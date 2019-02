DNA revine în forță: un inspector ANAF, care vindea informații, a fost trimis în judecată

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul inspector ANAF, Tala Dumitru-Daniel, cel care oferea informații agenților economici despre controalele inspectorilor, iar în schimbul acestor informații solicita sume de bani.

”În completarea comunicatului nr. 100/VIII/3 din 30 ianuarie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a inculpaților:



TALA DUMITRU-DANIEL, la data faptelor inspector antifraudă din cadrul A.N.A.F. - Direcția Regională Antifraudă 2 Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- luare de mită,

- folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;



IZET DIAMIR sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită.



În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii ianuarie 2019, inculpatul Tala Dumitru-Daniel, în calitatea menționată mai sus, beneficiind de ajutorul Izet Diamir, i-a transmis unui om de afaceri (martor în cauză) că două dintre societățile administrate în fapt de acesta vor fi vizate de un control al A.N.A.F. și i-a comunicat data la care va avea loc, precum și obiectul controlului.

În același context, inspectorul i-a mai spus martorului că îl poate ajuta să nu fie sancționat la terminarea controalelor, lucru cu care acesta a fost de acord, după mai multe negocieri.

Foloasele necuvenite, pretinse de inspectorul antifraudă, nu au fost evidențiate în mod concret, doar că valoarea acestora urma să se stabilească la sfârșitul verificărilor, în funcție de gravitatea problemelor descoperite.

De menționat este faptul că, anterior, cei doi inculpați au convenit asupra sumei de 5.000 euro, ce urma să îi fie solicitată omului de afaceri.



În prezența apărătorilor aleși, inculpații Tala Dumitru-Daniel și Izet Diamir au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:



- 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,



- 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.



Dosarele de urmărire penală privind pe inculpații Tala Dumitru-Daniel și Izet Diamir împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța.”, se arată într-un comunicat al DNA.