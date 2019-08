Discurs Raluca Turcan la Consiliul Național al PNL din 8 august 2019: Suntem gata să începem un nou capitol în dezvoltarea României

Domnule președinte Ludovic Orban,

Stimați colegi,

Democrația se apără prin democrație.

1) În 2 ani și jumătate de guvernare PSD, Camera Deputaților a fost Sediul celei mai virulente forme de gangsterism politic practicat vreodată de PSD.

Cu asta a avut de luptat grupul PNL din Cameră.

PNL a dus una dintre cele mai dure lupte parlamentare din ultimii 30 de ani în Camera Deputaților. Mai bine de doi ani și jumătate, am trăit într-o stare de asediu nedeclarată. Democrația și instituția Parlamentului s-au aflat sub asaltul permanent al PSD-ALDE, cu un singur scop: acapararea României prin pârghii legislative, paralizarea instituțiilor, cu obiectivul de a sprijini planurile infractorilor aliniați în spatele lui Liviu Dragnea.

Camera Deputaților este for legislativ decizional pe domenii cheie și de aceea au vrut controlul total al legiferării.

Obiectivele lor legislative au fost de două tipuri:

a) pro-infracțional. O adevarată industrie a legiferării pentru infractori, de la crima organizată la celebrii corupți ai PSD-ului;

b) de întreținere a mecanismului marii înșelătorii economice numite Programul electoral al PSD, prin care au fost amăgiți votanții în toamna lui 2016.

Obiectivul strategic principal al pesediștilor lui Liviu Dragnea a fost Președintele Iohannis. Pentru că Președintele României a fost, în tot acest timp, principalul garant al democrației și al parcursului nostru european bazat pe reguli și pe lege.

De aceea, Dragnea și servanții lui au făcut tot ce au putut ca să amputeze atribuțiile Președintelui, să anuleze forța instituției prezidențiale.

Răspunsul oamenilor a venit însă pe 26 mai, la referendumul inițiat de Președintele Iohannis și la alegerile europarlamentare.

2) În tot acest timp, PNL a reușit să apere Democrația folosind la maxim armele și instrumentele parlamentare. Este o cale mai grea și mai puțin spectaculoasă, dar cea mai legitimă, serioasă și puternică.

PNL a impus Opoziția eficientă la Cameră și în Parlament. Așa am apărat Camera Deputaților și Parlamentul de distrugerea lor de către PSD.

În condițiile asaltului total al PSD-ALDE asupra Parlamentului și, cu prioritate, asupra Camerei Deputaților, PNL a ramas consecvent apărării democrației cu toate instrumentele disponibile la nivel parlamentar. Nu cu show-uri regizate, nu cu spectacole de zgomot și culoare care poate fac deliciul știrilor de presă, dar care în final decredibilizează pentru că nu determină rezultate.

Instituțiile rezistă chiar în momentele cele mai grele, dacă lupți cinstit pentru a le apăra, respectând regulile.

Ca să fie foarte clar: când auziți vreun PSD-ist spunând că au dat ordonanțe de urgență pe justiție, pentru că în Parlament sunt blocați, trebuie să traduceți ca au făcut și fac asta pentru că de Camera Deputaților și de Președintele României nu s-a trecut:

Am prelungit la maximum toate termenele pentru blocarea adoptării legilor ticăloase care paralizează instituții, le subordonează politic, le fac ineficiente și în favoarea infractorilor. Ne-am luptat să oprim legile care transformau bugetul public în pușculiță de partid:

• Am sesizat CCR, în mod repetat, pentru fiecare dintre legile toxice ale justiției (Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor - de 5 ori sesizată la CCR, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii - de 4 ori sesizată la CCR, Legea privind organizarea judiciară - de 3 ori sesizată la CCR).

• Am luptat pentru a împiedica modificările aduse Codului penal și Codului de Procedură Penală. Ne-am adresat CCR, în mod repetat, iar decizia Curții a arătat limpede că PSD face o politică penală în favoarea infractorilor. Modificările pe Coduri au fost declarate neconstituționale.

• Am blocat inițiativa PSD de dezincriminare a faptelor de corupție!

• Am făcut tot ce ne-a stat în puteri pentru ca alți infractori periculoși să nu ajungă din nou pe străzi, prin sesizarea la CCR a Legii privind recursul compensatoriu și prin depunerea unei proiect de lege pentru abrogarea acestei aberații. Nu ne vom opri până când nu vom vedea abrogată această lege care deja a eliberat 19 000 infractori periculoși din pușcării.

• Ne-am opus înființării secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, brațul politic de represiune asupra magistraților, inventat de PSD. Vom continua demersurile parlamentare în acest sens.

Am sesizat CCR pe fiecare derapaj, din fiecare act normativ, pe articole diferite, astfel încât să dejucăm planul PSD de salvare a criminalilor și infractorilor.

Dragii mei,

Am ales să împingem PSD spre o bătălie de uzură, grea, aspră, procedurală. Am avut de înfruntat un adversar care nu doar că nu respectă reguli, dar le-a schimbat din mers și pe cele existente. Să nu uităm că gulerele albe din Parlament ale găștii lui Dragnea, preluate multe de gașca Dăncilă azi, sunt experți până în cele mai mici detalii în răstălmăcirea procedurilor și regulamentelor parlamentare.

Să nu uităm, de asemenea, că aceste gulere albe au siluit regulamentul Parlamentului ca să pună pumnul în gura Opoziției.

Astăzi este mult mai greu să te exprimi în Parlament decât acum trei-patru ani, de exemplu.

Cu toate acestea, PNL și grupul parlamentarilor liberali de la Cameră am ales să rămânem pe teren și să ducem bătălia cu toate mijloacele și armele oferite de democrația parlamentară. Slavă Domnului, ele sunt destule și pesediștii nu au apucat să le interzică sau abolească pe toate: motiuni simple și de cenzură, interpelări, amendamente, propuneri legislative, intervenții în plen și în comisii, chemarea în Parlament a premierului și a miniștrilor, declarații politice și de presă, mijloacele moderne de comunicare pe internet, acțiuni în teritoriu pentru a-i pune pe parlamentarii puterii să dea socoteală în fața propriilor alegători.

De toate acestea am uzat din plin în acești doi ani și jumătate și la un nivel record în ultima sesiune parlamentară.

Bătălia cu regimul PSD-ALDE a fost totală, în 2019, în Camera Deputaților. Și PNL a reușit să depășească scepticismul, neîncrederea și chiar ironiile unora și altora care doreau forme mai spectaculoase, dar pe fond ineficiente, de înfruntare a PSD.

Pe fond, acțiunile PNL din Cameră au zdruncinat puterea PSD-ALDE și au avut partea lor de contribuție la înfrângerea PSD la europarlamentare.

Să nu uităm că dezvăluirea în fața marelui public a incompetenței și imposturii fără precedent ale premierului Dăncilă a pornit de la inițiativa noastră, a grupului PNL de la Cameră, de a o chema pe doamna Dăncilă la tribuna Camerei, la Ora Premierului. Așa a văzut România, de câteva ori, de ce e în stare doamna Dăncilă ca premier, mai bine zis de ce nu este în stare. A apărut în toată spendoarea imposturii și a nepriceperii ei. Dezbaterile din Cameră au pus fără cruțare lumina pe cel mai slab premier al României. La fel s-a întâmplat și cu o serie de miniștri din echipa doamnei Dăncilă, marionete ale lui Dragnea și ale camarilei sale la acea vreme.

Nu în ultimul rând,

4. PNL a reușit să coaguleze Opoziția adevărată la Cameră și în Parlament. Am pierdut matematic, dar am câștigat moral prin ideea de unitate inițiată de PNL. Am impus tipul de Opoziție eficientă și profesionistă și am reușit să adunăm energiile Opoziției în Parlament.

Asta s-a văzut după alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai întâi, Opoziția reală, creditată majoritar de alegători în 26 mai, a reușit să se unească și să aibă în premieră un candidat comun la Președinția Camerei Deputaților.

A doua situație a fost la ultima moțiune de cenzură. Am reușit să adunăm cele mai numeroase voturi din ultimii ani la o moțiune de cenzură. A fost nevoie atunci de răbdare, de explicații publice stăruitoare, cu dovezi de principialitate, să demontăm toate clișeele și atacurile nedrepte la adresa noastră pe subiectul moțiunilor de cenzură. Nu poți schimba o majoritate prin mijloace lipsite de principialitate și onestitate pentru că vei greva din start, grav, următoarea majoritate.

Ce altceva să le oferi celor din majoritate decât apelul la propria conștiință și, mai ales, la voința celor care i-au trimis în Parlament? Moțiunea de cenzură este datoria Opoziției și instrumentul constituțional prin care ea semnalează nerealizările și abuzurile guvernării. Moțiunile de cenzură au avut efectul de a zdruncina mașinăriile pesediste, de a informa publicul asupra lor.

Iar alternativa PNL a devenit tot mai clară:

În situațiile de care am amintit adineauri, chiar dacă mașinăria de vot pesedistă a avut câștig matematic, câștigul moral este al nostru. Cine este înțelept și rațional știe că acest câștig moral al unității inițiate de noi, PNL, ne va aduce încrederea românilor, victoria la următoarele alegeri. Românii văd cine este Opoziția adevărată, cine se luptă pe bune și eficient cu PSD, cine și pe ce baze sănătoase și solide dorește unitatea Opoziției. PNL a demonstrat-o clar și credibil în Camera Deputatilor și în Parlament.

5. PNL a urmărit pas cu pas parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis:

- Prin susținerea demersurilor Președintelui în apărarea independenței Justiției;

- Prin susținerea realizării în Parlament a măsurilor prevăzute în "Acordul politic național pentru consolidarea parcursului european al României" propus partidelor de Klaus Iohannis după reușita referendumului din 26 mai. Un prim efect la care a contribuit major PNL este adoptarea Legii care redă dreptul la vot românilor din Diaspora.

Viitorul parteneriatului Klaus Iohannis - PNL vizează, după înfrângerea regimului Dragnea, eradicarea rămăsitelor toxice ale guvernării PSD-ALDE care grevează încă asupra funcționării instituțiilor statului român. Să punem aceste instituții în zona competenței, a meritocrației și să eliminăm orice dictat politic.

Însănătoșirea instituțională va însemna intrarea în Normalitate. Și doar Președintele Iohannis poate face asta, în mod temeinic, sprijinit de PNL, în cel de-al doilea mandat.

Să curățăm în profunzime România de toate urmele acestei toxice politici pesediste! Noi suntem cei care putem duce la capăt acest demers. Am arătat-o în 26 mai, cânm câștigat alegerile europarlamentare. În 26 mai, când, împreună cu Președintele, am mobilizat 6,5 milioane de români să spună DA la referendum.

Pe fond, Klaus Iohannis și PNL au reușit, având votul românilor, să pună capăt domniei corupților și asaltului asupra justiției.

A fost un efort uriaș, de a construi și de a menține rezistența de zi cu zi la un atac sistematic care n-ar fi avut altă finalitate decât efectiv scoaterea țării în afara Uniunii Europene.

Suntem gata să începem un nou capitol în dezvoltarea României, în care personajele centrale vor fi românii cinstiți, nu corupții. Pentru românii cinstiți vom guverna, vom avea în continuare Președintele României și le vom da România înapoi!