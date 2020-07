Director general al Poştei Române: 'Perioada de pandemie a adus şi un lucru benefic, anume o digitalizare forţată într-un interval scurt de timp'

Horia Grigorescu, director general al Poştei Române, spune că perioada de pandemie a adus şi un lucru benefic, anume o digitalizare forţată într-un interval scurt de timp, acesta declarând în cadrul videoconferinţei News.ro cu tema “Produse româneşti în lupta cu Covid-19” că după toată această perioadă grea, compania a ieşit ”cu fruntea sus” şi şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de clienţi şi instituţii, potrivit Agerpres.

”Digitalizarea este cu siguranţă un proces de amploare, care trebuie să fie foarte bine aşezat, structurat şi dezvoltat, pentru a aduce rezultatele pe care ni le dorim. Însă până a putea să implementăm întreaga strategie de digitalizare, de informatizare, de modernizare a activităţii companiei Poşta Română, perioada de pandemie a mai făcut un lucru benefic - dacă pot să spun aşa - pentru compania noastră şi pentru alte instituţii publice, inclusiv pentru mediul privat: o digitalizare forţată într-un interval scurt de timp, astfel încât am putut să vedem pe de o parte beneficiile pe care le aduce o digitalizare făcută într-un interval scurt de timp, am văzut sincopele cu care ne putem confrunta”, a spus Horia Grigorescu, director general al Poştei Române, în cadrul videoconferinţei News.ro“Produse româneşti în lupta cu Covid-19”.

El spune că a reuşit să pornească aplicaţia ”Poşta Română”, care se va dezvolta din ce în ce mai mult, acum este accesibilă doar utilizatorilor de Android.

”Această perioadă a pandemiei nu a fost o provocare doar din punct de vedere sanitar, dar a fost şi o perioadă de readaptare din punct de vedere al strategiei companiei. Am fost puşi în situaţia de a produse, servicii noi, pe care să putem să le punem la dispoziţie clienţilor noştri, actuali sau potenţiali. Am încercat să construim un portofoliu de servicii care să se plieze tocmai nevoilor cu care se confrunta piaţa la acel moment - pentru că era această imposibilitate de a ieşi pe stradă, de a distribui produsele, de a găsi un canal alternativ de vânzare care până la momentul instaurării stării de urgenţă era un canal pe care te bazai 100%, iar de a doua zi toate aceste canale au suferit anumite modificări. Noi am venit în sprijinul marilor retaileri, dar şi al instituţiilor publice şi al antreprenorilor autohtoni români, pentru că eu consider că au fost cei mai afectaţi din acest punct de vedere”, a spus Horia Grigorescu, director general al Poştei Române.

El afirmă că după toată această perioadă grea, Poşta a ieşit ”cu fruntea sus” şi şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de clienţi şi instituţii.

În ceea ce priveşte investiţiile strategice, Grigorescu spune că societatea va ”aşeza cât mai bine” aceste investiţii în perioada următoare.

”Avem zona de investiţii strategice care vizează nişte obiective clar definite. Vorbim de centre de tranzit, unul în zona Transilvaniei, în Cluj, şi unul în nordul Bucureştiului, acestea două centre având scopul de a creşte capacitatea de procesare, a volumelor de procesare, creştere a gradului de siguranţă a modalităţii în care se realizează distribuirile de colete, scrisori”, precizează CEO Poşta Română.

