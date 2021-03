VIDEO - Directoarea EMA, Emer Cooke: 'Nu putem exclude în totalitate o legătură între tromboze și vaccinul AstraZeneca'

Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat că serul AstraZeneca este sigur și poate fi folosit în continuare. Medicii au anunțat într-o conferință de presă că beneficiile vaccinului depășesc riscurile, chiar dacă unele țări au decis suspendarea acestuia.

Cu toate acestea, susțin oficialii, nu este exclusă în totalitate o legătură între tromboze și vaccinul AstraZeneca.

„Nu putem exclude în totalitate o legătură între aceste cazuri și vaccin”, a spus directoarea EMA, Emer Cooke. „Expertii noștri au ajuns la o concluzie dupa ce au analizat cazurile de tromboză la persoanele vaccinate cu AstraZeneca. Expertii au ajuns la o concluzie stiințifica clară. Este un vaccin sigur in cazul caruia beneficiile depasesc categoric riscurile. Vaccinul nu este asociat cu riscul crescut de tromboza. Pe baza dovezilor, dupa mai multe zile de analize in detaliu a probelor de laborator, rapoarte clinice, autopsii, inca nu putem exclude total o legatura intre aceste cazuri si vaccin. Recomandam sa fie incluse aceste riscuri in informatiile legate de vaccin”, a spus Ema Cooke.