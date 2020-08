Disney, în negocieri cu Tom Hanks pentru a-l interpreta pe Geppetto într-o nouă versiune a clasicului Pinocchio

Studioul Disney negociază cu Tom Hanks pentru ca actorul american să-l interpreteze pe Geppetto, într-o nouă ecranizare a basmului "Pinocchio", care va fi regizată de Robert Zemeckis, au informat miercuri publicaţii de specialitate preluate de EFE.

Tom Hanks s-ar fi arătat interesat să joace acest personaj de când a citit textul acestui proiect în 2018, care de atunci a suferit mai multe modificări, printre care şi înlocuirea regizorului care iniţial trebuia să fie Paul King.

Potrivit portalului Deadline, Disney susţine că negocierile sunt în fază incipientă, dar par aproape sigure având în vedere că însuşi actorul şi-a exprimat interesul de a-l interpreta pe Geppetto.

Pe de altă parte, noul regizor Zemeckis are o relaţie foarte bună cu Hanks, având în vedere că cei doi au colaborat şi la alte filme, precum laureatul cu Oscar "Forrest Gump" (1994), "Cast Away" (2000) şi "The Polar Express" (2004).

Bazat pe cartea scriitorului italian Carlo Collodi, filmul original al Disney "Pinocchio", lansat în 1940, prezenta povestea unei marionete din lemn, cioplită de tâmplarul Geppetto, care capătă viaţă ca prin farmec. Spre deosebire de filmul de animaţie de atunci, versiunea actuală va avea actori în carne şi oase şi acţiune reală.

Noul lungmetraj face parte din strategia Disney de a reinterpreta cu actori reali filmele sale clasice, sau folosind tehnici inovatoare de animaţie.

Studioul a primit răspunsuri pozitive de la public prin actualizarea unor filme clasice precum "Aladdin", "The Lion King" şi "Dumbo".

În data de 4 septembrie este aşteptată premiera filmului "Mulan", un proiect care a costat peste 250 de milioane de dolari şi a cărui lansare va avea loc până la urmă pe platforma de 'streaming' Disney+ - în schimbul achitării unui cost extra de 29,99 de dolari - după ce nu a putut să fie proiectat în cinematografe, în contextul pandemiei de coronavirus.