Directorul general al Poştei Române a 'răpus' sindicatul care subjugase compania: Acum putem să reformăm cu adevărat

Directorul general al Poştei Române, Valentin Ştefan, afirmă că principalul acţionar al companiei, Ministerul Digitalizării, i-a cerut reformarea acesteia. ”Această companie era pur şi simplu încătuşată de sindicatul din Poştă, am reuşit să desfac acest lucru”, susţine Valentin Ştefan, care adaugă că acum poate fi reformată ”cu adevărat” compania, inclusiv prin reducerea acelor posturi care erau în organigramă în birourile centrale ”doar ca să aibă loc de muncă unii angajaţi” şi mutarea acestor angajaţi în sectorul operaţional, anunță news.ro.

”(Reformarea companiei Poşta Română - n.r.) e decizia acţionarului, e vorba de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării care mi-a transmis încă de la începutul mandatului că doreşte reformarea Poştei şi creşterea veniturilor angajaţilor. Aşa că m-am pus pe treabă şi am luat de bun ce mi s-a spus. A fost un prim an mai greu, pentru că această companie era pur şi simplu încătuşată de sindicatul din Poştă, am reuşit să desfac acest lucru, deşi am avut nevoie de un an de zile, iar acuma putem să reformăm cu adevărat compania”, a declarat, luni seară, la Prima News, şeful Poştei Române.

El a dat exemple de măsuri care vor fi luate în cadrul procesului de reformă, măsuri care includ restructurarea unor posturi sau schimbarea din funcţii a unor oameni din conducerea companiei.

”În primul rând trebuie să o debirocratizăm, adică să reducem acele activităţi din cadrul administraţiei centrale care erau făcute doar ca să aibă loc de muncă unii angajaţi. În al doilea rând, cred că este timpul să aducem un alt profil al managerului de top din cadrul companiei, existau foarte multe poziţii cu persoane pe post de 10-20 de ani. Eu cred că este de bun simţ ca atunci când nu mai ai soluţii, nu mai ai idei şi compania pe care o conduci nu merge într-o direcţie bună să laşi locul altcuiva care are poate mai mult entuziasm, are idei noi şi încearcă altceva. În al treilea rând, trebuie să modernizăm compania, adică să aducem tot ce înseamnă tehnologie şi să facem această digitalizare, i-am putea spune, de la fluxurile interne şi partea administrativă până la lucrurile care se văd în oficiile poştale”, a spus directorul Poştei Române.

În ceea ce priveşte reducerea personalului, Valentin Ştefan a explicat că, dacă înainte cei ale căror posturi erau restructurate primeau 30 de salarii compensatorii, acum suma maximă pe care un angajat o poate primi este de 50.000 de lei, dacă are cel puţin 20 de ani vechime.

”Un director dacă ar fi plecat din companie ar fi primit o sută de mii de euro cu 30 de salarii compensatorii. (...) ”, a arătat şeful Poştei.

El a explicat că prin Contractul Colectiv de Muncă au fost schimbate nu doar astfel de prevederi, ci şi denumirile unor posturi. Astfel, factorul poştal se numeşte curier poştal, iar dirigintele de oficiu poştal a devenit ”manager de unitate poştală”.

Dacă în vara lui 2021 Compania Poşta Română avea 25.000 de salariaţi, în prezent numărul acestora s-a redus cu aproximativ 2.000, ”pe cale naturală”.

”Prin restructurare miza nu este să reducem numărul de angajaţi, miza este să folosim resursa umană într-un mod cât mai eficient. Cu alte cuvinte, toţi cei care vor pleca din administraţia centrală li se vor oferi locuri de muncă în operaţional: în oficii poştale în centrele de tranzit, acolo unde chiar e nevoie de personal şi nu în birourile companiei”, a explicat Ştefan.

Venitul minim al unui poştaş este de 2.500 de lei, compus din salariul minim pe economie şi bonuri de masă.