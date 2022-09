Dragoș Damian, despre discursul lui Rareș Bogdan din PE: 'E singurul discurs istoric al unui român!'

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a cerut în plenul Parlamentului European ca România să fie primită cât mai repede în Spațiul Schengen. El a precizat că nu e o binefacere pe care țara noastră ar trebui să o primească, ci o recunoaștere a ceea ce a făcut și face, iar dacă nu se va întâmpla repede atunci există riscul creșterii zonei extremiste (discursul lui Bogdan, disponibil aici). Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România – PRIMER, salută aprecierile liderului PNL, cu toate că recunoaște: „nu sunt fan Rares Bogdan”, însă „nu poți să nu recunoști că discursul lui este primul și singurul discurs istoric rostit de un român în Parlamentul European”.

„Singurul discurs istoric al unui roman in Parlamentul European.

Nu fac politica, nu ii suport pe cei care se ploconesc in fata politicienilor, nu sunt fan Rares Bogdan.

Dar nu poti sa nu recunosti ca discursul lui este primul si singurul discurs istoric rostit de un roman in Parlamentul European. Probabil ca are o agenda personala (fiind politican, sigur are) sau poate l-a insarcinat cineva sa-l rosteasca. Sau poate ca i-a ajuns si lui cutitul la os, asa cum ne-a ajuns tuturor.

Indiferent de cauza care a generat demersul lui Rares Bogdan, am simtit vibratia, asa cum am simtit-o cand Donald Tusk a rostit discursul sau – in limba romana – in 2019, in fata Parlamentului, cand Romania a preluat Presedintia Consiliului Uniunii Europene.

Este foarte simplu. Fiecare luna in afara spatiului Schengen reprezinta milioane de Euro, mii de joburi si zeci de investitii pierdute de Romania in circuitul economic european, circuit care ne ocoleste, care in loc sa vina la Marea Neagra se duce in Marea Mediterana, Marea Manecii, Marea Nordului sau Marea Baltica. De aceea sunt tari membre ale Uniunii Europene care folosesc orice pretext ca sa ne tina afara din spatiul Schengen. Romania mai trebuie tinuta un pic in fata portilor, ca sa continue sa fie sursa de forta de munca si tinta de exporturi pentru tarile frati si surori din Uniunea Europeana. Este foarte simplu.

Intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta o victorie la fel de mare precum aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in 2007. Insa Uniunea Europeana este cu totul altceva in 2022 decat a fost in 2007, si la evolutia ei exceptionala a contribuit si Romania. Nu trebuia ca cineva sa mai solicite un lucru pentru care am muncit, il asteptam de multi ani, il meritam cu prisosinta. Dar discursul pe un astfel de ton, care va ramane consemnat in cronicile Parlamentului European, ne demonstreaza ca, in ciuda convingerii generale, incep sa existe romani care atunci cand Uniunea Europeana ne comanda “Sariti!” in loc sa intrebe “Cat de sus?” intreaba “De ce?”. Poate vine si ziua cand o sa spunem “Nu, nu este in interesul Romaniei!”.

As fi avut o satisfactie in plus daca Rares Bogdan ar fi rostit discursul in limba uneia dintre tarile care continua sa se lupte din rasputeri sa ne tina in afara spatiului Schengen”, a spus Dragoș Damian, pentru STIRIPESURSE.RO.