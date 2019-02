Directorul General al Transelectrica și trupa sa de șoc lasă pe drumuri 600 de angajați

Adunarea Generală Extraordinară de la Transelectrica a votat marți împotriva majorării cu 18 milioane lei a filialei SMART SA, la doar o lună după ce acționarii au respins o propunere similară într-un cuantum mai mare, dar și un împrumut bancar. Fără aceste resurse financiare, SMART va intra în insolvență. Filiala SMART este specializată în lucrări de mentenanță în beneficiul Transelectrica, fiind principalul contractor al acestuia.

Transelectrica- condusă de Marius Dănuț Carașol- omul ministrului Economiei, Niculae Bădălău, practic a refuzat să mai acorde susținere financiară pentru filiala SMART SA, acolo unde compania de stat deține aproximativ 70% din acțiuni, împreună cu Ministerul Economiei, care are 30% din capitalul social. Acționarii Transelectrica au votat marți "împotrivă" în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru o propunere care includea un aport în numerar de 18 milioane lei în contul unei majorări de capital la SMART.

Potrivit documentelor prezentate în AGA a Transelectrica, conducerea companiei de stat a decis cu alte cuvinte, intrarea în insolvență a SMART SA pentru o pierdere de doar 23,55 milioane lei, o suma de bani infimă în raport cu veniturile uriașe ale colosului Transelectrica. Iar intrarea în insolvență a filialei SMART înseamnă- pe românește spus, că cei aproximativ 600 de angajați ai acestei filiale a Transelectrica devin șomeri iar ei și familiile lor ajung muritori de foame. De altfel, urmare a acestei decizii strigătoare la cer luată de conducerea Transelectrica și aflat într-un moment de disperare, Dan Docan, directorul general al SMART a demisionat imediat, in locul său fiind numit un alt protejat al ministrului giugiuvean al Economiei Nicolae Bădălău.

Sigur, 600 de oameni lăsați fără loc de muncă sunt chestiuni absolut nesemnificative pentru directorul general Marius Carașol, pupilul ministrului Bădălău. Surse prezente la ședința nebunească de acum două zile au dezvăluit că această decizie care va conduce in mod inevitabil la insolvența SMART și implicit la concedierea a 600 de angajați. Actuala conducere a Transelectrica in frunte cu Marius Dănuț Carașol a fost numită într-un mod halucinant, într-un blitz-krieg in data de 21 decembrie 2018.

Este extrem de grav că Niculae Bădălau, un ministru social-democrat cu ștate vechi în partid, girează aberațiile unui protejat al său pus de el să conducă destinele colosului energetic Transelectrica, singura companie românească de stat listată la Bursă, și întoarce capul în altă parte atunci când protejatul său destructureaza bucată cu bucată SMART- o filială a Transelectrica și trimite in șomaj sute de oameni.