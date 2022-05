Directorul general al Radiocom: 'Suntem cu toţii sub impactul unei crize care ne-a forţat să ne reanalizăm priorităţile'

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. - Radiocom participă, în perioada 16 - 27 mai 2022, în calitate de partener, la un summit organizat la Bucureşti în care se va dezbate problema protejării Europei în vremuri de criză.

"Astăzi, întreaga Europă se află într-un context politic complex. Suntem cu toţii sub impactul unei crize care ne-a forţat să ne reanalizăm priorităţile, să ne acomodăm şi cu alte provocări decât cele cu care eram obişnuiţi, iar acest eveniment de amploare internaţională este un prilej extraordinar de a iniţia un dialog deschis despre viitorul european, pe domenii de interes major cum ar fi Energie, Educaţie, Cercetare, Securitate Cibernetică etc. Progresul transformării digitale a condus inevitabil la noi ameninţări la adresa securităţii cibernetice. Criminalitatea informatică şi atacurile cibernetice au devenit din ce în ce mai frecvente odată cu pandemia de Covid-19 şi, mai ales acum, în contextul atacului militar neprovocat al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, ţintind instituţii, organizaţii şi companii", a declarat Dragoş Preda, directorul general al Radiocom, într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Acesta a precizat că Summitul de la Bucureşti este o oportunitate pentru toţi cei care activează în domeniul IT&C în vederea trasării unor linii directoare care să se concretizeze " într-un răspuns mai rapid, mai ferm şi mai puternic împotriva atacurilor cibernetice", potrivit Agerpres.ro.

"Doar astfel vom putea construi un spaţiu cibernetic sigur, în care noile tehnologii, instrumentele şi serviciile digitale să fie accesate cu încredere de toţi cetăţenii. În condiţiile în care România îşi promovează şi consolidează profilul european de lider în domeniul securităţii cibernetice şi al telecomunicaţiilor de mare şi foarte mare viteză, mai ales în contextul găzduirii sediului Centrului European pentru Securitate Cibernetică, Radiocom este pregătită să valorifice oportunităţile acestui context favorabil, sprijinind obiectivele-cheie naţionale importante", a adăugat şeful Radicom.

Deschiderea Summit-ului va avea loc în data de 16 mai 2022, la Palatul Victoria, iar sesiunile paralele din perioada 17-27 mai 2022 vor fi dedicate următoarelor domenii: Administraţie publică, Agricultură, Diplomaţie, Demografie, Energie, Educaţie, Construcţii şi infrastructură, Transporturi, Sănătate/Spitale/Cardiologie/Stomatologie/Virusologie, Petrol şi gaze, Industrie farmaceutică, Dezvoltare durabilă, Securitate naţională/Forţe terestre/Forţe aeriene/Forţe navale, Finanţe & Bănci, Cercetare, Turism, Securitate cibernetică, Industrie, Retail, Investiţii străine în România, Mediu, Digitalizare, Aspecte sociale, Istorie, Filozofie, Organizaţii religioase.

Evenimentul intitulat "Protecting Europe in Turbulent Times - Bucharest Leaders Summit: Enduring Power of Solidarity" este organizat de Grupul de Presă MediaUno şi Institutul Naţional de Statistică. Evenimentele anterioare din seria "Împreună protejăm România" au consolidat poziţia Capitalei pe harta reuniunilor internaţionale de top, aprofundând dezbaterea privind temele globale de maximă importanţă.

La "2021 Bucharest Summit: Cooperation for Development" au participat peste 400 de invitaţi şi peste 250 de speakeri din România şi din străinatate, iar la "Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, resilient and safe society" au fost prezenţi 450 de speakeri.

Radiocom este lider în domeniul broadcasting-ului la nivel naţional, fiind principalul furnizor de servicii de broadcasting pentru posturile publice de radio şi televiziune, precum şi un jucător important în domeniul comunicaţiilor electronice.