Directorul Teatrului 'Tudor Vianu' din Giurgiu: Fără public, nu existăm, ne stingem

Fără public, nu existăm, ne stingem - a fost mesajul transmis de directorul Teatrului ''Tudor Vianu'' din Giurgiu, actorul şi regizorul Cosmin Creţu, el afirmând că lecţia cea mai importantă învăţată în pandemie a fost tocmai reconsiderarea relaţiei cu publicul, în consecinţă, cererea spectatorilor trebuie ''să fie suverană pentru orice viziune pe termen scurt sau mediu''.

''Anul 2020 a însemnat, fără doar şi poate, cel mai dur an cu care ne-am confruntat în ultima perioadă. Pe lângă pandemie şi dificultăţile pe care le-a născut pentru oamenii de teatru, am avut de-a face cu un buget minuscul, care ne-a oferit 'drept de viaţă' doar până în luna martie. A trebuit să ne adaptăm la condiţii cu care nu ne mai întâlniserăm'', a declarat pentru AGERPRES directorul Teatrului.

În opinia sa, lecţia cea mai importantă primită în pandemie a fost tocmai reconsiderarea relaţiei cu publicul.

SURSE - Deciziile de la Vila Lac 3

''Actorii teatrului giurgiuvean au repetat online la două spectacole, ceea ce ne-a oferit şansa de a da publicului spectator o premieră în 'fereastra' de trei săptămâni de relaxare de la începutul toamnei trecute, au înregistrat scenete şi chiar un cântecel... 'tematic' ('Şi stau în casă'), din respect pentru publicul care, permanent, ne trimitea mesaje de susţinere. Cred că lecţia cea mai importantă pe care această perioadă ne-a predat-o este tocmai reconsiderarea relaţiei cu publicul. Dacă înainte încă se putea afirma că agenda publicului o face strategia repertorială gândită exclusiv de creatori, acum poate s-a înţeles, mai bine ca niciodată, că, fără public, nu existăm, ne stingem. În consecinţă, cererea publicului trebuie să fie suverană pentru orice viziune pe termen scurt sau mediu'', consideră Cosmin Creţu.

El este de părere că spectacolele online sunt doar o ''zbatere disperată'', fără nicio legătură cu teatrul.

''Spectacolele online sunt doar o zbatere disperată, o tentativă care, să fim serioşi, nu are nicio legătură cu teatrul, care înseamnă tocmai apropierea spaţială a artistului de spectator, contactul direct cu emoţia. Iar dacă vreţi o dovadă şi o putem considera a fi şi cel mai emoţionant moment în acest sens, la ultimul spectacol pe care l-am difuzat online am avut un bilet vândut, iar, peste numai o săptămână, când am avut posibilitatea de a redeschide uşile teatrului, s-au epuizat toate biletele disponibile'', a menţionat Cosmin Creţu.

Şi Festivalul Internaţional al Teatrelor Dunărene, care era organizat în fiecare toamnă la Giurgiu, s-a transformat în ''Caravana internaţională a teatrelor mici şi mijlocii'', dar, după vizita unor trupe din Franţa sau Polonia, dar şi din ţară, a trebuit să fie sistat orice demers până când lucrurile se aşază în matca lor firească.

Cosmin Creţu recunoaşte că au fost şi doi actori ai teatrului giurgiuvean care au clacat, pur şi simplu nu s-au putut adapta şi s-au reorientat spre alte meserii sau proiecte, dar speră ca decizia lor să nu fie, până la urmă, una definitivă.

Pentru acest an, teatrul giurgiuvean are în pregătire două premiere şi negociază pentru alte trei, până la sfârşitul stagiunii.

În ceea ce priveşte redeschiderea sălilor de teatru, Cosmin Creţu încearcă să fie optimist: ''Dacă vorbim după această 'secetă' teatrală, chiar şi acest procent de 30% pare minunat''.

''Dacă discutăm din punctul de vedere al stării de dinainte de 2020 e dificil de jucat în acest fel - spectacolul teatral rămâne, până la urmă, un act de ceremonie socială. Îndepărtaţi unii de alţii, oamenii pierd din bucuria împărtăşirii emoţiei. Dar, dacă vorbim după această 'secetă' teatrală, chiar şi acest procent de 30% pare minunat'', a subliniat Cosmin Creţu.