DJ Avicii va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii private

DJ-ul şi producătorul suedez Avicii, care a murit luna trecută în Muscat, capitala sultanatului Oman, la vârsta de 28 de ani, va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii private, a transmis familia, citată de Reuters, potrivit news.ro.

Avicii, al cărui nume real era Tim Bergling, a fost unul dintre cele mai mari nume ale muzicii dance electro.

"Familia Bergling a confirmat că funeraliile vor fi private, în prezenţa apropiaţilor lui Tim", a transmis agenta Ebba Lindqvist într-un comunicat, fără a furniza alte detalii.

Nicio cauză a morţii nu a fost dezvăluită, dar într-un comunicat de luna trecută, familia Bergling a sugerat că s-ar fi sinucis, precizând că s-a luptat cu gândurile şi "nu a mai putut continua".

DJ-ul suedez Avicii a murit pe 20 aprilie, la vârsta de 28 de ani. Artistul suferea de pancreatită acută şi avea probleme legate de consumul de alcool.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, el a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării sale de sănătate.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).