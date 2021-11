Discurs lacrimogen al lui Ludovic Orban la plecarea din PNL: 'O familie se poate întemeia doar între oameni care se iubesc și au încredere unul în celălalt'

Fostul președinte PNL Ludovic Orban a declarat marți, într-o conferință de presă la sediul central al partidului alături de parlamentari liberali care-și dau demisia din partid, că regulile care funcționează acum în partid sunt „minciuna, hotia, tradarea, prostia, lasitatea, slugarnicia, lenea, lipsa de asumare politica”.

„Azi e pentru mine o zi cruciala, o zi in care pur si simplu am fost obligat sa parasesc partidul in care mi-am petrecut toata viata matura. Este o decizie pe care o iau cu o mare greutate, pentru ca in PNL am cei mai multi prieteni, alaturi de care am luptat umar la umar, alaturi de care am suferit, alaturi de care am luptat cu ciuma rosie. Am fost obligat sa aleg intre a fi loial PNL si a fi loial cetatenilor romani care ne-au acordat increderea si si-au pus sperantele in noi de-a lungul tuturor scrutinelor electorale. Am luat aceasta decizie pentru ca societatea, relatiile interumane, nu pot sa se bazeze decat pe valori, pe principii, care permit oamenilor sa se asocieze, sa comunice, sa se respecte unul pe celalalt. O familie nu se poate intemeia decat intre doi oameni care se iubesc si au incredere unul in celalalt. Politica este de fapt morala, politica devine imorala cand e facuta de oameni imorali. Aproape toate lucrurile in care cred nu se mai regasesc azi in PNL. Din pacate, incetul cu incetul si-au facut loc toate lucrurile pe care le detest - minciuna, hotia, tradarea, prostia, lasitatea, slugarnicia, lenea, lipsa de asumare politica, astea sunt regulile pe care se bazeaza 'gasca demolatoare'”, a declarat Orban.