare si emitere de buletine de analiza, toate avizate pentru calatorie catre orice destinatie.

Au existat situatii in care anumite buletine de analiza au fost respinse la imbarcare din cauza ca laboratorul care le-a prelucrat nu era acreditat sau situatii in care buletinul de test rapid nu era valabil deoarece provenea de la un centru care nu era avizat de DSP si STS sa emita buletine de analiza, deoarece nu erau autorizate sa faca raportare zilnica pentru teste rapide. Pentru a nu exista situatii neplacute inainte de plecare, trebuie sa ne asiguram ca centrul este autorizat cu toate elementele necesare pentru calatorie.

Revive detine toate avizele necesare pentru a emite buletine de analiza valabile pentru calatorie.

-Pentru testele de tip PCR se regasesc toate elementele necesare - semnatura si stampila, cod QR, certificare ISO 9001 a laboratorului care de asemenea se afla pe lista acreditata pentru testare RT-PCR a Ministerului Sanatatii .

-Pentru testele de tip ANTIGEN RAPID se emite buletin de analiza semnat si stampilat de cadrul medical ce efectueaza testul iar rezultatele se raporteaza in CORONA FORMS zilnic, fapt ce determina ca buletinul de test antigen sa fie valabil pentru calatorie.

Timpul de rezultat pentru testare RT-PCR - rezultat in 4 ore

Timpul de rezultat pentru testare ANTIGEN RAPID - rezultat in 5 minute

PRETURI:

TESTARE RT-PCR - 350 LEI

TESTARE RAPIDA ANTIGEN - 130 LEI

TESTARE SEROLOGICA ANTICORPI ANTI PROTEINA SPIKE (test special post vaccinare) - 170 lei

TESTARE SEROLOGICA CANTITATIVA ANTICORPI IgG/IgM (determinare anticorpi post infectie/infectie activa) - 150/90

PROGRAM : 04.00 - 22.00