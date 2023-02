Discursul integral al președintelui Vladimir Putin în fața Adunării Federale a Federației Ruse

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a rostit marți, mesajul anual către Adunarea Federală. Șeful statului rus prezintă la "Gostinîi Dvor" ("Curtea Oaspeţilor") o evaluare a situaţiei din țară și o viziune asupra principalelor sarcini pentru viitor. Mesajul actual este deja al 28-lea în istoria recentă a Rusiei și al 18-lea pentru Vladimir Putin. Evenimentul este transmis în direct de canalele de televiziune "Rossia-1", "Rossia-24" și "Pervîi Kanal" (1TV). Traducerea în limbajul semnelor este realizată în emisiunea Televiziunii Publice a Rusiei (OTR), iar un text transmis va fi disponibil pe site-ul Kremlinului. Durata evenimentului nu este stabilită. În mod tradițional, Kremlinul nu anunță conținutul mesajului. Cu toate acestea, secretarul de presă al şefului statului rus, Dmitri Peskov, a subliniat, anterior, că în acest an unul dintre principalele accente va fi pus de șeful statului rus "pe situația actuală" - probleme legate de organizarea operaţiunii militare speciale, economie și probleme sociale. Potrivit tradiției, la ceremonia de prezentare a mesajului sunt invitaţi deputații Dumei de Stat şi senatorii Consiliului Federaţiei, membri ai Guvernului, oficiali de rang înalt ai administrației prezidențiale, șefi ai Procuraturii Generale, Curții Constituționale și Tribunalului Suprem, șefi de regiuni, președinți ai Comisiei Electorale Centrale şi ai Camerelor de Conturi și Publice, șefi ai marilor culte religioase. Tot în 2023, printre invitați se numără, în premieră, participanți la operaţiunea militară specială. Mesajul este trimis față în față, dar sunt în vigoare unele restricții legate de COVID. Printre aceste măsuri se numără prezența obligatorie a unui test PCR negativ pentru invitații și angajații presei. În același timp, așa cum a dat asigurări anterior Dmitri Peskov, protecția antivirală a președintelui rus în timpul anunțării mesajului către Parlament va fi asigurată la nivel corespunzător și vor fi luate toate măsurile de siguranță sanitară și epidemiologică necesare.

Vladimir Putin: Bună ziua!

Stimaţi deputați ai Adunării Federale - senatori, deputați ai Dumei de Stat!

Dragi cetățeni ai Rusiei!

Mesajul de astăzi îl rostesc într-un moment dificil - îl știm cu toții foarte bine - un moment de hotar pentru țara noastră, într-o perioadă de schimbări cardinale, ireversibile în întreaga lume, cu cele mai importante evenimente istorice, care determină viitorul țării noastre și al poporului nostru, când fiecare dintre noi avem o responsabilitate uriașă.

În urmă cu un an, pentru a apăra oamenii de pe meleagurile noastre istorice, pentru a asigura securitatea țării noastre, pentru a elimina amenințările care vin dinspre regimul neo-nazist, care s-a creat în Ucraina după lovitura de stat din 2014, a fost luată decizia de a desfășura o operațiune militară specială. Și, pas cu pas, cu atenție și consecvență, vom rezolva sarcinile care stau în faţa noastră.

Începând din 2014, Donbasul a luptat, şi-a apărat dreptul de a trăi pe propriul pământ, de a vorbi limba maternă, a luptat și nu a renunțat în condițiile blocadei și bombardamentelor constante, a urii nedissimulate din partea regimului de la Kiev, a crezut și a așteptat venirea Rusiei în ajutor.

Între timp - și știți bine acest lucru - noi am făcut tot posibilul, într-adevăr tot posibilul pentru a rezolva această problemă prin mijloace pașnice, am negociat cu răbdare pentru ieșirea pașnică din acest conflict cel mai dificil.

Dar pe la spatele nostru se pregătea un scenariu complet diferit. Promisiunile conducătorilor occidentali, asigurările lor cu privire la dorința de pace în Donbas s-au dovedit a fi, după cum vedem acum, un fals, o minciună cruntă. Ei pur și simplu s-au au tras de timp, s-au ocupat de șmecherii, au închis ochii la asasinatele politice, la represiunile regimului de la Kiev împotriva oamenilor incomozi, la batjocorirea credincioșilor și i-au încurajat din ce în ce mai mulți pe neonaziștii ucraineni să desfășoare acțiuni teroriste în Donbas. Ofițerii batalioanelor naționaliste au fost duşi în academiile și școlile occidentale, unde au fost instruiți și li s-au furnizat arme.

Și vreau să subliniez că, încă înainte de începerea operațiunii militare speciale, Kievul negocia cu Occidentul privind furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, avioane de luptă și alte echipamente grele către Ucraina. Ne amintim și de încercările regimului de la Kiev de a achiziționa arme nucleare, pentru că s-a vorbit public despre asta.

SUA și NATO și-au desfășurat rapid, în apropierea granițelor țării noastre, baze ale armatei și laboratoarele biologice secrete, iar în cursul manevrelor au dezvoltat teatrul viitoarelor operațiuni militare, au pregătit regimul de la Kiev, supus lor, şi Ucraina pe care au înrobit-o pentru un mare război.

Și astăzi ei recunosc acest lucru - ei recunosc public, deschis, fără ezitare. Ei par să fie mândri, să se delecteze cu trădarea lor, numind atât acordurile de la Minsk, cât și "formatul Normandiei" drept un spectacol diplomatic, o cacealma. Se pare că în tot acest timp în care Donbasul ardea, când se vărsa sânge, când Rusia sincer - vreau să subliniez acest lucru - se străduia sincer pentru o soluție pașnică, ei se jucau cu viața oamenilor, jucând, de fapt, așa cum se spune în cercuri cunoscute, cu cărți marcate.

Această metodă dezgustătoare de înșelăciune a fost încercată de multe ori şi înainte. Ei s-au comportat la fel de neruşinat, duplicitar, distrugând Iugoslavia, Irakul, Libia, Siria. De această rușine nu vor fi niciodată spălați. Conceptele de onoare, încredere, decență nu sunt pentru ei.

De-a lungul secolelor lungi de colonialism, dictat, hegemonie, s-au obișnuit să li se permită totul, s-au obișnuit să scuipe în întreaga lume. S-a dovedit că ei tratează cu același dispreț inclusiv popoarele din propriile lor țări - la urma urmei, şi pe ele le-au înșelat cinic sau le-au înșelat cu fabule despre căutarea păcii, despre aderarea la rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind Donbasul. Într-adevăr, elitele occidentale au devenit un simbol al minciunii totale, fără principii.

Ne apărăm cu fermitate nu doar interesele noastre, ci și poziția noastră conform căreia în lumea modernă nu ar trebui să existe divizarea în țări așa-zise civilizate și restul, că este nevoie de un parteneriat onest, negând în principiu orice exclusivitate, mai ales agresivă.

Am fost deschiși, sincer pregătiți pentru un dialog constructiv cu Occidentul, am spus și am insistat că, atât Europa, cât și întreaga lume au nevoie de un sistem de securitate indivizibil, egal pentru toate statele, și timp de mulți ani am sugerat partenerilor noștri să discute această idee împreună și să lucreze asupra implementării acesteia. Dar, ca răspuns, au primit o reacție fie neclară, fie ipocrită. Asta - în privinţa cuvintelor. Dar au existat și acțiuni concrete: cum ar fi extinderea NATO la granițele noastre, crearea de noi zone de poziționare pentru apărarea antirachetă în Europa și Asia - au decis să se ascundă de noi cu o "umbrelă" - este vorba de desfășurarea contingentelor militare, și nu numai lângă granițele Rusiei.

Vreau să subliniez – da, de fapt, acest lucru este bine cunoscut de toată lumea – nicio țară din lume nu are atât de multe baze militare în străinătate precum Statele Unite ale Americii. Sunt sute de baze - vreau să subliniez acest lucru - sute de baze în întreaga lume, întreaga planetă este plină, trebuie doar să te uiți pe hartă.

Întreaga lume a văzut cum ei s-au retras din acordurile fundamentale în domeniul armamentului, inclusiv din tratatul privind rachetele cu rază medie și mai scurtă de acțiune, rupând în mod unilateral acordurile fundamentale care mențin pacea pe planetă. Au făcut-o din anumite motive - ei nu fac asta doar aşa, după cum știți.

În cele din urmă, în luna decembrie 2021, am trimis oficial în SUA şi NATO proiecte de acorduri privind garanţiile de securitate. Dar în toate pozițiile cheie, fundamentale pentru noi, am primit, de fapt, un refuz direct. Apoi, în sfârșit, a devenit clar că s-a dat aprobarea pentru realizarea planurilor agresive și nu mai au de gând să se oprească.

Amenințarea creștea, de altfel în fiecare zi. Informațiile primite nu lăsau loc de îndoieli că, până în februarie 2022, totul era pregătit pentru o nouă acțiune punitivă sângeroasă în regiunea Donbas, împotriva căreia, permiteți-mi să vă reamintesc, regimul de la Kiev trăgea cu artilerie, tancuri și avioane încă din 2014.

Cu toții ne amintim bine imaginile când au fost efectuate lovituri aeriene asupra oraşului Donețkului, iar lovituri aeriene au fost efectuate nu numai asupra acestuia, ci și asupra altor orașe. În 2015, au încercat din nou un atac direct asupra Donbasului, continuând în același timp blocada, bombardamentele și teroarea împotriva civililor. Toate acestea, permiteți-mi să vă reamintesc, erau complet contrare documentelor și rezoluțiilor corespunzătoare, adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, complet - şi toată lumea s-a prefăcut că nu se întâmplă nimic.

Vreau să repet acest lucru: ei au declanșat războiul, noi doar am folosit forța și am folosit-o pentru a-l opri.

Cei care au planificat un nou atac asupra Donețkului, Donbasului și Luganskului au înțeles clar că următoarea țintă era o lovitură asupra Crimeii și Sevastopolului, iar noi știam și înțelegeam acest lucru. Și acum se vorbește deschis despre astfel de planuri de anvergură la Kiev - ei au dezvăluit, au dezvăluit ceea ce noi știam deja atât de bine.

Apărăm viețile oamenilor, propria noastră casă. Iar scopul Occidentului - este puterea nelimitată. Acesta a cheltuit deja peste 150 de miliarde de dolari pentru a ajuta și înarma regimul de la Kiev. Spre comparație: conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, țările G7 au alocat aproximativ 60 de miliarde de dolari în perioada 2020-2021 pentru a ajuta cele mai sărace state ale lumii. De înțeles, nu? Adică pentru război - 150, iar pentru țările cele mai sărace, de care chipurile se preocupă în mod constant - 60, și chiar sub binecunoscutele cerințe de supunere din partea țărilor - destinatarele acestor bani. Și unde sunt discuţiile despre lupta împotriva sărăciei, despre dezvoltare durabilă, despre mediu? Unde s-a dus totul? Unde a dispărut totul? În același timp, fluxul de bani pentru război nu scade. De asemenea, ei nu regretă cheltuielile pentru încurajarea tulburărilor și revoltelor în alte țări și, din nou, peste tot în lume.

La o conferință recentă desfăşurată la München, au existat nenumărate acuzații la adresa Rusiei. Se creează impresia că acest lucru s-a făcut doar pentru ca toată lumea să uite ce a făcut așa-zisul Occident în ultimele decenii. Și ei au fost cei care "au lăsat geniul/duhul să iasă din sticlă", au cufundat regiuni întregi în haos.

Potrivit evaluărilor experților americani înșiși, în urma războaielor - vreau să atrag atenția asupra acestui lucru: nu noi am venit cu aceste cifre, americanii înşişi le prezintă - aşadar ca urmare a războaielor pe care SUA le-au declanșat după 2001, circa 900.000 de oameni au murit, iar peste 38 de milioane au devenit refugiați. Toate acestea ei vor acum pur și simplu să ștergă din memoria omenirii, se prefac că nu s-a întâmplat nimic. Dar nimeni din lume nu a uitat și nu va uita acest lucru.

Niciunul dintre ei nu ia în considerare victimele și tragediile umane, pentru că, desigur, în joc sunt trilioane și trilioane de dolari; capacitatea de a continua să jefuiască pe toată lumea; de a se ascunde sub masca cuvintelor privind democrația și libertățile, de a răspândi valori neoliberale și în mod inerent totalitare; de a pune etichete pe țări și popoare întregi, de a insulta în mod public liderii lor; de suprima disidența în propriile țări; de a crea imaginea unui inamic, de a distrage atenția oamenilor de la scandalurile de corupție - până la urmă, toate acestea nu părăsesc ecranele, vedem cu toții acest lucru - pornind de la problemele și contradicțiile interne economice, sociale, interetnice în creștere.

Vă reamintesc, în anii 30 ai secolului trecut, Occidentul a fost cel care a deschis de fapt calea naziștilor la putere în Germania. Iar în prezent, au început să facă din Ucraina o "anti-Rusie". Proiectul nu este chiar nou. Oamenii care sunt cel puțin puțin preocupaţi de istorie știu asta perfect: acest proiect datează din secolul al XIX-lea, a fost cultivat în Imperiul Austro-Ungar, în Polonia și în alte țări cu un singur scop - să rupă aceste teritorii istorice, care astăzi se numesc Ucraina, de țara noastră. Acesta este scopul. Nu este nimic nou, nicio noutate, toată lumea repetă.

Occidentul a forţat astăzi implementarea acestui proiect prin sprijinirea loviturii de stat din 2014. Căci lovitura de stat este sângeroasă, anti-statală, anticonstituțională – de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă ar fi fost nevoie, au anunţat chiar şi câți bani au cheltuit pe ea. La baza ideologică au amplasat rusofobia, naționalismul extrem de agresiv.

Recent, una dintre brigăzile Forțelor Armate ale Ucrainei, este ruşinos s-o spunem - ne este nouă rușine, lor nu - a primit numele de "Edelweiss", ca divizia nazistă, care a participat la deportarea evreilor, la execuții ale prizonierilor de război, în operațiuni punitive împotriva partizanilor din Iugoslavia, Italia, Cehoslovacia și Grecia. În cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și a Gărzii Naționale a Ucrainei sunt deosebit de populare şevroanele Das Reich, "Cap de mort", "Galicia" și ale altor unități SS, care au, de asemenea, mâinile murdare cu sânge până la cot. Mărcile de identificare ale Wehrmacht-ului Germaniei naziste sunt aplicate vehiculelor blindate ucrainene.

Neonaziștii nu ascund ai cui moștenitori se consideră a fi. Este surprinzător că, în Occident, niciuna dintre puterile existente nu observă asta. De ce? Pentru că lor, scuzați-mă pentru proastele maniere, nu le pasă. Nu contează pe cine să pariezi în lupta împotriva noastră, în lupta cu Rusia. Principalul lucru este că ei luptă împotriva noastră, împotriva țării noastre, ceea ce înseamnă că toată lumea poate fi folosită. Dar noi am văzut, și s-a întâmplat, atât teroriștii, cât și neonaziștii, pot folosi trăsătura unui chel, Doamne iartă-mă, doar să le îndeplinească voința, să le servească drept armă împotriva Rusiei.

Proiectul "anti-Rusia" se înscrie, de fapt, într-o politică revanșistă față de țara noastră, de a crea focare de instabilitate și conflicte chiar la granițele noastre. Și atunci, în anii 30 ai secolului trecut, şi acum ideea este aceeași - direcționarea agresiunii către Est, aprinderea unui război în Europa, eliminarea concurenței cu mâinile altora.

Nu suntem în război cu poporul Ucrainei, am vorbit deja despre asta de multe ori. Poporul ucrainean însuși a devenit ostatic al regimului de la Kiev și al stăpânilor occidentali ai acestuia, care de fapt au ocupat această țară în sens politic, militar, economic, au distrus industria ucraineană timp de decenii și au jefuit resursele naturale. Rezultatul firesc a fost degradarea socială, creșterea colosală a sărăciei și a inegalității. Și în astfel de condiții, desigur, este ușor să strângi material pentru acţiuni militare. Nimeni nu s-a gândit la oameni, au fost pregătiți pentru sacrificare și în final i-au transformat în consumabile. Este trist, este pur şi simplu înfricoșător să vorbești despre asta, dar este un fapt.

Responsabilitatea pentru incitarea conflictului ucrainean, pentru escaladare, pentru creșterea numărului victimelor acestuia revine în întregime elitelor occidentale și, bineînțeles, actualului regim de la Kiev, pentru care poporul ucrainean este, de fapt, un străin. Actualul regim ucrainean servește nu intereselor naționale, ci intereselor țărilor terțe.

Occidentul folosește Ucraina atât ca berbec împotriva Rusiei, cât și ca poligon de antrenament. Nu mă voi opri acum asupra încercărilor Occidentului de a schimba valul ostilităților, asupra planurilor lor de a creștere a livrărilor militare - toată lumea este la curent deja cu acest lucru. Dar o circumstanță ar trebui să fie clară pentru toată lumea: cu cât sistemele occidentale cu rază lungă de acțiune vor veni în Ucraina, cu atât vom fi forțați să îndepărtăm amenințarea de la granițele noastre. Acest lucru este firesc.

Elitele Occidentului nu-și ascund scopul: să provoace - aşa cum se spune, aceasta este o declaraţie directă - "înfrângerea strategică a Rusiei". Ce înseamnă asta? Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Aceasta înseamnă să se termine cu noi o dată pentru totdeauna, adică ei intenționează să transforme un conflict local într-o fază de confruntare globală. Exact așa înțelegem noi toate acestea și vom reacționa în consecință, pentru că în acest caz vorbim de existența țării noastre.

Dar ei nu pot, de asemenea, să nu fie conștienți că este imposibil de învins Rusia pe câmpul de luptă, prin urmare, efectuează atacuri informaționale din ce în ce mai agresive împotriva noastră. Ca ţintă sunt aleşi, în primul rând, desigur, tinerii, tinerele generații. Și aici mint din nou în mod constant, denaturează faptele istorice, nu încetează atacurile asupra culturii noastre, asupra Bisericii Ortodoxe Ruse și asupra altor organizații religioase tradiționale ale țării noastre.

Priviţi ce fac ei cu propriile lor popoare: distrugerea familiei, a identității culturale și naționale, perversiunile, abuzul asupra copiilor, până la pedofilie, sunt declarate normă, norma vieții lor, iar clerul, preoții sunt obligați să binecuvântează căsătoriile între persoane de același sex. Dumnezeu să fie cu ei, să facă ce vor. Ce aş vrea să spun în acest sens? Adulții au dreptul să trăiască așa cum își doresc, noi am tratat acest lucru în Rusia și îl vom trata întotdeauna astfel: nimeni nu se amestecă în viața privată și nu intenţionăm să o facem.

Dar aş vreau să le spun următorul lucru: priviţi, scuzaţi-mă, scripturile sacre, principalele cărți ale tuturor celorlalte religii ale lumii. Totul se spune acolo, inclusiv că familia este uniunea dintre un bărbat și o femeie, dar aceste texte sacre sunt acum puse la îndoială. De exemplu, aşa cum s-a aflat, Biserica Anglicană intenţionează - planifică, ce-i drept, deocamdată planifică - să analizeze ideea unui dumnezeu neutru din punct de vedere al genului. Ce se poate spune despre asta? Iartă-i Doamne, "căci ei nu știu ce fac".

Milioane de oameni din Occident înțeleg că sunt conduși spre o adevărată catastrofă spirituală. Elitele, trebuie s-o spun direct, o iau razna și se pare că nu mai există leac pentru ele. Dar acestea sunt problemele lor, așa cum am spus, iar noi suntem obligați să ne protejăm copiii și o vom face: ne vom proteja copiii împotriva degradării și degenerării.

Este evident că Occidentul încearcă să zdruncine și să divizeze societatea noastră, să se bazeze pe trădătorii naționali, care în orice moment - doresc să subliniez acest lucru - au aceeași otravă de dispreț față de propria patrie și dorința de a câștiga bani din vânzarea acestei otrăvi, celor care sunt gata să plătească pentru ea. Așa a fost întotdeauna.

Oricine a pornit pe calea trădării directe, a săvârșirii infracțiunilor teroriste și a altor infracțiuni împotriva securității societății noastre, a integrității teritoriale a țării, va fi tras la răspundere conform legii. Dar nu vom fi niciodată ca regimul de la Kiev și elitele occidentale, care se ocupă și s-au ocupat şi înainte de "vânătoarea de vrăjitoare", nu vom regla conturi cu cei care au făcut un pas în lateral, s-au depărtat de patria lor. Să fie pe conștiința lor, să trăiască cu asta - trebuie să trăiască cu ea. Principalul lucru este că oamenii, cetățenii Rusiei le-au dat o evaluare morală acestora.

Sunt mândru - cred că suntem cu toții mândri – că poporul nostru multinațional, majoritatea absolută a cetățenilor a luat o poziție de principiu față de operațiunea militară specială, a înțeles sensul acțiunilor pe care le facem, a susținut acțiunile noastre pentru apărarea Donbasului. În acest sprijin s-a manifestat, în primul rând, un adevărat patriotism - sentiment care este inerent istoric poporului nostru. Acesta uimește prin demnitatea sa, conștientizarea profundă de către toată lumea, subliniez, de fiecare în parte, a propriei soarte inseparabile cu soarta Patriei.

Dragi prieteni, vreau să mulțumesc tuturor, întregului popor al Rusiei pentru curaj și determinare, să le mulțumesc eroilor, soldaților și ofițerilor noștri ai armatei și flotei ruse, Gărzii Naționale, membrilor serviciilor speciale și tuturor structurilor de forţă, luptătorilor corpurilor armate din Donețk și Lugansk, voluntarilor, patrioților, care luptă în rândurile armatei de luptă de rezervă BARS.

Vreau să-mi cer scuze: îmi pare rău că în timpul discursului de astăzi nu pot menţiona pe toată lumea. Știți, când pregăteam acest discurs, am scris o listă lungă-lungă a acestor unități eroice, apoi am scos-o din discursul de astăzi, pentru că, așa cum am spus, este imposibil să-i numim pe toți și pur și simplu îmi era frică să nu rănesc pe cei pe care nu i-aș numi.

Plecăciune adâncă în faţa părinților, soțiilor, familiile apărătorilor noștri, medicilor și paramedicilor, instructorilor medicali, asistentelor care salvează răniții, lucrătorilor feroviari și șoferilor care aprovizionează frontul, constructorilor care ridică fortificații și refac locuințele, drumurile, dotările civile, muncitorilor și inginerilor uzinelor de apărare, care lucrează acum aproape non-stop, în mai multe schimburi, inclusiv muncitorilor rurali care asigură siguranța alimentară a țării.

Le mulțumesc profesorilor cărora le pasă sincer de tinerele generații din Rusia, în special acelor profesori care lucrează în cele mai dificile condiții, de fapt din prima linie; personalităților culturale care vin în zona de război, în spitale pentru a sprijini soldații și ofițerii; voluntarilor care ajută frontul și civilii; jurnaliştilor, mai presus de toate, desigur, corespondenţilor de război, care îşi asumă riscuri în prima linie pentru a spune lumii întregi adevărul; pastorilor religiilor tradiționale rusești, preoților militari, al căror cuvânt înțelept sprijină și inspiră oameni; funcționarilor publici și antreprenorilor - tuturor celor care își îndeplinesc datoria profesională, civică și pur și simplu umană.

Cuvinte speciale pentru locuitorii din republicile populare Donețk și Lugansk şi din regiunile Zaporojie și Herson. Voi înșivă, dragi prieteni, voi înșivă v-ați determinat viitorul la referendumuri, ați făcut o alegere fermă, în ciuda amenințărilor și terorii neonaziștilor, în condițiile în care alături se desfăşurau operațiuni militare, dar nu a fost și nu există nimic mai puternic decât hotărârea voastră de a fi cu Rusia, cu Patria ta.

(Aplauze)

Vreau să subliniez că aceasta este reacția publicului față de locuitorii din republicile populare Donețk și Lugansk şi din regiunile Zaporojie și Herson. Încă o dată: plecăciune adâncă, tuturor!

Am început deja și vom continua să construim un program de amploare pentru redresarea și dezvoltarea socio-economică a acestor noi subiecți ai Federației Ruse. Aceasta include renaşterea întreprinderilor și crearea locurilor de muncă, revigorarea porturilor de la Marea Azov, care a devenit din nou o mare interioară a Rusiei și construirea de noi drumuri moderne, așa cum am făcut în Crimeea, care acum are o conexiune terestră fiabilă cu toată Rusia. Cu siguranță vom implementa toate aceste planuri prin eforturi comune.

Astăzi, regiunile țării oferă sprijin direct orașelor, raioanelor și localităţilor din republicile populare Donețk și Lugansk şi regiunile Zaporojie și Herson, o fac cu sinceritate, ca adevărați frați și surori. Acum suntem din nou împreună, ceea ce înseamnă că am devenit și mai puternici și vom face totul pentru ca pacea mult așteptată să revină pe pământul nostru, pentru ca siguranța oamenilor să fie asigurată. Pentru asta, pentru strămoșii lor, pentru viitorul copiilor și nepoților, pentru restabilirea dreptății istorice, pentru reunirea poporului nostru, pentru care luptătorii, eroii noștri se luptă astăzi.

Dragi prieteni, vă rog să cinstiți memoria tovarășilor noștri de arme, care și-au dat viața pentru Rusia, civili, bătrâni, femei, copii care au murit sub bombardamente comise de mâna neonaziștilor și a călăilor!

(Moment de reculegere)

Mulțumesc!

Înțelegem cu toții și înțeleg cât de greu este acum pentru soțiile, fiii, fiicele soldaților căzuți, părinții lor, care au crescut apărători demni ai Patriei - la fel ca și tinerii apărători din Krasnodon, atât băieți, cât și fete, care în timpul Marelui Război Patriotic a luptat împotriva nazismului, au apărat Donbasul. Toată Rusia îşi aminteşte şi astăzi curajul, statornicia şi cea mai mare forță, sacrificiul.

Datoria noastră este să sprijinim familiile care și-au pierdut rudele, pe cei dragi, să le ajutăm să crească, să-și crească copiii, să le oferim o educație și o profesie. Familia fiecărui participant la o operațiune militară specială ar trebui să fie în zona de atenție constantă, înconjurată de grijă și onoare. La nevoile lor trebuie să se răspundă imediat, fără birocrație.

Dragi colegi!

După cum știți, prin decret prezidenţial am aprobat un plan de construcție și dezvoltare a Forțelor Armate pentru perioada 2021-2025. Se lucrează la implementarea acestuia, se fac ajustările necesare. Și aș dori să subliniez că pașii noștri următori pentru consolidarea armatei și a flotei și dezvoltarea actuală și viitoare a Forțelor Armate trebuie, desigur, să se bazeze pe experiența reală de luptă dobândită în timpul operațiunii militare speciale. Este extrem de important pentru noi, s-ar putea spune chiar, absolut de neprețuit.

Acum, de exemplu, nivelul de dotare a forțelor de descurajare nucleară ale Rusiei cu cele mai noi sisteme este de peste 91 de procente, undeva la 91,3%. Și acum, repet, ținând cont de experiența acumulată, trebuie să ajungem la același nivel înalt de calitate în toate componentele Forțelor Armate.

Ofițerii și sergenții care s-au dovedit a fi comandanți competenți, moderni și hotărâți - sunt mulți dintre aceştia - vor fi promovați în funcții superioare cu prioritate, trimiși la universități și în academii militare și vor servi ca o puternică rezervă de personal pentru Forţele Armate. Și, desigur, aceasta ar trebui să fie solicitată în rândul populației civile şi în organele puterii la toate nivelurile.Vreau doar să atrag atenția colegilor asupra acestui lucru. Este foarte important. Oamenii trebuie să înțeleagă că Patria apreciază contribuția lor la apărarea Patriei.

Vom introduce în mod activ cele mai avansate tehnologii, care să asigure o creștere a potențialului calitativ al armatei și flotei ruse. Avem astfel de elaborări, modele de arme și echipamente în fiecare direcție. Multe dintre ele sunt semnificativ superioare omoloagelor lor străine în privinţa caracteristicilor lor. Sarcina acum este să implementăm producția lor în masă, în serie. Și o astfel de activitate este în desfășurare, în desfășurare, ritmul acesteia este în continuă creștere, și, vreau să subliniez acest lucru, pe baza noastră științifică și industrială din Rusia, datorită implicării active a businessului mic și mijlociu de înalte tehnologii în punerea în aplicare a ordinului de apărare a statului.

Astăzi, fabricile noastre, birourile de proiectare și echipele de cercetare angajează atât specialiști cu experiență, cât și tot mai mulți tineri, talentați, calificați, dedicați progresului, fideli tradițiilor armelor ruși - să facă totul pentru victorie.

Cu siguranță vom consolida garanțiile pentru colectivele de muncă. Acest lucru este valabil și în privinţa salariilor și asigurări sociale. Propun lansarea unui program special de închiriere preferențială de locuințe pentru angajații întreprinderilor din industria de apărare. Rata de închiriere a acestora va fi semnificativ mai mică decât rata de pe piață, deoarece o parte semnificativă din plata locuinței va fi acoperită de stat.

Fără îndoială am discutat această problemă cu Guvernul. Vă sfătuiesc să elaborați toate detaliile acestui program și, fără întârziere, să începeți să construiți astfel de locuințe pentru închiriere, în primul rând, desigur, în orașe - centrele noastre importante de apărare, industriale și de cercetare.

Dragi colegi!

După cum am spus deja, Occidentul a desfăşurat împotriva noastră nu doar un front militar, informațional, ci și economic. Dar nu a reușit nicăieri nimic și nu va reuși niciodată. Mai mult, inițiatorii sancțiunilor se pedepsesc pe ei înșiși: au provocat creșteri de prețuri, pierderi de locuri de muncă, închideri de fabrici, o criză energetică în propriile țări și le spun cetățenilor - auzim asta - ei spun că rușii sunt de vină pentru tot.

Care sunt mijloacele pe care le-au folosit împotriva noastră în această agresiune de sancțiuni? Au încercat să rupă legăturile economice cu companiile rusești, să deconecteze sistemul financiar de la canalele de comunicare pentru a ne zdrobi economia, să ne priveze de accesul la piețele de export pentru a lovi în venituri. Acesta este un furt - nu există altă modalitate de a spune - din rezervele noastre valutare, încercări de a prăbuși rubla și de a provoca o inflație distructivă.

Repet, sancțiunile antiruse sunt doar un mijloc. Iar scopul, așa cum declară înșiși liderii occidentali - un citat direct - este de a "aduce suferință" cetățenilor noștri. "Să-i facă să sufere" - aşa de umaniști ce sunt. Ei vor să facă oamenii să sufere pentru a destabiliza astfel societatea noastră din interior.

Dar calculul lor nu s-a materializat - economia și sistemul de management rusesc s-au dovedit a fi mult mai puternice decât credea Occidentul. Datorită activităţii comune a Guvernului, Parlamentului, Băncii Rusiei, a subiecţilor Federației Ruse și, bineînțeles, a comunității de afaceri, a colectivelor de muncă, am asigurat stabilitatea situației economice, am protejat cetățenii, am salvat locurile de muncă, am prevenit un deficit pe piață, inclusiv bunurile esențiale, am susținut sistemul financiar şi antreprenorii care investesc în dezvoltarea afacerii lor și deci în dezvoltarea țării.

Afacerile rusești au reconstruit logistica, au consolidat legăturile cu parteneri responsabili și previzibili – și sunt mulți astfel de parteneri, o majoritate în lume.

Aș dori să subliniez că ponderea rublei ruse în reglementările noastre internaționale s-a dublat comparativ cu decembrie 2021 și s-a ridicat la o treime, iar împreună cu monedele țărilor prietene - este deja mai mult de jumătate.

Vom continua şi de acum încolo să lucrăm împreună cu partenerii noștri la formarea unui sistem stabil, sigur, de reglementări internaționale, independent de dolar și de alte monede de rezervă occidentale, care, cu o astfel de politică a elitelor occidentale și a conducătorilor occidentali, își vor pierde inevitabil caracterul universal. Ei fac totul cu propriile mâini. Nu noi reducem decontările în dolari sau în alte așa-zise monede universale - ei fac totul cu propriile lor mâini.

Știi, există o expresie atât de stabilă: arme în loc de unt. Apărarea țării este, desigur, cea mai importantă prioritate, dar rezolvând sarcini strategice în acest domeniu, nu trebuie să repetăm ​​greșelile trecutului, nu trebuie să ne distrugem propria economie. Avem totul pentru a asigura securitatea și a crea condiții pentru dezvoltarea încrezătoare a țării. În această logică acționăm și vom continua să acționăm.

De exemplu, multe, şi aș dori să subliniez acest lucru, sectoare civile ale economiei interne de bază, nu numai că nu au redus, ci au crescut semnificativ producția în ultimul an. Pentru prima dată în istoria modernă a țării noastre, volumele de acordare a locuințelor au depășit 100 de milioane de metri pătrați.

În ceea ce privește producția noastră agricolă, anul trecut aceasta a înregistrat ritmuri de creștere de două cifre. Mulțumesc foarte mult, plecăciune adâncă în fața producătorilor agricoli. Fermierii ruși au strâns o recoltă record: peste 150 de milioane de tone de cereale, inclusiv peste 100 de milioane de tone de grâu. Până la sfârșitul anului agricol, adică până la 30 iunie 2023, vom putea aduce volumul total al exporturilor de cereale la 5.560 milioane tone.

Chiar și acum 10-15 ani aceasta părea doar un basm, un plan absolut nerealist. Dacă vă amintiți - și cu siguranță unii de aici își amintesc, fostul vicepremier și ministru al agriculturii este aici - nu cu mult timp în urmă, am strâns 60 de milioane în general – pe an, iar acum vor fi 55–60 doar pentru potențialul de export. Sunt convins că avem toate oportunitățile pentru un progres similar şi în alte domenii.

Nu am permis o reducere a pieței muncii, dimpotrivă, am realizat o reducere a șomajului în condiții actuale. Astăzi, în fața unor dificultăți atât de mari din toate părțile, piața muncii a devenit mai confortabilă pentru noi decât era înainte. Amintiți-vă, înainte de pandemie, șomajul era de 4,7 la sută, iar acum este de 3,7, după părerea mea. Mihail Vladimirovici (Mişustin), cât este, 3,7? Da, 3,7 este un minim istoric.

Repet, economia rusă a depășit riscurile care au apărut - le-a depășit. Da, multe dintre aceste riscuri au fost imposibil de calculat în prealabil, a trebuit să răspundem literalmente din mers, deoarece au apărut probleme. Atât la nivel de stat, cât și în afaceri, deciziile au fost luate în regim operativ. Aș dori să remarc că în acest sens un rol imens l-au jucat inițiativa privată, întreprinderile mici și mijlocii - acest lucru nu trebuie uitat. Am evitat reglementările administrative excesive, părtinirea economiei față de stat.

Ce altceva mai este important? Scăderea economică de anul trecut a fost înregistrată doar în al doilea trimestru - deja în trimestrul al treilea și al patrulea s-au observat creșteri și redresări. De fapt, am intrat într-un nou ciclu de creștere economică. Potrivit evaluărilor experților, modelul și structura acestuia capătă un caracter calitativ diferit. Piețe globale noi și promițătoare ies în prim-plan, inclusiv Asia-Pacific (regiunea Asia-Pacific), propria noastră piață internă, baza noastră științifică, tehnologică, se resurse umane: nu este aprovizionarea cu materii prime în străinătate, ci producția de mărfuri cu un nivel ridicat de valoare adaugată. Acest lucru face posibilă descoperirea potențialului enorm al Rusiei în toate sferele și zonele.

Deja în acest an se prevede o creștere solidă a cererii interne. Sunt convins că, companiile noastre vor profita de această oportunitate pentru a-şi crește producția, pentru a produce cele mai solicitate produse și a ocupa nișe care au fost eliberate sau sunt eliberate în urma plecării companiilor occidentale.

Astăzi vedem o imagine de ansamblu, înțelegem problemele structurale pe care trebuie să le rezolvăm în logistică, tehnologie, finanțe și personal. Am vorbit mult și constant despre necesitatea schimbării structurii economiei noastre în ultimii ani, iar acum aceste schimbări sunt o necesitate vitală, iar asta schimbă situația, și în acest caz - în bine. Știm ce trebuie făcut pentru dezvoltarea constantă progresivă a Rusiei și, în special, pentru dezvoltarea suverană, independentă, în ciuda oricăror presiuni și amenințări externe, cu o garanție de încredere a securității și intereselor statului.

Vă atrag atenția și vreau să subliniez în special acest lucru: scopul activităţii noastre este să nu ne obişnuim la condițiile actuale. Sarcina strategică este de a aduce economia noastră la noi frontiere. Acum totul se schimbă și se schimbă foarte, foarte repede. Acesta este un moment nu numai al provocărilor, ci și al oportunităților - astăzi este într-adevăr aşa, iar viața noastră viitoare depinde de modul în care le implementăm. Este necesar să se înlăture - vreau să subliniez acest lucru - să se înlăture orice contradicții interdepartamentale, formalități, supărări, omisiuni, alte prostii. Totul pentru cauză, totul pentru rezultat - totul ar trebui să vizeze acest lucru.

Startul de succes al companiilor rusești, al întreprinderilor mici de familie este deja o victorie. Deschiderea de fabrici moderne și construirea de kilometri de drumuri noi este o victorie. O nouă școală sau grădiniță este o victorie. Descoperirile și tehnologiile științifice sunt, desigur, și ele, o victorie. Contribuția fiecăruia la succesul general - iată ceea ce contează.

Dragi colegi!

Rusia este o țară deschisă și, în același timp, o civilizație distinctivă. În această afirmație nu există nicio pretenție de exclusivitate și superioritate, dar această civilizație este a noastră - acest lucru este important. Ea ne-a fost dată de strămoșii noștri și trebuie să o păstrăm pentru urmașii noștri și să o transmitem mai departe.

Vom dezvolta cooperarea cu prietenii, cu toți cei care sunt dispuşi pentru o activitate comună, vom adopta tot ce este mai bun, dar ne vom baza în primul rând pe potențialul nostru, pe energia creativă a societății ruse, pe tradițiile și valorile noastre.

Și aici vreau să vorbesc despre caracterul poporului nostru: ruşii s-au distins întotdeauna prin generozitate, suflet mare, milă și compasiune, iar Rusia ca țară reflectă pe deplin aceste trăsături. Știm să fim prieteni, să ne ținem de cuvânt, nu vom dezamăgi pe nimeni și vom sprijini mereu într-o situație dificilă, vom veni fără ezitare în ajutorul celor care au probleme.

Toată lumea își amintește cum, în timpul pandemiei, am acordat - primii, de fapt - sprijin unor țări europene, inclusiv Italiei, dar şi altor state, în cele mai dificile săptămâni ale focarului de Covid. Să nu uităm cum sărim în ajutor în cazul cutremurelor din Siria, Turcia.

Poporul Rusiei este baza suveranității țării, sursa puterii. Drepturile și libertățile cetățenilor noștri sunt inviolabile, sunt garantate de Constituție și, în ciuda provocărilor și amenințărilor externe, nu vom renunţa la ele.

În acest sens, vreau să subliniez că, atât alegerile pentru autoritățile locale și regionale din septembrie anul acesta, cât și alegerile prezidențiale din 2024, se vor desfășura în strictă conformitate cu legea, cu respectarea tuturor procedurilor democratice, constituționale.

Alegerile sunt întotdeauna abordări diferite pentru rezolvarea problemelor sociale și economice. În același timp, forțele politice de conducere sunt consolidate și unite în principalul lucru și, cel mai important, fundamental pentru noi toți - şi anume securitatea și bunăstarea poporului, suveranitatea și interesele naționale.

Vreau să vă mulțumesc pentru o poziție atât de responsabilă și fermă și voi aminti cuvintele patriotului și omului de stat Piotr Arkadievici Stolîpin - au fost spuse în Duma de Stat în urmă cu mai bine de o sută de ani, dar sunt pe deplin potrivite cu timpul nostru. El a spus: "În problema apărării Rusiei, toți trebuie să ne unim, să ne coordonăm eforturile, îndatoririle și drepturile noastre pentru a menține un drept suprem istoric - dreptul Rusiei de a fi puternică".

Printre voluntarii care se află acum în prima linie se numără şi deputați ai Dumei de Stat și ai parlamentelor regionale, reprezentanți ai autorităților executive la diferite niveluri, municipii, orașe, raioane, localităţi. Toate partidele parlamentare, uniunile publice principale participă la strângerea de ajutoare umanitare și ajută frontul.

Vă mulțumesc încă o dată - vă mulțumesc pentru o poziție atât de patriotică!

Un rol uriaș în consolidarea societății civile, în rezolvarea problemelor cotidiene, îl joacă autoguvernarea locală - nivelul de conducere publică cel mai apropiat de oameni. De activitatea sa depinde, în mare măsură, încrederea în stat per ansamblu, bunăstarea socială a cetățenilor, încrederea lor în dezvoltarea cu succes a întregii țări.

În cele din urmă, încă o problemă foarte importantă - învățământul nostru superior. Schimbări semnificative sunt și aici, ținând cont de noile cerințe pentru specialiști în economie, în sectoarele sociale și în toate sferele vieții noastre. Este nevoie de o sinteză a tot ceea ce a fost mai bun în sistemul sovietic de educație și a experienței din ultimele decenii.

În acest sens, se propun următoarele:

Prima este revenirea la pregătirea de bază, tradițională pentru țara noastră, a specialiștilor cu studii superioare. Durata studiului poate fi de la patru la șase ani. În același timp, chiar și în cadrul aceleiași specialități și universități, pot fi propuse programe care diferă din punct de vedere al pregătirii, în funcție de profesia specifică, industrie și cererea pieței muncii.

În al doilea rând, dacă profesia necesită pregătire suplimentară, specializare restrânsă, atunci în acest caz tânărul își va putea continua studiile într-un masterat sau rezidențiat.

În al treilea rând, studiile postuniversitare (aspirantura) vor fi trecute ca un nivel separat de educație profesională, a cărui sarcină este de a pregăti personal pentru activități științifice și didactice.

Vreau să subliniez că trecerea la noul sistem ar trebui să fie lină. Guvernul, împreună cu parlamentarii, urmează să facă numeroase modificări la legislația privind educația, piața muncii, etc. Aici trebuie gândit totul, lucrat până la cel mai mic detaliu. Tinerii, cetățenii noștri ar trebui să aibă noi oportunități de educație de calitate, angajare și creștere profesională. Repet: oportunități, nu probleme.

Și aș dori să subliniez că acei studenți care învață acum își vor putea continua studiile conform programelor existente. De asemenea, nu sunt supuse revizuirii nivelul de pregătire și diplomele de studii superioare ale cetățenilor, care au finalizat deja pregătirea în actualele programe de licență, de specialitate sau de master. Ei nu trebuie să-și piardă drepturile. Cer Frontului Popular Rus să ia sub control special toate problemele legate de schimbările din domeniul învățământului superior.

Anul acesta a fost declarat Anul Profesorului și al Mentorului în Rusia. Un învăţător, un profesor este direct implicat în construirea viitorului țării și este important să creștem importanţa socială a activității didactice, astfel încât părinții să spună copiilor mai multe despre recunoștința față de profesor, iar profesorii, despre respectul și dragostea față de părinți. Să ne amintim mereu asta.

Dragi colegi, o să mă opresc asupra încă unui subiect.

La începutul lunii februarie, anul acesta, Alianța Nord-Atlantică a făcut o declarație cu o cerere de facto către Rusia, aşa cum se exprimă ei, de a reveni la îndeplinirea Tratatului privind armele strategice ofensive, inclusiv la admiterea inspecțiilor la obiectivelor noastre de apărare nucleară. Dar nici nu știu cum să numesc acest lucru. Acesta este un teatru al absurdului.

Știm că Occidentul este direct implicat în încercările regimului de la Kiev de a aplica lovituri asupra bazelor aviației noastre strategice. Dronele folosite pentru aceasta au fost echipate și modernizate cu ajutorul specialiștilor NATO. Și acum vor să ne inspecteze și instalațiile de apărare? În condițiile moderne ale confruntării de astăzi, asta sună ca un fel de prostie.

În același timp - și aș dori să atrag atenția în mod special asupra acestui lucru - nouă nu ni se permite să efectuăm inspecții cu drepturi depline în cadrul acestui acord. Cererile noastre repetate de inspectare a anumitor obiective rămân fără răspuns sau sunt respinse din motive formale și nu putem verifica cu adevărat nimic de cealaltă parte.

Vreau să subliniez că SUA și NATO spun deschis că scopul lor este de a provoca o înfrângere strategică Rusiei. Și cum, după aceea să circule în jurul obiectivelor noastre de apărare, inclusiv la cele mai noi, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat? Acum o săptămână, de exemplu, am semnat un decret privind punerea în serviciu de luptă a unor noi sisteme strategice la sol. Intenţionează să-și bage nasul şi acolo? Și ei cred că aşa, pur şi simplu - îi vom lăsa să intre acolo doar așa?

Prin declarația sa colectivă, NATO a făcut de fapt o cerere de a deveni participant la Tratatul privind armele ofensive strategice. Suntem de acord cu asta, fie. Mai mult, credem că o astfel de formulare a problemei este de mult așteptată, pentru că, permiteți-mi să vă reamintesc, NATO nu este formată doar dintr-o singură putere nucleară - Statele Unite, ci arsenale nucleare au şi Marea Britanie și Franța, acestea sunt îmbunătățite, dezvoltate și, de asemenea, îndreptate împotriva noastră - repet, sunt îndreptate împotriva Rusiei. Ultimele declarații ale liderilor lor nu fac decât să confirme acest lucru - ascultaţi!

Pur și simplu nu putem să nu ţinem cont de acest lucru, nu avem niciun drept, mai ales astăzi, la fel și de faptul că primul Tratat privind armele strategice ofensive a fost încheiat inițial de Uniunea Sovietică și Statele Unite în 1991, într-o situație fundamental diferită: în condiții de reducere a tensiunilor și consolidare a încrederii reciproce. Ulterior, relațiile noastre au atins un nivel în care Rusia și Statele Unite au declarat că nu se mai consideră adversari. Super, totul a fost foarte bine.

Actualul Tratat din 2010 conține cele mai importante prevederi referitoare la indivizibilitatea securității, la relația directă dintre aspectele legate de armele ofensive strategice și cele defensive. Toate acestea au fost de mult uitate, SUA s-au retras din Tratatul de apărare antirachetă, după cum știți, totul este de domeniul trecutului. Relațiile noastre, lucru foarte important, s-au degradat, iar acesta este în întregime "meritul" Statelor Unite.

Tocmai ei au fost cei care, după prăbușirea Uniunii Sovietice, au început să revizuiască rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial, să construiască o lume în stil american, în care există un singur proprietar, un singur stăpân. Pentru a face acest lucru, au început să distrugă grosolan toate bazele ordinii mondiale, puse după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a elimina moștenirea atât a Ialtei, cât și a Potsdam. Pas cu pas, au început să revizuiască ordinea mondială existentă, să demonteze sistemele de securitate și controlul asupra armamentului, au planificat și dus o serie întreagă de războaie în întreaga lume.

Și toate, repet, cu un singur scop - să spargă arhitectura relațiilor internaționale creată după cel de-al Doilea Război Mondial. Aceasta nu este o figură de stil - asta se întâmplă totul în practică, în viață: după prăbușirea URSS, ei caută pentru întotdeauna să-și stabilească dominația globală, indiferent de interesele Rusiei moderne și de interesele altor țări.

Desigur, situația din lume după 1945 s-a schimbat. S-au format şi se extind rapid noi centre de dezvoltare și influență. Acesta este un proces natural, obiectiv, care nu poate fi ignorat. Dar este inacceptabil faptul că SUA au început să recroiască ordinea mondială doar pentru sine, exclusiv în propriile interese egoiste.

Acum, prin reprezentanții NATO, dau semnale și, de fapt, propun un ultimatum: tu, Rusia, îndeplineşte tot despre ceea ce am convenit, inclusiv Tratatul START, fără contestaţii, iar noi ne vom comporta după bunul plac. De exemplu, nu există nicio legătură între problematica START și, să zicem, conflictul din Ucraina şi alte acțiuni ostile ale Occidentului împotriva țării noastre, așa cum nu există nici declarații zgomotoase că ei vor să ne provoace o înfrângere strategică. Acesta este fie culmea ipocriziei și cinismului, fie culmea prostiei, dar nu-i poți numi idioți - încă nu sunt oameni proști. Vor să ne provoace o înfrângere strategică și să vină la obiectivele noastre nucleare.

În acest sens, sunt obligat să anunț astăzi că Rusia își suspendă participarea la Tratatul privind armele ofensive strategice. Repet, nu se retrage din tratat, nu, doar își suspendă participarea. Dar, înainte de a reveni la discuția acestei probleme, trebuie să înțelegem singuri ce pretind în continuare țări din Alianța Nord-Atlantică, precum Franța și Marea Britanie, și cum vom considera arsenalele lor strategice, adică de potențialul de lovitură combinat al Alianței.

Ei și-au făcut acum declarația, de fapt, o cerere de participare la acest proces. Ei bine, slavă Domnului, haide, nu ne deranjează. Nu este nevoie să încercaţi din nou să mințiţi pe toată lumea, să vă faceţi campioni ai păcii și ai detensionării. Știm toate dedesubturile: știm că perioadele de valabilitate, de garanție pentru utilizare în luptă a anumitor tipuri de arme nucleare ale SUA expiră. Și în acest sens, știm asta cu certitudine, unii politicieni de la Washington se gândesc deja la posibilitatea testării naturale a armelor lor nucleare, inclusiv ținând cont de faptul că Statele Unite ale Americii dezvoltă noi tipuri de arme nucleare. Există astfel de informații.

În această situație, Ministerul rus al Apărării și "Rosatom" trebuie să asigure pregătirea pentru testarea armelor nucleare rusești. Desigur, nu vom fi primii care vor face acest lucru, dar dacă Statele Unite ale Americii vor face teste, atunci le vom face şi noi. Nimeni nu ar trebui să aibă iluzii periculoase, că paritatea strategică globală poate fi distrusă.

Dragi colegi! Dragi cetățeni ai Rusiei!

Astăzi traversăm împreună un drum dificil, complicat și depășim împreună toate dificultățile. Nici nu se putea altfel, pentru că am fost crescuți după exemplul marilor noștri strămoși și suntem datori să fim vrednici de preceptele lor, care se transmit din generație în generație. Mergem doar înainte datorită devotamentului față de Patrie, a voinței și unității noastre.

Această solidaritate s-a manifestat literalmente încă din primele zile ale operațiunii militare speciale: sute de voluntari, reprezentanți ai tuturor popoarelor țării noastre, au venit la birourile militare de înregistrare și înrolare, au decis să stea alături de apărătorii Donbasului, să lupte pentru țara lor natală, pentru Patrie, pentru adevăr și dreptate. Acum luptători din toate regiunile patriei noastre multinaționale luptă umăr la umăr în prima linie. Rugăciunile lor sună în diferite limbi, dar toate sunt pentru victorie, pentru tovarășii de arme, pentru Patria Mamă.

(Aplauze)

Munca lor grea, militară, faptele lor eroice găsesc un răspuns puternic în toată Rusia. Oamenii îi susțin pe luptătorii noştri, nu vor, nu pot sta deoparte. Frontul trece acum prin inimile a milioane de oameni ai noștri, trimit în prima linie medicamente, mijloace de comunicare, echipamente, mijloace de transport, haine călduroase, plase de camuflaj și așa mai departe - tot ceea ce ajută la salvarea vieților băieților noștri.

Știu cum scrisorile primite de la copii și elevi îi încălzesc pe soldații de pe front. Le iau cu ei în luptă ca fiind cel mai prețios lucru, pentru că sinceritatea și puritatea dorințelor copiilor sunt atinse până la lacrimi, luptătorii au o înțelegere mai puternică pentru ce luptă, pe cine protejează.

Este foarte important pentru soldați și familiile lor, pentru civili, și grija cu care voluntarii îi înconjoară. Încă de la începutul operațiunii speciale, aceștia au acționat cu îndrăzneală și hotărâre: sub foc, bombardamente, au scos din subsoluri copii, bătrâni, pe toți cei care se aflau în necaz, au livrat alimente, apă, haine în punctele fierbinți și încă mai fac aceasta, desfășoară centre de ajutor umanitar pentru refugiați, ajută în spitalele de campanie și pe linia de contact, cu riscul vieţii lor, salvează și continuă să ajute pe alții.

Doar Frontul Popular, în cadrul iniţiativei "Totul pentru Victorie!" a adunat mai mult de cinci miliarde de ruble. Acest flux de donații are loc în continuare. Aici, contribuția tuturor este la fel de importantă: atât a unei companii mare, cât și a antreprenorilor, dar situațiile deosebit de emoționante și inspiratoare sunt atunci când oamenii cu venituri modeste își transferă o parte din economii, salarii și pensii. O astfel de unitate a oamenilor pentru a ajuta soldații, civilii din zona de război, refugiații valorează foarte mult.

Vă mulțumim sincer pentru acest sprijin, solidaritate și asistență reciprocă. Acestea sunt de nepreţuit.

Rusia va răspunde oricăror provocări, pentru că suntem cu toții o singură țară, un popor mare și unit. Suntem încrezători în noi înșine, încrezători în abilitățile noastre. Adevărul este în spatele nostru.

(Aplauze)

Mulțumesc!

(preluare Rador după site-ul oficial al Administrației Prezidențiale Ruse)