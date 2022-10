Distribuitorul de vopsea Color Smart vrea să deschidă anul viitor un magazin în zona Moldovei şi estimează afaceri de 3,5 milioane euro în acest an

Distribuitorul român de vopsea Color Smart ia în considerare extinderea printr-un magazin propriu în zona Moldovei, în a doua jumătate a anului 2023, considerând-o o regiune cu potenţial mare. Cătălina Trupşor, CEO şi fondator al companiei, a declarat pentru News.ro că estimează afaceri de aproximativ 3,5 milioane euro în acest an, în creştere de 25% faţă de 2021. Ea spune că majoritatea producătorilor se confruntă cu lipsa materiilor prime, ceea ce înseamnă întârzieri în termenele de livrare, produse indisponibile şi incertitudine legată de preţul final. Compania importă din Italia şi Grecia. Preţurile materialelor au crescut, multe dintre ele şi-au dublat preţul, de exemplu la fier şi lemn, adaugă ea, potrivit news.ro.

”În acest moment importăm din Italia şi Grecia. Într-adevăr preţurile materialelor au crescut, multe dintre ele şi-au dublat preţul – fier, lemn. Specific în zona de finisaje sau vopsele, preţurile au crescut cu 20-25% faţă de anul 2021. Majoritatea producătorilor se confruntă cu lipsa materiilor prime, ceea ce înseamnă întârzieri în termenele de livrare, produse indisponibile şi incertitudine legată de preţul final. Noi la Color Smart încă din octombrie 2021, ne-am asigurat stocurile la furnizorii externi, prin estimarea precisă a volumelor şi a calendarului de importuri. De asemenea, ne-am organizat mult mai bine logistica, am planificat atent livrările de marfă, şi am negociat contracte pe termen mediu cu transportatorii. Astfel nu am avut probleme în livrarea produselor la timp şi am putut negocia preţurile cu furnizorii noştri, ceea ce ne-a ajutat să evităm creşteri mai mari de 10%, chiar dacă, aşa cum spuneam preţurile medii pe piaţa au crescut cu aproximativ 25%. Vom proceda în acelaşi mod şi în această toamnă, pentru a evita situaţii limită – lipsă de produse sau creşteri de preţ exagerate”, a declarat pentru News.ro Cătălina Trupşor, CEO şi fondator al companiei Color Smart Distribution, unic importator şi distribuitor în România şi Republica Moldova al brandurilor premium şi premium plus Novacolor, Color Smart şi Pittsburgh Paints.

Piaţa de amenajări interioare a cunoscut o creştere organică de 10-15% anual, precizează ea.

”În ultimul timp relaţia oamenilor cu spaţiul în care trăiesc s-a schimbat şi în perioada pandemiei, preocuparea acestora pentru casele lor a fost mai acută decât înainte. Astfel consumatorii din România înţeleg cât de important este să le placă mediul în care petrec mult timp şi încep să îşi dea seama că au nevoie de consilierea specialiştilor ca să obţină amenajări interioare personalizate, unice, speciale. Prin urmare proiectele de design interior au devenit un prim pas normal în drumul spre amenajarea de vis pentru un segment tot mai mare din populaţie. Clienţii noştri finali înţeleg importanţa şi avantajele de a lucra cu un designer sau arhitect, ţin cont de calitatea materialelor pe care le aleg, de la tipul de pardoseli, până la vopsele, şi lucrează cu echipe de aplicatori calificaţi”, spune ea.

Compania este în plină dezvoltare şi se află într-un proces de expansiune şi consolidare a poziţiei în piaţă.

”Anul trecut ne-am concentrat pe zona de vest a ţării şi am deschis un showroom Color Smart în Timişoara, de unde coordonăm distribuţia în acea regiune, oferim servicii mai bune românilor din vestul ţării care sunt tot mai interesaţi de designul interior. Focusul nostru va fi şi în 2023 să fim cât mai aproape de specialiştii şi clienţii care au nevoie de suport pe tot parcursul proiectelor. Acest lucru înseamnă îmbunătăţirea continuă a serviciilor, a termenelor de livrare sau crearea unor condiţii optime pentru alegerea culorilor şi a texturilor necesare unei amenajări interioare de vis. De aceea vom investi şi în relocarea magazinului Color Smart din Constanţa. Ne dorim să oferim aceeaşi experienţă clienţilor noştri din toate zonele ţării. Mai mult, vânzările noastre au crescut şi prin showroomurile proprii, care sunt realizate doar cu produse comercializate de noi. Astfel consumatorii finali pot observa, atinge produsele chiar pe pereţii showroomului sau pe panourile expuse, ceea ce le dă o idee destul de clară despre cum va arăta la final amenajare pe care o plănuiesc. Pentru a doua jumătate a anului 2023 luăm în considerare şi extinderea printr-un magazin propriu în zona Moldovei. Considerăm că este o parte a ţării cu potenţial mare, că există cerere de produse premium, premium plus, şi o dorinţă a beneficiarilor de a obţine amenajări de calitate, durabile, realizate cu materiale decorative. Totodată, ne propunem extinderea sistemului de distribuţie cu showroom-uri dedicate în oraşele unde nu suntem încă prezenţ, precum Buzău, Hunedoara, Târgu-Jiu şi Petroşani, Suceava- Botoşani, Iaşi. De asemenea, de la începutul anului 2022 ne-am îndreptat atenţia şi către depozitele de materiale de construcţii cu o gamă de produse dedicată acestui canal. Vom continua să ne extindem prin acest canal de vânzare şi în 2023”, afirmă Cătălina Trupşor.

Compania investeşte în fiecare an aproximativ 5% din veniturile anuale pentru materialele de suport vânzare - cataloage, broşuri, paletare, photobook-uri.

De asemenea, Color Smart ia în considerare să aducă şi alte branduri internaţionale în portofoliu.

”Totuşi în viitorul apropiat, focusul nostru este pe consolidare comunităţilor de specialişti, a zonelor unde avem magazine proprii – în special Timişoara, care este o piaţă nouă. Vom promova mai mult gama largă de servicii ce pot fi achiziţionate de către clienţi, de la materiale şi accesorii, la servicii de consultanţă sau la proiecte la cheie realizate cu echipele noastre de aplicatori”, adaugă ea.

Pentru anul acesta, compania estimează să închidă cu o cifră de afaceri de aproximativ 3,5 milioane euro, ceea ce înseamnă o creştere de 25% faţă de 2021.

Despre clientul român, Cătălina Trupşor spune că se uită mai atent la ce întâmplă în alte ţări.

”Accesul la informaţii este principalul factor care contribuie la o înţelegere mai bună a ceea ce înseamnă design de interior şi amenajare. De asemenea, conţinutul dedicat din online, reviste, documentare, dar chiar şi de pe paginile de social media reprezintă surse de inspiraţie ce determină mulţi consumatori să îşi dorească casele din reviste, filme sau social media. În acest moment există o diferenţă de cultură în domeniul amenajărilor de interior între clientul român şi cel din vestul Europei, însă, încet, încet, consumatorii se îndreaptă tot mai mult către produsele premium, de calitate, care au o rezistenţă mai mare şi o durată de viaţă mai îndelungată. De asemenea, în ultimii doi – trei ani şi românii au început să aleagă produse la modă, precum betoanele, micro cimentul sau pietrele. Oamenii se orientează mai mult decât înainte spre vopsele decorative, spre o paletă cromatică în culori mai vii, combinaţii de nuanţe şi texturi inspirate în mare măsură din natură. În străinătate există deja o cultură solidă legată de utilizarea acestor produse şi mai ales de materialele ecologice, sustenabile folosite în amenajarea spaţiilor”, mai spune ea.

Arhitecţii şi designerii recomandă frecvent acest tip de materiale, pe care le şi folosesc în proiectele importante, iar clienţii sunt obişnuiţi să ţină cont în deciziile lor de cumpărare, de modul în care au fost create vopselele, atât pentru a-şi asigura un mediu sănătos acasă, cât şi pentru a proteja resursele planetei.

”În România acest trend, legat de reciclare şi sustenabilitate, a început să fie apreciat şi luat în calcul abia în urmă cu 2-3 ani. De aceea încă este nevoie de o educaţie a populaţiei în acest sens, pentru a înţelege beneficiile acestor produse şi şansa pe care fiecare o are de a contribui într-un mod real la protejarea naturii şi la bunăstarea întregii populaţiei. Pe de altă parte, clienţii Color Smart, care deja înţeleg avantajele unor vopsele premium, ecologice, sunt destul de pretenţioşi legat de modul în care se aplică produsele, fiind mult mai atenţi la detalii, la reproducerea exactă a planurilor de design create de arhitect. Noi le oferim soluţii pentru orice tip de amenajare îşi doresc şi ne ocupăm şi de implementarea proiectului, acolo unde clienţii îşi doresc”, precizează ea.