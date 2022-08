Divergențe în coaliție pe banii polițiștilor! Liderul SNPPC reclamă: 'Ministerul Muncii ar fi retras acest proiect de OUG din CES'

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind aplicarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea bugetarilor ar fi fost retras de Ministerul Muncii din Consiliul Economic şi Social (CES), iar acest lucru este un semn rău pentru noi, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Vasile Zelca.

"Singurul lucru constructiv este că la Ministerul Afacerilor Interne am avea sprijinul domnul ministru Bode pentru a se aplica jumătate din datoria pe care Guvernul o are la noi. Numai că la Ministerul Muncii ni se spune că maximum 1/4...Vom vedea ce decizie s-a luat azi-noapte la şedinţa Coaliţiei. Astăzi, mergem la Guvern, întrucât este şedinţă de Guvern în această după-amiază la care se poate lua o decizie pe această Ordonanţă de Urgenţă. De asemenea, rămâne valabil marşul către sediile PNL şi PSD, pentru că sunt principalele partide din actul guvernamental. Aşteptăm şi de la dânşii, vrem să vorbim cu liderii acestor partide ca să le prezentăm problemele noastre şi astfel poate reuşim să ajungem la un numitor comun. Nu sunt semne bune şi doar sunt nişte semne, dar noi ne-am cam săturat de semne. Noi vrem să se concretizeze aceste semne", a afirmat Zelca.Acesta a adăugat că, între timp, "Ministerul Muncii ar fi retras acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă din Consiliul Economic şi Social", iar acest lucru este "un semn rău"."Acum vorbeşte cu coleg de-al meu cu cineva şi i s-a comunicat că Ministerul Muncii ar fi retras acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă din Consiliul Economic şi Social, iar ăsta este un semn rău... Vom vedea, trebuie să ne interesăm să vedem ce s-a întâmplat. La protestul de astăzi mizăm pe prezenţa a 100 - 150 de persoane. Facem pichetări mici ca să fim ca o picătură chinezească. Am văzut că, dacă aducem 10.000 de oameni, e o zi, iar ei se fac că nu văd şi nu se mai întâmplă nimic. O să mergem la Guvern, la Ministerul Muncii, la Ministerul Afacerilor Interne, la Reprezentanţa Comisiei Europene, la Preşedinţie. Este bine că se iese în stradă", a spus liderul sindical.Sindicatele din Poliţie şi din penitenciare continuă, miercuri, protestele prin pichetarea sediului Guvernului, acţiune urmată de organizarea unui marş spre sediile PSD şi PNL.Astfel, începând cu ora 10:00, reprezentanţi de la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Sindicatul Democratic al Poliţiştilor (SIDEPOL), Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) şi Federaţia Poliţiştilor de Penitenciare (FPP) protestează în faţa Guvernului României. La ora 11:00, sindicaliştii din Poliţie şi din penitenciare se vor deplasa în marş spre sediile principalelor partide politice care formează actuala coaliţie de guvernare.Potrivit SNPPC, Guvernul menţine în procedură de avizare legislativă proiectul de OUG prin care vrea să continue măsurile fiscal-economice discreţionare, acordând majorări salariale preferenţiale, în timp ce familia ocupaţională bugetară Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională urmează să fie din nou amânată de la aplicarea în integralitate a grilei de salarizare prevăzută în Legea-cadru 153/2017 (care trebuia aplicată de la 1 ianuarie a.c.)."Prin măsurile legislative preconizate, drepturile întregii familii ocupaţionale bugetare AOPSN, ale personalului contractual, dar şi ale pensionarilor militari (rezervişti din Armată şi Poliţie, care pot fi rechemaţi oricând, la ordin, în activitate, conform Legii nr. 446/2006) sunt în continuare călcate în picioare de actuala Coaliţie de guvernare, fapt pentru care vom fi prezenţi la sediile instituţiilor în cauză, timp de trei zile, între orele 10:00 - 14:00", se menţionează într-un comunicat de presă al sindicaliştilor.Principalele revendicări ale SNPPC transmise Guvernului se referă la: aplicarea Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017, în ceea ce priveşte Anexele VI şi VIII, care fac referire la militarii, poliţiştii şi personalul contractual din familia ocupaţională Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (lege modificată prin OUG în ultimii doi ani); aplicarea discreţionară a unor sporuri, în MAI (sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică, prevăzut de Legea 153/2017, în cuantumul maxim, de 25%, tuturor beneficiarilor din prezent - poliţiştii judiciarişti, structuri de investigaţii criminale, de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog, de acţiuni şi intervenţii speciale, centrele de arest-transfer, criminalişti etc.) în procente infime, prin raportare la riscurile profesionale şi complexitatea muncii); actualizarea normei de hrană în funcţie de indicii preţurilor de consum stabiliţi de INS; regimul juridic discreţionar al pensiilor militare de stat şi altele.La proteste se va alătura şi Sindicatul Poliţiştilor Europeni Europol care va organiza, miercuri, un miting la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru susţinerea aplicării Legii-cadru privind salarizarea nr. 153/2017.Principalele revendicări vizează acordarea integrală a diferenţelor salariale restante (Legea 153/2017), majorarea salariilor de funcţie cu 15% similar cu salariaţii din alte ministere, actualizarea normelor legale de hrană şi echipare cuvenite, actualizarea cuantumurilor drepturilor plafonate începând cu anul 2010 şi indexarea pensiilor militare corelat cu inflaţia reală."Cu toate că la 1 ianuarie 2022 perioada de implementare etapizată a legii-cadru ar fi ajuns la final asigurând eliminarea inechităţilor salariale, aproape de ultimul trimestru al anului 2022, Guvernul României menţine suspendarea legii anunţând deblocarea doar a unui sfert din diferenţele salariale restante. Atât poliţiştii cât şi poliţiştii de penitenciare au stat în prima linie în pandemie lucrând în condiţii extrem de dure, cu resurse financiare precare şi cu 25% din schemele de personal neocupate, respectând programe de muncă imposibile, acumulând ore suplimentare care le distrug sănătatea, îmbolnăvindu-se de COVID sau murind la datorie. În "compensaţie" guvernanţii au refuzat să acorde sporul pentru COVID în cele două domenii, au întrerupt aplicarea legii-cadru la jumătatea perioadei de implementare şi au menţinut plafonate normele de hrană precum şi alte drepturi deşi legislaţia obliga la actualizarea cuantumurilor acestora pe baza evoluţiei preţurilor, adăugând ameninţarea eliminării pensiilor militare", se precizează într-un comunicat de presă al Sindicatului Poliţiştilor Europeni Europol.Protestele vor continua şi joi, 18 august, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.