DNA i-a ridicat SECHESTRUL lui Gigi Becali, după ce afaceristul a spus că renunță la cetățenia română: 'Asta dovedește că nu am făcut nimic ilegal'

Tribunalul București i-a ridicat sechestrul lui Gigi Becali de pe conturile personale. Direcția Națională Anticorupție susține că omul de afaceri ar fi spălat 50 de milioane de euro, anunță MEDIAFAX.

”Eu sunt foarte bucuros acum, pentru că mi-au ridicat sechestru. Nu mai am sechestru pe conturi. Asta dovedește că nu am făcut nimic ilegal. Sunt bani curați. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu pușcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența”, a declarat finanțatorul FCSB-ului la Digi Sport.

Patronul roș-albaștrilor susține că acei bani i-a oferit în dar lui Vasile Geambazi.