Directorul STB AMENINȚĂ șoferii greviști cu CONCENDIEREA și cu dosare PENALE

Managerul STB, Adrian Criț, anunță că șoferii STB care au protestat în ultimele zile riscă să rămână fără loc de muncă, și asta pentru că în contractul colectiv de muncă există o prevedere care permite societății să îi concedieze la trei zile de la neprezentarea la muncă.

"Am declanșat cercetarea disciplinară. Contractul coclectiv e foarte ferm, cine nu se prezintă la muncă timp de trei zile, are contractul desfăcut. Am identificat cine era programat la muncă, verificăm cine nu s-a prezentat. Vom declanșa cercetare disciplinară, nu spun că vor pleca toți. Vom fi mai fermi cu selecția. Există sesizare la Parchet, va exista un dosar deschis și pentru zădărnicirea bolilor, de la acele protest", a declarat Criț.

