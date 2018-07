Diva aeronavelor, Gulfstream G550, face show pe aeroportul Henri Coandă

Gulfstream G550, unul dintre cele mai vandute si mai apreciate aeronave ultra long range business jet, a putut fi admirat pe Aeroportul Baneasa – Aurel Vlaicu, in cadrul unui static-show, la care Private Jets Europe a fost invitat sa ia parte (Agerpres).

Inca de la momentul imbarcarii, am fost cuceriti de detaliile si calitatea finisajelor care se observa in fiecare colt al aeronavei si se regasesc in materialele si esentele mobilierului si accesoriilor.

Tinand cont de faptul ca aeronava este proiectata pentru zboruri de lunga durata, ni s-a comunicat ca unul dintre principalele criterii avute in vedere de cei de la Gulfstream, este confortul pasagerilor. Spatiul este astfel gandit pentru a crea practic patru zone, iar pentru un plus de intimitate, interiorul aeronavei poate fi adaptat astfel incat sa ofere posibilitatea delimitarii unei camere private. Experienta calatoriei este completata de o serie de factori care asigura linistea si calitatea zborului, precum: filtrarea aerului in cabina se face in proportie de 100%, presiunea din interiorul cabinei pe timpul zborului este una scazuta, pasagerii au posibilitatea de a regla lumina din exterior prin filtrele ce se gasesc pe ferestrele ovale (un element specific al brandului).

Daca in ceea ce priveste confortul, G550 ne-a cucerit, putem spune ca aeronava exceleaza si in ceea ce priveste autonomia de zbor si tehnica la bord.

Gulfstream G550 poate zbura cu usurinta transoceanic, simplificand calatoria intre destinatii aflate la mare distanta. La bordul aeronavei, propulsata de doua motoare Rolls Royce BR710 C4-11, pot calatori pana la 19 pasageri, iar durata non-stop parcursa poate fi de 12 ore. Viteza maxima este de 0,87 Mach, echivalentul a 926 km/h, in timp ce pentru zboruri long-range, aeronava atinge 0,80 Mach/850 km/h.

Pentru calatoriile in interes de afaceri, aeronava G550 poate indeplini cu succes rolul unui birou zburator. Echipamentele de ultima generatie, marca Axxess Iridium si Honeywell Inmarsat, le permit pasagerilor sa ramana conectati chiar si la peste 15.545 m altitudine, oferind calatorilor internet wireless, comunicare prin satelit, fax si telefon.

Avionica integrata la bordul aeronavei este una de ultima ora. Sistemul de zbor PlaneView centralizeaza si organizeaza datele pentru piloti, prezentandu-le intr-o maniera simplificata, pentru a reduce astfel volumul de lucru si a imbunatati gradul de constientizare a conditiilor si situatiilor la care este expusa aeronava. Sistemul Enhanced Vision System si afisajul de zbor Synthetic Vision-Primary Flight Display revolutioneaza conditiile de zbor, folosind lumina infrarosie si proiectand grafice 3D ale solului, pentru a permite definirea mult mai clara a zonelor de aterizare.

Din 1967, avioanele Gulfstream sunt folosite cu succes pentru operatiuni guvernamentale din intreaga lume, fiind recunoscute si apreciate pentru performantele lor in materie de siguranta si confortul zborului. Polonia este unul dintre statele care a achizitionat recent doua aeronave G550, cu scopul de a fi utilizate pentru zborurile administratiei prezidentiale si guvernamentale.

Pretul unei aeronave Gulfstream G550 porneste de la 45 milioane $, dar in functie de optiunile extra poate ajunge pana la 50 milioane $, iar termenul de livrare este de circa un an.