DIRECT din instanță: NOI Detalii INCENDIARE despre abuzurile care ar fi fost comise de 'procurorul Portocală' asupra familiei Cosma

Revine în atenția publicului unul din cele mai fierbinți cazuri din justiție. Apar detalii noi despre abuzurile care ar fi fost comise de procurorul Portocală asupra familiei Cosma. Mircea Negulescu obișnuia să le spună din start suspecților audiați că îi paște pușcăria dacă nu „îi dau în primire pe membrii familiei Cosma”. Aceştia ajungeau fie în „Arestul Câmpina”, fie scriau denunţuri.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a luat în discuție astăzi un nou termen în procesul în care Mircea Negulescu e acuzat de represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi abuz în serviciu în legătură cu modalitatea în care l-a anchetat pe Vlad Cosma, fiul fostului șef CJ Prahova, Mircea Cosma. Martorul Georgeta Buliga, fost procuror timp de 30 de ani, în prezent avocat, a făcut declaraţii în faţa magistraţilor despre cum obişnuia „Portocală” să „îi strângă cu uşa” pe suspecţi şi inculpaţi.

„Am asigurat asistență juridică pentru Ușurelu Petrică la urmărirea penală. (…) Modalitatea de audiere a inculpatului Usirelu Petrică: (Negulescu – n.r.) ne-a spus din start că dacă îi dăm în primire pe membrii familiei Cosma are șanse (să scape de arest – n.r.). În caz contrar avea ca variantă Arestul Câmpina. Am avut temere reală cu privire la faptul că va fi reținut și dus la arest. (…) Am aflat, din nefericire, ce înseamnă să îi dai putere unui procuror care nu are nici pregătirea nici experiență în instrumentarea unor astfel de dosare. Acționa nu cu prezumția de nevinovăție. Prezumția, la el, era de vinovăție. Până să convingem noi instanța, măsură preventivă avea consecințe asupra sănătății persoanei cercetate, asupra familiei acestuia, asupra firmei”, a declarat avocata Georgeta Buliga, conform România TV.