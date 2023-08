Dinamo - Sepsi | Liviu Ciobotariu: 'Mi-aş fi dorit mult mai mult în seara asta de la jucătorii mei'

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi OSK, nu a fost mulţumit de jocul elevilor săi în victoria de luni seara, de la Bucureşti, cu Dinamo, scor 3-0, informează Rador.

„Mi-aş fi dorit mult mai mult în seara asta de la jucătorii mei, dar ştiţi cum e, victoria conteaza, rezultatul e primordial. Chiar dacă am marcat trei goluri, două au fost pe contraatac, chiar toate trei. Am câştigat, dar jocul nu m-a satisfăcut. Am stat bine în defensivă, în special în prima repriză, pentru că în repriza a doua am făcut multe greşeli. Poate că a existat şi un pic de oboseală la anumiţi jucători. S-a văzut faptul că în momentul în care am schimbat cinci jucători nu am mai avut omogenitate. Dar şi jucătorii care au evoluat mai puţin trebuie să demonstreze că merită să joace la această echipă.

Este prematur să vorbim în momentul de faţă de podium, important e că funcţionează faza defensivă. Şi ăsta este meritul jucătorilor. Returul cu ŢSKA trebuie jucat la calificare. Sunt multe necunoscute în momentul de faţă pentru că a venit un antrenor nou şi trebuie să fim atenţi şi pragmatici şi să jucăm la rezultat, pentru calificare”, a declarat Liviu Ciobotariu.