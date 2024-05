Disperare calmă la Endava și Cognizant. Giganții din IT ar da afară oameni pe bandă rulantă (surse)

În umbra concedierilor totale de la Gameloft Cluj-Napoca și a celor mai puțin evidente de la Atos Global Delivery Center România, Endava și Cognizant, doi giganți de pe piața IT din România ar renunța masiv la personal. Informația este prezentată pe surse din interiorul celor două companii, confirmarea ar urma să vină odată cu publicarea cifrelor de personal la ANAF, relatează antena 3.

Valurile succesive de concedieri din industria românească de IT prefigurează o criză de lungă durată într-unul dintre cele mai dinamice sectoare economice de la noi. În timp ce unele concedieri sunt vizibile și asumate de angajatori, cum este cazul Gameloft, compania care a anunțat recent închiderea totală a business-ului din Cluj-Napoca, alte disponibilizări, în special la giganții din sector, se fac cu ”batista pe țambal”.

Expertul în HR Doru Șupeală, citat de mai multe publicații printre care și Adevărul a arătat că după vestea închiderii biroului Gameloft de la Cluj a primit un val de mesaje de la angajați ai altor companii din sectorul IT și Tehnologie din România.

„Foarte mulți dintre cei care mi-au scris se plâng de faptul că sunt concediați abuziv sau, și mai rău, sunt presați psihologic să își dea demisia, pentru ca firmele să nu fie obligate să le plătească salarii compensatorii”, a precizat acesta.

Sursa citată arată că Atos Global Delivery Center România, o firmă multinațională de servicii de tehnologie digitală, ar pune presiune pe angajați pentru a renunța la locul de muncă.

Din informațiile noastre, cele mai ”discrete” disponibilizări ar avea loc însă la două dintre cele mai mari companii de IT din România. Cognizant Softvision si Endava.

Comunică doar când fac angajări nu și când fac concedieri

Acum două luni, mai mulți angajați ai Cognizant Softvision, companie din Cluj preluată de americanii de la Cognizant reclamau existența mai multor ”valuri de concedieri”. Informația a fost prezentată pe site-ul lui Doru Șupeală în martie 2024. ”de la începutul anului 2024, firma a disponibilizat peste 100 de angajați, mai ales din departamentele de IT support (operațional și call center) și Human Resources”, se arată în articolul publicat la data respectivă.

Chiar din 2023, același autor arăta că mai mulți angajați ai Cognizant au fost supuși unor abuzuri. Întreaga povestea poate fi citită aici.

Compania Cognizant are o prezentă discretă în presă și comunică exclusiv când este ”de bine”. Acum trei ani, mai multe publicații titrau ”Cognizant Softvision România a angajat 1.000 de programatori în primele 11 luni ale anului”. Cifrele publice de pe platforma Termene.ro arată că numărul angajaților COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA ajunge în 2022 la 2.500. Dacă cifra pe care o va publica fosta Softvision pentru anul 2023 scad, atunci informațiile pe surse care vorbesc de concedieri de ordinul sutelor la această companie, se vor confirma.

Compania Endava, unul dintre cei mai puternici actori de pe piața IT din România, cu peste 4.500 de angajați la nivelul lui 2022, s-ar confrunta încă de anul trecut cu disponibilizările.

Informații de pe platforma undelucram.ro. Link-ul aici

stefan312

28.06.2023

Concedieri masive

Buna ziua nu recomand firma face concedieri masive pe parte de junior mid

pviorel

27.10.2023

A răspuns lui stefan312

din surse sigure stiu ca in 2023 au fost 2 runde masive de concedieri: in februarie si in mai 2023.

prin toamna s-a pus presiune pe oameni ca nu mai sunt proiecte, ca situatia e maronie, bla-bla-bla si oamenii au inceput sa plece unul cate unul. in felul asta nu trebuie sa plateasca salarii compensatorii si nici nu trebuie sa faca hatogaria de concediere prevazuta in legislatie: si-a dat angajatul demisia si gata !!!

Deși mai multe publicații au făcut referiri la posibile concedieri în Endava, compania nu a răspuns public acuzațiilor. Evz.ro cita o sursă din companie în vara anului trecut: „Au fost discuții despre exit doar cu oameni care au bench mare, probleme de performanță, juniori cu sub 1 an experiență luați anul trecut și puțin probabil să găsească proiecte”.

Zvonurile au continuat și la începutul anului curent. Un scurt video aici.

Endava și Cognizant Softvision sunt companiile cu numărul 1 și 2 în top-ul giganților din Cluj, fiind urmate de NTT DATA, spune o analiză Economedia publicată în acum două luni, în contextul prezentării unei restrângeri a activității din domeniul IT. Compania NTT DATA a reacționat public la un set de acuzații care i-au fost aduse de renunțare mascată la un număr mare de angajați, sub ”acoperirea” unor înțelegeri amiabile. Compania a explicat că numai 2% dintre angajați au primit propuneri de încetare amiabilă a raporturilor de muncă în timp ce fluxul de personal în companie ar fi unul pozitiv. ”În 2023 am angajat de două ori mai mulți profesioniști care activează în echipa noastră, raportat la numărul colegilor care au ales să-și continue parcursul profesional în alte companii. Ponderea angajaților cărora compania le-a propus o soluție de încheiere amiabilă a colaborării nu depășește 2% din numărul total de angajați și colaboratori”, se arată în explicațiile pe care compania le-a transmis presei.

Contracția economică la nivel global și progresul soluțiilor AI, printre factorii care determină restructurărilor din IT

”ANIS – Asociația companiilor de software – lansa în ianuarie un raport din care reieșea că anul 2023 s-a încheiat cu rezultate sub așteptările de la începutul anului precedent, iar angajatorii au un optimism moderat pentru 2024. Raportul mai menționa că la începutul anului 2023, peste 68% dintre respondenți indicau că vor termina anul cu o echipă mărită, însă doar 44% dintre aceștia au și finalizat anul trecut cu un număr mai mare de angajați. În același timp, dacă doar 9,5% se așteptau în 2023 la scăderea numărului de angajați, la final de an 24% dintre respondenți au indicat că echipa firmei s-a micșorat”, se arată într-un material publicat pe Digital Business în luna martie a acestui an.

Mai mulți experți se pronunță asupra perspectivelor sectorului IT, în contextul unor contracții economice la nivel global, dar și în contextul prefigurării folosirii intensive a inteligenței artificiale care ar putea înlocui foarte multe dintre sectoarele profesionale din IT, pornind de la programare, până la automatizări sau chiar structuri suport.