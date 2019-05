Dinamo a început să-și facă planuri pentru sezonul viitor, iar Mircea Rednic a pus deja ochii pe un jucător

În plină luptă pentru primul loc din play-out, competiţia care stabileşte echipele retrogradate din Liga 1 Betano, Dinamo gândeşte şi planul pentru sezonul următor, informează Mediafax.

Unul în care, potrivit declaraţiilor lui Mircea Rednic, obiectivul va fi mai îndrăzneţ decât până acum, iar calificarea în play-off este obligatorie. În acest context, antrenorul ”câinilor” a vorbit despre aducerea în ”Ştefan cel Mare” a lui Mihai Răduţ.

Mijlocaşul ofensiv care a jucat în ultimii ani la Lech Poznan a fost curtat, la nivelul discursului public, de Mircea Rednic, iar în ultimele zile în presa din România s-a discutat intens despre subiect. Venirea lui Răduţ la Dinamo a fost descrisă ca fiind foarte probabilă, totul după ce antrenorul lui Dinamo i-a dat un ultimatum fotbalistului, cerându-i să accepte sau să refuze oferta venită din biroul lui Ionuţ Negoiţă.

Răduţ a vorbit despre Dinamo

ProSport a luat legătura cu fostul mijlocaş de la FCSB şi Pandurii pentru un punct de vedere cu privire la subiect. ”Nu am ce ultimatum să primesc! Ultimatumul ar presupune ca între mine şi Dinamo să fi existat nişte negocieri, o propunere, un schimb clar de intenţii. Dar nu a fost cazul până acum. Am luat legătura cu Luana (n.r. - Luana Rednic, impresar) şi i-am spus că sunt liber şi că aştept o propunere. Noi am discutat în iarnă şi aşa a rămas de atunci, că mi-ar plăcea să lucrez cu Mircea Rednic şi că discutăm iar în vară, atunci când rămân liber de contract”, a spus Răduţ pentru ProSport.

Fotbalistul de 29 de ani a ţinut să sublinieze şi profilul echipei la care vrea să evolueze, precizând că Dinamo se încadrează în descriere: ”Eu sunt deschis discuţiilor, am nevoie de un mediu în care să mă simt bine, să pot evolua la potenţialul meu, să joc la o echipă ofensivă, nu la una care se pune pe două linii şi se apără. Dinamo e o astfel de echipă, una la care aş putea juca”.