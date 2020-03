Director de spital, cu focar de coronavirus la ușă, a lipsit de la ședința conducerii: A spus că este obosit

Focşaniul este pe cale să devină un nou focar de Covid-19 pentru personalul sanitar, la Spitalul Militar fiind testate pozitiv 20 de cadre medicale. Directorul Spitalului Judeţean din Vrancea a refuzat să participe la şedinţa CA, spunând că e obosit, și nici nu a spus ce stocuri există.

„Din păcate, nu s-a prezentat nimeni din conducerea Spitalului Judeţean, nici reprezentantul Consiliului Judeţean şi nici celelalte persoane chemate. Managerul Constantin Mîndrilă a refuzat să ne pună la dispoziţie sala de şedinţe şi secretariatul, spunându-ne chiar că este hărţuit cu aceste şedinţe, că este obosit. A spus că poate fi şi suspendat că nu-l interesează. Totodată, n-a vrut să pună la dispoziţia CA-ului niciun document legat de stocuri, de necesar, de lucrurile de care au nevoie medicii în acest moment”, a declarat dr. Dragoş Cozma, membru al CA din partea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit acestuia, Constantin Mîndrilă ar fi spus că nu toate secţiile din spital trebuie protejate la fel şi că va trimite documente prin e-mail.

„Practic, Constantin Mândrilă, în plină stare de urgenţă, cu atâtea probleme de rezolvat şi clarificat la Spitalul Judeţean, refuză să vină la o şedinţă extrem de importantă a CA”, a spus dr. Dragoş Cozma.

Pe ordinea de zi a şedinţei se numărau: analiza măsurilor de protecţie pentru prevenirea răspândirii COVID-19, situaţia stocurilor şi măsurile conducerii pentru o aprovizionare continuă şi la condiţii normale; măsurile auxiliare cu privire la stocurile de materiale (donaţii ale pers. fizice şi juridice, call to action etc.), planul de instruire a personalului medical şi TESA pentru situaţia în care se intra stadiul 3 şi 4 etc.