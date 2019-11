Din culisele victoriei clujenilor împotriva Academica Clinceni - Dan Petrescu: 'La pauză am explodat în vestiar, am avut o reacţie foarte dură'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Academica Clinceni, scor 3-0, că la pauză, când scorul era 0-0, a avut o reacţie foarte dură în vestiar, potrivit news.ro.

”Traore nu a intrat bine, dar după ce a explodat vestiarul şi-a revenit. A fost cea mai dură conferinţă a mea de când sunt în fotbal, mai ales pentru Traore şi Omrani”, a spus Petrescu, potrivit digisport.ro.

”De obicei, pe ploaie nu câştig. Am pierdut cu Celtic şi cu Poli Iaşi. Cred că e primul meci pe care îl câştig pe ploaie. Prima repriză a fost destul de grea. Mingea nu a vrut să intre, cădea pe bară, se lovea de portar şi mă gândeam că va fi o noapte în care nu vrea să intre. A fost un penalti cerut de jucători, pe care nu l-am primit. Meciul nu a fost uşor. Am luat prea multe goluri în acest campionat. Am jucat 28 de meciuri oficiale, dar nu am avut aceeaşi echipă mereu”, a mai afirmat tehnicianul.

De cealaltă parte, Ilie Poenaru consideră că al doilea gol al clujenilor a fost înscris după un “dublu ofsaid”. “Lipsă de atenţie, de reacţie, un henţ, penalti clar. Primim gol şi după gol nu am mai putut să reacţionăm. Golul doi a venit după un dublu ofsaid, Omrani şi Traore. Lipsa noastră de experienţă în anumite momente ale jocului ne-a costat acest meci. Nu m-a mulţumit prestaţia lor pentru că le-am spus că venim şi jucăm cu cea mai bună echipă, trebuie să arătăm un fotbal bun. Am luat orice presiune de pe umerii lor şi mi-am dorit ca ei să joace. Nu au reacţionat aşa cum mi-am dorit. Am făcut un joc slab. Au fost nişte situaţii ale CFR-ului care m-au pus pe gânduri. Au fost şi faze de cascadorii râsului în unele momente. Ce să fac? Acum trei etape au jucat perfect. Aş vrea să dispară aceste greşeli pentru că ne vor consta şi nu este ok pentru moralul lor. Am pierdut cu CFR, nu este un capăt de ţară, dar mă nemulţumeşte atitudinea unora”, a afirmat Poenaru la Look Plus.

Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Culio ’52 (penalti), Traore ’68 şi Deac ’71.