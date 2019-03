Directorul Romsilva: '12.600 de hectare de teren aflată în proprietatea publică a statului va fi reîmpădurită în 2019. Bugetul alocat 193 de milioane de lei'

O suprafaţă de 12.600 de hectare de teren aflată în proprietatea publică a statului şi în administrarea Romsilva va fi reîmpădurită în 2019, bugetul alocat pentru această acţiune fiind de 193 de milioane de lei, a declarat, Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, potrivit agerpres.ro.

Citeste si Viorica Dăncilă, despre dezvoltarea UE - Încrederea oamenilor se poate pierde într-o clipă

"Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are în plan să reîmpădurească în acest an o suprafaţă de 12.600 de hectare din suprafeţele de teren aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei. Dintre acestea, 8.000 de hectare sunt regenerări naturale şi 4.680 de hectare sunt regenerări artificiale prin lucrări de reîmpăduriri. De asemenea, mai facem lucrări de completări ale plantaţiilor făcute în anii anteriori, şi care s-au uscat şi le vom înlocui cu altele, pe o suprafaţă de 1.641 de hectare şi nişte plantaţii care au fost afectate de calamităţi, precum secetă sau incendii, pe o suprafaţă de 148 de hectare. Astfel, noi împădurim anul acesta 12.600 de hectare, folosim 27 de milioane de puieţi forestieri, toţi proveniţi din pepinierele noastre proprii. Avem un buget alocat de 193 de milioane de lei, bani constituiţi în cont pe care îi folosim pentru a reîmpăduri aceste suprafeţe. Pe site-ul nostru se găseşte lista tuturor parcelelor unde noi împădurim, coordonate şi harta cu acestea", a afirmat Mihăilescu.

Şeful Romsilva a adăugat că, în prezent, sunt întocmite documentaţii tehnice pentru construcţia de perdele forestiere pe 592 de hectare, pe autostrăzi şi drumuri naţionale.

"Conform legislaţiei româneşti, statul român şi-a asumat responsabilitatea înfiinţării perdelelor forestiere pe marginea principalelor căi de comunicaţii - autostrăzi şi drumuri naţionale. La acest moment, sunt întocmite documentaţii tehnice pentru 592 de hectare, însemnând proiecte tehnice, proceduri legale pentru exproprieri pentru cauză de utilitate publică, lucrări şi servicii de cadastru, lucrări şi servicii juridice pentru exproprieri, urmând ca după ce facem aceste lucrări să facem cărţile funciare pentru aceste suprafeţe în numele statului român, să plătim cetăţenilor pe care îi identificăm ca proprietari ai acestor suprafeţe banii pentru despăgubiri, conform rapoartelor de expertiză întocmite de experţi evaluatori. După aceea, vom trece la lucrările de împădurire pe aceste suprafeţe", a spus Gheorghe Mihăilescu.

Acesta a subliniat, totodată, că, la nivel naţional, există doar 10 kilometri de perdele forestiere.

"Anul trecut, am realizat o suprafaţă de 8 hectare şi o lungime de 2,7 km în judeţul Călăraşi, pe A2. Tot pe A2, anul acesta am mai făcut în judeţul Călăraşi încă 6,74 de hectare pe o lungime de 2,25 km, iar în judeţul Constanţa avem, acum, o suprafaţă de 7,37 de hectare pentru o lungime de 2,12 kilometri. De asemenea, avem exproprierea pentru o suprafaţă de încă 6 hectare, dar pentru care suntem în discuţii cu proprietarul, întrucât acolo proprietarul de la momentul în care noi am declanşat procedurile a semănat terenul şi are culturile lui proprii. La ora actuală, evaluăm dacă facem perdeaua forestieră acum sau în toamnă, dar înclinăm să-i dăm dreptul proprietarului să-şi recolteze grâul în vară şi noi să intrăm din toamnă (...) La acest moment, practic noi avem perdele pentru aproape 200 de kilometri la nivel de proiecte şi documentaţie întocmite, în diverse stadii de lucru. În prezent, avem plantaţi circa 10 kilometri de perdele forestiere la nivel naţional şi mai avem încă 80 de hectare pe care care sperăm ca, în toamnă, să le împădurim. Este un demers pe care vrem să-l facem în bună colaborare cu autorităţile locale şi cu comunităţile", a susţinut directorul general Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a organizat, joi, o acţiune de plantare a unor perdele forestiere în proximitatea autostrăzii A2, pe raza localităţii Siminoc din judeţul Constanţa.

La eveniment au participat: Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor, Daniel-Constantin Coroamă, secretar de stat în Ministerul Apelor şi Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Dumitru Jeacă, prefectul judeţului Constanta, conducerea Direcţiei Silvice Constanta, reprezentanţi ai autorităţilor locale, silvicultori şi elevi Liceului Teoretic Murfatlar, care au sprijinit acţiunea de împădurire ca voluntari.

Potrivit instituţiei, cu această ocazie, s-au plantat 6,37 hectare perdele forestiere, cu o lungime de 2,12 kilometri. Astfel, în această primăvara vor fi înfiinţate, în total, perdele forestiere pe autostrada A2 în judeţele Constanţa şi Călăraşi, care vor acoperi o suprafaţă de 13,11 hectare, pe o lungime de 4,37 kilometri. Pentru realizarea acestor perdele forestiere, Romsilva va utiliza 65.540 de puieţi forestieri proveniţi din pepinierele proprii.

Perdelele forestiere vor fi realizate, în perioada următoare, pe mai multe autostrăzi şi drumuri naţionale, în zonele cu risc de înzăpezire, pe o lungime de 198,3 de kilometri şi pe o suprafaţă de 594,54 hectare, din care 120,6 kilometri pentru protecţia autostrăzilor A1, A2 şi A3, respectiv 77,7 kilometri pentru protejarea Centurii Bucureşti, a drumurilor naţionale DN1, DN2, DN2B, DN3, DN4, DN7 şi DN21, pe raza judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Brăila, Buzău şi Vrancea.

În ultimii cinci ani, RNP - Romsilva a regenerat 79.601 de hectare, plantând 170,59 milioane de puieţi forestieri, cu o investiţie cumulată de 593 milioane de lei.

Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România, din acestea, 2.471.053 hectare, adică aproape 80%, deţin certificarea managementului forestier în sistem internaţional.