Directorul CIA, fost ambasador în Rusia, face dezvăluiri spectaculoase: Putin este un apostol al răzbunării!

William Burns, şeful CIA, a făcut dezvăluiri spectaculoase despre Vladimir Putin, în timpul unui discurs susţinut la Institutul de Tehnologie din Georgia. "Este un apostol al răzbunării!", a spus directorul CIA despre preşedintele Rusiei.

Acesta a mărturisit în urmă cu câteva zile cum a fost experienţa pe care a trăit-o atunci când l-a întâlnit pe liderul de la Kremlin. În noiembrie anul trecut, preşedintele Statelor Unite l-a trimis să îl avertizeze pe Putin să nu înceapă războiul.

Mărturia şefului CIA este cea a unui om foarte preocupat, care cunoaşte în detaliu tot ce se întâmplă în Rusia şi care îl cunoaşte foarte pe preşedintele Rusiei.

"Mare parte din părul meu alb se datorează faptului că am avut de-a face cu Rusia lui Vladimir Putin. Am fost ambasadorul SUA la Moscova acum 15 ani şi am urmărit de-a lungul anilor felul în care Putin a stat într-o combinaţie explozivă de nemulţumire, ambiţie şi nesiguranţă.

El este ferm convins că Occidentul, mai ales Statele Unite, au profitat de slăbiciune din anii '90. Apetitul său pentru risc a crescut, pe măsură ce puterea sa în Rusia s-a accentuat.

Cercul său de consilieri s-a restrâns, iar în acel cerc mic, nu ai şanse să avansezi în carieră dacă pui la îndoială judecata lui Putin sau convingerea sa încăpăţânată, mistică aproape, că destinului lui este să recreeze sfera de influenţă a Rusiei.

În fiecare zi, Putin demonstrează că pierderea puterii poate fi cel puţin la fel de periculoasă ca şi acumularea ei. Până la începutul toamnei trecute, noi şi partenerii noştri din Serviciile Secrete din SUA am pus cap la cap împreună informaţii detaliate şi îngrijorătoare despre planurile lui Putin legate de o nouă invazie masivă în Ucraina.

Nici Putin şi nici mulţi dintre cei din preajma sa nu-şi pot imagina Rusia ca pe o putere majoră fără o Ucraină supusă, o Ucraină care să fie controlată de Kremlin. De-a lungul anilor, am învăţat să subestimez niciodată determinarea nesfârşită a lui Putin, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina.

La începutul lui noiembrie, preşedintele Biden mi-a cerut să merg în Rusia, pentru a le transmite direct lui Putin şi unora dintre consilierii săi, profunzimea îngrijorării noastre în legătură cu planurile sale de război şi care ar fi consecinţele pentru Rusia dacă ar încerca să pună în aplicare planurile sale. Am fost tulburat de ceea ce am auzit.

Cu toate că nu părea încă să fi luat o decizie ireversibilă de a invada Ucraina, Putin înclina vizibil în acea direcţie. Era aparent convins că se cam închidea fereastra posibilităţilor de a contura orientarea Ucrainei.", a declarat William Burns, şeful CIA, potrivit antena3.ro.