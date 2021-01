Divergenţe în Guvernul Cîţu: Barna anunţă că s-a făcut dreptate prin anularea unei decizii a lui Nicolae Ciucă

Vicepremierul Dan Barna anunţă, luni seară, că s-a făcut ”dreptate”, Adriana Radu, votată de organizaţii şi asociaţii să fie reprezentantul societăţii civile în Consiliul Economic şi Social, putându-şi prelua postul. Dc izia premierului a fost publicată deja în Monitorul Oficial.

”Dreptate la CES. Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Florin Cîţu pe diverse subiecte curente printre care i-am propus şi să revenim asupra deciziei de a respinge numirea Adrianei Radu în Consiliul Economic şi Social. Am argumentat că doamna Adriana Radu este de fapt reprezentanta reală a societăţii civile în CES, conform opţiunii exprimate de majoritatea asociaţiilor care i-au acordat încrederea. Am decis să reparăm o decizie care a provocat justificate proteste”, a scris, luni seară, pe Facebook, Dan Barna.

Vicepremierul a precizat că decizia a fost deja publicată în Monitorul Oficial.

”Reprezentanta Asociaţiei “Sexul şi Barza” îşi poate ocupa locul care i se cuvine. Prin dialog şi argumente raţionale se pot face mult mai multe lucruri bune”, a mai scris Barna.

În luna decembrie, Adriana Radu a fost aleasă de către asociaţii şi organizaţii din ţară să fie reprezentantul societăţii civile în Consiliul Economic şi Social, dar a fost înlocuită cu Horia Nicolescu Mihai de către premierul interimar Nicolar Ciucă.

Potrivit deciziei publicate, luni seară, în Monitorul Oficial, Horia Nicolescu Mihai a fost revocat din funcţia de membru al CES, fiind numită Adriana Radu.