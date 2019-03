Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, despre rezultatele U17 şi U19: 'În niciun caz nu trebuie atacaţi copiii ăia'

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, joi, că rezultatele înregistrate de naţionalele under 17 şi under 19 la Turul de Elită sunt dureroase, dar el nu îşi pierde încrederea că jucătorii din aceste generaţii “vor ajunge fotbalişti”, informează News.ro.

“Sunt bucuros că s-au calificat la Elită, pas cu pas se fac toate lucrurile. S-a ajuns la Elită şi trebuie să avem răbdare să ajungem la următorul nivel. Rezultatele sunt dureroase, dar asta nu înseamnă că trebuie să distrugem generaţii de jucători. Am văzut nişte reacţii cum că n-ar fi… Ba sunt jucători. Probabil că mai târziu o să ne folosim de ei. Mai trebuie şlefuiţi probabil. Probabil că la 19 nu se mai poate face nimic, dar la 17 ani, am vorbit şi astăzi, să nu-şi piardă încrederea copiii, să-i stimuleze. Sunt şi ei încărcaţi cu responsabilitate la vârsta asta. Noi am avut patru sau cinci ocazii singur cu portarul, ei au dat cinci goluri din greşelile noastre. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Dar în niciun caz nu trebuie atacaţi copiii ăia”, a spus Stoichiţă.

El a menţionat că va exista în Comisia Tehnică a FRF o analiză a celor două meciuri. “O să analizez foarte bine împreună cu comisia tehnică ce s-a întâmplat la cele două meciuri, dar nu-mi pierd încrederea că vor ajunge fotbalişti, pentru că asta este important”.

Reprezentativa Under 17 a României a pierdut, miercuri, cu 5-1 meciul împotriva Austriei, din cadrul Turului de Elită, ultima fază dinaintea Campionatului European dedicat acestei categorii de vârstă.

Tot miercuri, naţionala under 19 debutat cu o înfrângere în Rusia, acolo unde se dispută grupa 1 a Turului de Elită, ultimul înaintea calificării la Campionatul European. Tricolorii U19 au fost învinşi cu scorul de 5-0 de Irlanda, într-un meci ce s-a disputat pe stadionul Kuban din Krasnodar.