Dinamo - Prima reacție a lui Gigi Mulțescu după înfrângerea cu Poli Iași

Tehnicianul echipei Dinamo, Gheorghe Mulţescu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Poli Iaşi, scor 0-1, că formaţia sa a pierdut jocul în prima repriză, când a avut patru sau cinci ocazii de a marca ratate.

“Meciul l-am pierdut în prima repriză, când am avut 4-5 oportunităţi. Am fost lal cârma jocului. Lucrurile n-au mers nici în repriza a doua mai bine, a fost chiar mai rău şi nu am mai avut ocazii câte am avut în prima. Marea majoritate a jucătorilor au greşit. La gol a fost o greşeală de curtea şcolii. E foarte greu, am avut 5-6 jucători de bază lipsă, accidentaţi. Pauza e foarte binevenită. Trebuie recuperaţi jucătorii accidentaţi. Situaţia este foarte grea”, a spus Mulţescu pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Poli Iaşi a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XXVIII-a a Ligii I.

Golul a fost marcat de Djuranovic, în minutul 62.