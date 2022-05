Djokovici a obţinut victoria cu numărul 1.000 din carieră şi este în finală la Roma

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, a obţinut sâmbătă victoria cu numărul 1.000 în circuit şi s-a calificat în finala turneului de la Roma.

Djokovici l-a învins pe favoritul 5, Casper Ruud, scor 6-4, 6-3, şi îl va întâlni în finală pe grecul Stefanos Tsitsipas, cap de serie 4, care a trecut în penultimul act de Alexander Zverev, favorit 2, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Liderul ATP a devenit al cincilea jucător care ajunge la 1.000 de victorii în Era Open, după Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl şi Rafael Nadal.

