Director Up România: 'Pandemia a schimbat peste noapte modul de lucru şi de operare al companiilor'

Datele analizate de Up România pe companiile din portofoliu arată că sectoarele cele mai afectate de criză au fost HoReCa, turism, iar altele, precum automotive, industria grea şi uşoară, pharma şi industria chimică au înregistrat scăderi de până la 50%, a declarat Elena Pap, director general Up România şi director regional Up Group într-un interviu pentru News.ro. Ea spune că, în unele sectoare de activitate, nivelul beneficiilor acordate de companii angajaţilor a rămas constant, de exemplu în sectoarele servicii, retail, financiar-bancar, real-estate, construcţii şi transport, potrivit news.ro.

"Pandemia a schimbat peste noapte modul de lucru şi de operare al companiilor, ceea ce a avut consecinţe şi asupra modului în care acestea au continuat sau nu să acorde beneficii extrasalariale angajaţilor. Trebuie spus că în ultimii zece ani s-au făcut progrese imense în ceea ce înseamnă modul în care angajaţii din România sunt motivaţi şi recompensaţi la locul de muncă, companiile, de la cele mari, până la cele mici şi mijlocii, înţelegând rolul cheie pe care îl au salariaţii în dezvoltarea şi competitivitatea unei afaceri. Pandemia riscă să ameninţe noul rol atribuit de companii angajaţilor, şi anume, acela de antreprenori, de oameni cu idei, talent şi motivaţie, puse în slujba companiilor pentru care lucrau. Cu toate acestea, datele analizate de Up România pe companiile din portofoliu arată că, în unele sectoare de activitate, nivelul beneficiilor acordate de companii angajaţilor a rămas constant, iar aici enumerăm sectoarele servicii, retail, financiar-bancar, real-estate, construcţii, transport. În acelaşi timp, sectoarele cele mai afectate de criză au fost HoReCa, turism, iar altele, precum automotive, industria grea şi uşoară, pharma şi industria chimică au înregistrat scăderi de până la 50%", a declarat într-un interviu pentru News.ro Elena Pap, director general Up România şi director regional Up Group, fost Groupe Chèque Déjeuner.

Ea afirmă că, în general, în marile companii, în special în corporaţii, care îşi bazează o mare parte din activitate pe angajaţi, care pot face o muncă remote sau în regim de telemuncă, beneficiile au continuat să fie acordate ca şi până acum.

"Pe de altă parte, au fost şi angajaţi carora li s-au tăiat temporar anumite beneficii, însă chiar şi în cazul acestora, am putut constata menţinerea unor categorii de soluţii de motivare, cum sunt tichetele şi cardurile cadou, categorie la care nu s-au înregistrat scăderi în volumele de vânzare, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut", spune ea.

Directorul general Up România precizează că începând cu luna iulie, s-a înregistrat o creştere pe toate planurile, pe toate segmentele, de fapt o revenire la situaţia de dinainte de începerea crizei sanitare.

"Credem că mediul de afaceri (angajatorii), cât şi angajaţii, au început să se adapteze la situaţie şi au prins curaj în lupta cu pandemia. Fiecare pe segmentul lui de activitate s-a adaptat noilor cerinţe şi a repornit într-un mod sau altul business-ul. Cel puţin la acest moment se simte că în piaţă există cash - probabil şi în urma faptului ca în cele trei luni de carantină nu s-au făcut cheltuieli majore - şi dorinţa de a-l consuma", mai spune Elena Pap.

Potrivit acesteia, companiile au reînceput să investească şi populaţia să consume.

"Noua stare de fapt a generat şi o dezvoltare accelerată a mijloacelor tehnologice: reţele, conexiuni, carduri, plăţi on-line etc., ceea ce a contribuit la păstrarea legăturilor şi direcţionarea beneficiilor. Peste 80% dintre companiile din portofoliul Up acordă tichete pe suport electronic. Beneficiile acordate în iulie, tichetul de masă şi tichetul cadou, sunt la nivelul anului trecut în luna iulie, tichetul de cultură este în creştere, iar voucherul de vacanţă este piesa de rezistenţă şi ’gura de oxigen’ pentru HoReCa", adaugă ea.

Reprezentantul Up România subliniază că marile companii s-au descurcat mai bine în această perioadă, ele având un plan de dezvoltare bazat pe strategii pe termen mediu şi lung şi, de asemenea, pe bugete mai mari, pe care, în situaţia de alertă/urgenţă, le-au redirecţionat corespunzător pentru a asigura continuitate business-ului şi siguranţa angajaţilor.

"Marile companii ‘au luat pandemia-n piept’ şi s-au focusat pe crearea condiţiilor de telemuncă, redimensionarea spaţiilor de birouri şi păstrarea colectivului unit şi cu moralul ridicat. În acest sens, am putut remarca un apetit crescut al acestora spre soluţii menite să asigure confortul mental al angajaţilor, acestea fiind foarte deschise spre acordarea unor beneficii de sănătate emoţională angajaţilor, sub forma unor abonamente la şedinţe de psihoterapie şi coaching personal. Pe de altă parte, companiile IMM, în special domeniile care lucrau cu publicul, au înregistrat dificultăţi importante. Multe dintre ele au rezistat presiunii reducerilor salariale şi a beneficiilor, setând astfel un anumit nivel de acţiune şi pentru celelalte, ceea ce a făcut mai uşoară revenirea acestora către acordarea unor beneficii", menţionează ea.

Cu toate acestea, pentru susţinerea IMM-urilor, a existat în această perioadă o mare mobilizare, inclusiv din partea altor companii, spune Pap.

"Solidaritatea s-a manifestat la toate nivelurile, iar în ceea ce ne priveşte, am încercat să fim aproape de clienţii noştri IMM în orice decizie de business din această perioadă. Cele mai mari provocări ale companiilor IMM din această perioadă au fost legate de asigurarea lichidităţilor, găsirea unor noi canale de distribuţie şi crearea unor noi modele de comunicare cu propriii consumatori. Toate acestea presupun un know-how, pe care multe din IMM-uri nu l-au avut, şi pe care noi am încercat să-l oferim prin webinarii gratuite şi consultanţă pro-bono. Prin platforma Up Achiziţii, Up România a modelat în permanenţă oferte de achiziţie avantajoase şi a venit cu noi soluţii şi dezvoltări pentru companiile IMM. Pe de altă parte, Up România a creat noi oportunităţi pentru utilizatorii săi de beneficii extrasalariale de a folosi cardurile Up România la cât mai mulţi parteneri online, contribuind astfel la planul de ajutor pentru sectorul HoReCa", afirmă Elena Pap.

Întrebată care au fost business-urile care şi-au răsplatit angajaţii în acest an cu şi mai multe beneficii, ea afirmă că, mai degrabă, doar domeniile de activitate enumerate şi-au păstrat beneficiile.

"Chiar şi dacă erau printre fericiţii care şi-au păstrat activitatea sau chiar au crescut activitatea (construcţii, curierat, echipament de protecţie etc.), angajatorii sunt mai precauţi şi mai prevăzători, cautând diverse căi să îşi securizeze business-ul", declară Pap.